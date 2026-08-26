https://ukraina.ru/20260826/orden-za-otkaz-vstrechatsya-zelenskiy-nagradil-maska-kotoryy-ego-ignoriruet-1082803132.html

"Орден за отказ встречаться": Зеленский наградил Маска, который его игнорирует

"Орден за отказ встречаться": Зеленский наградил Маска, который его игнорирует - 26.08.2026 Украина.ру

"Орден за отказ встречаться": Зеленский наградил Маска, который его игнорирует

Владимир Зеленский подписал указ о награждении американского миллиардера, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска орденом Свободы. Об этом 26 августа сообщили украинские СМИ

2026-08-26T11:25

2026-08-26T11:25

2026-08-26T11:25

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Как говорится в документе, опубликованном на сайте украинского политика, награда присуждена "за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки".Награждение произошло на фоне сложного фона в отношениях между Зеленским и Маском. Миллиардер, чьи терминалы Starlink стали критически важными для связи и управления ВСУ, неоднократно вызывал раздражение в Киеве своими мирными инициативами и критикой украинских властей.Это решение выглядит особенно нелогичным, учитывая недавние события. Всего несколько недель назад, 1 августа, издание The Atlantic сообщило, что Илон Маск отказался встречаться с Зеленским во время его визита в США. Миллиардер просто проигнорировал просьбу главы киевского режима о личной встрече.Еще более показательным стал инцидент, произошедший во время закрытых переговоров Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 июля. Как писало The Atlantic, Зеленский попросил Трампа заручиться поддержкой Маска для расширения зоны действия Starlink — в частности, для управления ударами беспилотников по территории России. Однако Трамп был уклончив, поставив под сомнение реализацию этого плана.Кроме того, ранее Зеленский публично жаловался, что Маск отказался расширять зону работы Starlink для оборонных нужд Украины на территории России. Переговоры по этому вопросу, по данным Киева, продолжаются, но прогресса нет.Однако, по данным украинских источников, за кулисами всё не так однозначно. В эти дни между Зеленским и Маском якобы проходят серьёзные переговоры. Якобы обсуждается помощь Украине и даже возможные контуры прекращения войны. Если верить этим утечкам, то вручение ордена может быть не просто жестом, а сигналом о позитивном ходе коммуникации.С российской стороны к этим сигналам относятся с изрядной долей скепсиса. В Москве напоминают: Маск уже не раз публично высказывался против затягивания конфликта, а его "мирные инициативы" в Киеве называли "пророссийскими". Так что орден от Зеленского — это скорее попытка задобрить строптивого миллиардера, чем реальный прорыв.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа.

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новости, украина, киев, сша, илон маск, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, tesla