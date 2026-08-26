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"Миллион роботов не заменит логистику и пехоту": Копылов о снабжении на СВО

"Миллион роботов не заменит логистику и пехоту": Копылов о снабжении на СВО - 26.08.2026 Украина.ру

"Миллион роботов не заменит логистику и пехоту": Копылов о снабжении на СВО

Основой снабжения на фронте остаются железнодорожный и автомобильный транспорт, а НРТК — завершающее звено логистической цепочки. Все виды техники — танки, БТРы и "тележки" — необходимы, но в разумном балансе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специализирующийся на событиях Первой мировой войны Кирилл Копылов

2026-08-26T13:53

2026-08-26T13:53

2026-08-26T13:50

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Отвечая на вопрос журналиста о защите бронетехники и использовании "тележек" с турелями, эксперт объяснил, что логистика строится на традиционных методах, и роботы могут быть лишь дополнением."Для снабжения батальона требуются сотни тонн снабжения в неделю", — пояснил Копылов. Он уточнил, что НРТК перевозят от 500 килограммов до тонны, а одной грузовой машины хватает на 4–8 тонн. Отделению требуется как минимум два-три рейса НРТК в сутки."А теперь посчитайте, сколько "тележек" потребуется на батальон", — предложил эксперт.Он также напомнил, что и ВС РФ, и ВСУ снабжаются железнодорожным и автомобильным транспортом. "Только в конце этой цепочки наступает время НРТК, пикапов и "буханок". Для того, чтобы грузы появились на "тележке", нужно, чтобы за несколько сотен километров от фронта пришел эшелон с тысячей тонн", — отметил Копылов."И говорить о том, что миллионом роботов можно заменить всю логистику и всю пехоту, нельзя", — заявил он. "Нам нужны и танки, и бронетранспортёры, и "тележки". Нам нужно всё. Но это должно быть в разумном балансе и в рамках разумной единой концепции", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Даже если Россия освоит "Рассвет", это не станет серебряной пулей, которая покончит с ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.

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