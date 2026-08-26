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Почувствовали вкус наживы: что будет с продуктами на Украине после ударов ВС РФ

Почувствовали вкус наживы: что будет с продуктами на Украине после ударов ВС РФ - 26.08.2026 Украина.ру

Почувствовали вкус наживы: что будет с продуктами на Украине после ударов ВС РФ

После серии точных ударов российских войск по крупнейшим логистическим центрам Украины соцсети заполнили ролики примерно одного и того же содержания: обескураженные киевляне ходят по супермаркетам с пустыми полками. Продукты просто кончились, и страна вернулась в 2022-й, когда начало СВО полностью парализовало логистику страны

2026-08-26T10:35

2026-08-26T10:35

2026-08-26T10:35

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После серии точных ударов российских войск по крупнейшим логистическим центрам Украины соцсети заполнили ролики примерно одного и того же содержания: обескураженные киевляне ходят по супермаркетам с пустыми полками. Продукты просто кончились, и страна вернулась в 2022-й, когда начало СВО полностью парализовало логистику страны.Однако означает ли это, что жители крупных городов обречены на голод? Что произошло после череды августовских ударов с украинской логистикой и как изменится украинский ритейл сейчас?Как рухнул украинский ритейлПервой под удар попала инфраструктура холдинга Fozzy Group, потерявшего в Киеве и области сразу четыре распределительных центра, снабжавших сети "Сильпо", "Фора" и Thrash!. Спустя пару недель повторный удар накрыл свежеарендованный склад "Форы" в Мартусовке, уничтожив свежую продукцию еще на сто миллионов. Параллельно горели комплексы Rozetka в Броварах, хабы Novus, склады Epicentr. Суммарно рынок Киевской области за считаные дни, по оценкам экспертов, лишился около 30% специализированных складских площадей класса А."[Российские войска] уничтожили складские помещения украинского бизнеса площадью более 400 тыс. кв. м, что эквивалентно 56 футбольным полям. Распределение складов выглядит логичным шагом для ритейлеров. Однако реализовать такой замысел становится всё сложнее из-за ограниченного количества доступных качественных складских площадей", — следует из заявления Ассоциации ритейлеров Украины.Почему уничтожение нескольких бетонных коробок под Киевом ударило почти по всем крупнейшим торговым сетям страны? Ответ кроется в том, как устроено всё современное общество потребления: последние 20 лет крупнейшие корпорации и торговые сети выстраивали свою логистику по концепции Just-in-Time — "точно в срок".Современный городской супермаркет де-факто не имеет собственных складов — запасы товара в зале и подсобных помещениях, куда сваливаются очередные поставки, рассчитаны максимум на 24–48 часов активных продаж. И вся жизнеспособность этой схемы держится на распределительных центрах, откуда гигантские 20-тонные фуры развозят товары по точкам. Идеальная система для капитализма мирного времени — и убийственная для страны, ведущей активные боевые действия и каждые сутки принимающей удары десятков, если не сотен, дронов и ракет."Крупные логистические центры были в значительной степени автоматизированы. После их уничтожения бизнесу приходится распределять товарные запасы между меньшими складами и частично возвращаться к ручному выполнению процессов, которые ранее были автоматизированы", — следует из заявления Ассоциации ритейлеров Украины.Удары по Киевскому узлу выбили в первую очередь температурные распределительные центры — и именно это оказалось главным шоком. Сухой склад под коробки с чипсами и стиральным порошком можно восстановить за пару недель, а вот склад класса А для скоропортящейся продукции — уже совсем другое дело. Здесь содержатся мясо, яйца, молоко и сотни других позиций, которые потом у обывателей оказываются в холодильнике или морозильной камере. Такое не заменить гаражным кооперативом где-нибудь на Троещине. Поэтому, когда "легли" склады класса А, фурам стало просто неоткуда брать товары, чтобы довозить их до потребителя, а производителям — некуда отправлять готовую продукцию.Оказавшись перед перспективой тотального обнищания, руководство торговых сетей включило режим децентрализации, или так называемую схему прямой доставки до прилавка.Вместо одной большой фуры к рампе магазина в течение дня начинает выстраиваться очередь из дюжины мелких грузовичков, каждый из которых везёт товар от одного или нескольких локальных производителей.С одной стороны — логичное решение. С другой — система погружается в хаос. Выстроить порядок, в котором можно точно предсказать наличие того или иного товара, нормально организовать приёмку, убедиться, что товар не испортится до реализации, — всё это стало нереально. Также из продажи моментально исчезают премиальные или узкоспециальные товары: импортные йогурты, безлактозное соевое молоко, дорогие сыры и прочие радости гастрономии мирного времени. На каждую критическую позицию останется одна-две — и то только если хватит местных производителей. Результаты уже налицо: украинский сервис Zakaz.ua, собирающий заказы в залах METRO, Auchan и Novus, прямо фиксирует массовое выпадение наименований в разделах свежих овощей, фруктов и сладостей.Жить стало дорожеВпрочем, рисовать картины апокалипсиса не нужно. Товар на полки украинских магазинов вернется, пусть и не в таком разнообразии. Однако за спасение витрины украинцы заплатят из своего кармана. Цены на продукты существенно вырастут из-за так называемой инфляции издержек — довозить товары до точки станет на порядок дороже, и ритейлер не будет компенсировать это из своего кармана. Затраты на логистику в пересчете на одну упаковку товара возрастают в три раза. Ритейлеры ATB, "Сильпо" и Varus уже зафиксировали общий рост транспортных расходов на 15–20%, и это явно только начало."Доставка сухих товаров подорожает на 15–25%, а конечная цена вырастет на 3–5%. Для охлажденных продуктов логистика подорожает на 35–50%, что добавит к цене 7–12% из-за острого дефицита специализированных холодильных складов в Киевской области", — заявила директор консалтинговой компании UTG Евгения Локтионова.Ещё одной причиной роста цен станет подорожание ренты. Уцелевшие холодильные склады Киева и области уже взвинтили арендные ставки. Те компании, которым не хватило стационарных площадей, вынуждены использовать стояночные рефрижераторы и подключать промышленные дизель-генераторы — и всё это гораздо дороже, чем прежний старый добрый склад класса А.Помимо этого, вырастет количество списаний товаров. Продукты регулярно застревают в пути, теряют товарный вид, греются, банально гниют. Процент выброшенного на свалку испорченного товара зашивается в наценку на тот пакет молока, который успел доехать до покупателя свежим.Добавьте сюда острый дефицит водителей категории C и экспедиторов, потому что бо́льшая их часть или на фронте, или поехала на заработки в условную Канаду без обратного билета — эти товарищи тоже не упустят возможности хорошо заработать и потребуют себе надбавки за переработки и повышенные риски."Около 75% производителей не имеют ни транспорта, ни персонала для развозки товаров до сотен торговых точек", — прокомментировал ситуацию директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур.Могут ли что-то сделать власти, Нацбанк или Минсельхоз Украины? Короткий ответ: нет. Классические монетарные инструменты тут бессильны. Можно сколько угодно манипулировать ключевой ставкой, но в условиях, когда на субсидии у бюджета попросту нет денег, а склады с огромным количеством товаров физически уничтожены, бухгалтерские ухищрения бессильны. А если запретить магазинам закладывать возросшие логистические издержки в розничный ценник, поставщики просто перестанут возить еду — бизнес не станет работать себе в убыток.Однако, и это важно проговорить снова, — никакого апокалипсиса с карточной системой и пустующими магазинами не случится. Физическое наполнение полок базовыми продуктами первой необходимости выровняется уже совсем скоро — поставщики наладят новые прямые связи с магазинами, ритейлеры закончат аренду мелких региональных площадок, а паника в соцсетях утихнет до следующего громкого инфоповода. А там ещё через несколько месяцев подоспеют новые крупные склады, с которыми можно будет вернуть привычную систему распределения товаров.Однако чего ещё точно не будет — так это прежнего товарного многообразия по доступным ценам. Удары по украинской логистике создали для страны новую, гораздо более суровую норму бытия, от которой та успела отвыкнуть. Да и бизнес, однажды уже заломивший цены до заоблачных значений и почуявший вкус наживы, уже не захочет делать шаг назад. Жизнь на Украине стала дороже — и это всерьёз и надолго.

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, украина, россия, продукты, сво