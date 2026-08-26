Обмен в Белоруссии и подготовка новых списков: Лантратова заявила о возвращении российских бойцов
12:25 26.08.2026 (обновлено: 12:29 26.08.2026)
Украина в среду возвращает России десять военнослужащих в ответ на передачу Москвой десяти украинских военнопленных в ходе гуманитарной акции, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Омбудсмен пояснила, что в данный момент процесс передачи бойцов проходит на территории Белоруссии.
"На прошлой неделе был обмен 103 на 103, сегодня проходит обмен 10 на 10. Мы готовимся к другим обменам, надеюсь, в ближайшее время", — сказала Лантратова.
По ее словам, возвращение российских солдат домой стало результатом постоянной совместной работы аппарата уполномоченного, Министерства обороны РФ и профильных специальных служб.
Кроме того, Лантратова добавила, что Москва и Киев продолжают непрерывные переговоры по поиску пропавших без вести военнослужащих, оперативно проверяют информацию о находящихся в плену лицах и регулярно обмениваются соответствующими списками и документами для их скорейшего вызволения.
Подробнее об обменах - в материале Киев забирает из плена только неонацистов и саботирует обмены на сайте Украина.ру.
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