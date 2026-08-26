"Лучше бы прикусил язык": Константинов ответил на слова президента Финляндии о "разумности" ударов по РФ - 26.08.2026 Украина.ру
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"Лучше бы прикусил язык": Константинов ответил на слова президента Финляндии о "разумности" ударов по РФ
"Лучше бы прикусил язык": Константинов ответил на слова президента Финляндии о "разумности" ударов по РФ - 26.08.2026 Украина.ру
"Лучше бы прикусил язык": Константинов ответил на слова президента Финляндии о "разумности" ударов по РФ
Президенту Финляндии Александру Стуббу, поддержавшему удары ВСУ по складам российского маркетплейса Wildberries, стоило бы прекратить разглагольствования и прикусить язык, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 26 августа РИА Новости
2026-08-26T11:31
2026-08-26T11:31
новости
финляндия
россия
киев
владимир константинов
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"Такие, как Стубб, превращают Украину в пустыню и приезжают в Киев поразглагольствовать. Лучше бы прекратил свои разглагольствования и прикусил язык", — сказал Константинов. Он также предположил, что если исходить из логики финского лидера, то разумной ответной военной стратегией было бы уничтожение завода по производству беспилотников на территории самой Финляндии.Поводом для жесткого ответа крымских властей послужило выступление Стубба по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" в Киеве. Президент Финляндии назвал массированные налеты украинских дронов на объекты российского ретейлера Wildberries полностью разумными действиями со стороны киевского режима. Российская сторона ранее неоднократно указывала на то, что европейские лидеры, одобряющие удары по гражданской и логистической инфраструктуре в глубоком тылу РФ, фактически становятся прямыми соучастниками террористических актов и способствуют дальнейшей эскалации.Подробнее об атаках - в материале Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области на сайте Украина.ру.
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новости, финляндия, россия, киев, владимир константинов, александр стубб, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Финляндия, Россия, Киев, Владимир Константинов, Александр Стубб, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

"Лучше бы прикусил язык": Константинов ответил на слова президента Финляндии о "разумности" ударов по РФ

11:31 26.08.2026
 
© Фото : пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Фото : пресс-служба Владимира Константинова
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Президенту Финляндии Александру Стуббу, поддержавшему удары ВСУ по складам российского маркетплейса Wildberries, стоило бы прекратить разглагольствования и прикусить язык, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 26 августа РИА Новости
"Такие, как Стубб, превращают Украину в пустыню и приезжают в Киев поразглагольствовать. Лучше бы прекратил свои разглагольствования и прикусил язык", — сказал Константинов.
Он также предположил, что если исходить из логики финского лидера, то разумной ответной военной стратегией было бы уничтожение завода по производству беспилотников на территории самой Финляндии.
Поводом для жесткого ответа крымских властей послужило выступление Стубба по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" в Киеве. Президент Финляндии назвал массированные налеты украинских дронов на объекты российского ретейлера Wildberries полностью разумными действиями со стороны киевского режима.
Российская сторона ранее неоднократно указывала на то, что европейские лидеры, одобряющие удары по гражданской и логистической инфраструктуре в глубоком тылу РФ, фактически становятся прямыми соучастниками террористических актов и способствуют дальнейшей эскалации.
Подробнее об атаках - в материале Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области на сайте Украина.ру.
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