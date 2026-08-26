Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом - 26.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260826/1082803380.html
Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом
Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом - 26.08.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-08-26T11:30
2026-08-26T11:37
эксклюзив
спецоперация
геннадий алехин
михаил драпатый
харьков
запорожье
россия
вооруженные силы украины
дроны
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png
Штурмовых подразделения группировки войск "Север" стремятся установить контроль над автомобильными развязками и грунтовыми дорогами вблизи с границей с Белгородской областью. Противник оборудует район обороны под Слатино, пытаясь перебрасывать туда силы и вооружение. Бои идут вблизи небольших сел Гоптовка, Уды, Червоная Заря и Шевченко, которые смыкаются вокруг Казачьей Лопани. Люди там уже не живут, а частные дома, небольшие фермы, гаражи, ангары противник оборудовал для пунктов управления, беспилотников, огневых и закрытых позиций танков и артиллерии.На Волчанском участке не прекращаются встречные бои в районе сел Шевченково и Петропавловка, в Васильевке и на северных окраинах Ольховатки. В Приколотном двумя ФАБабами уничтожен пункт управления БПЛА. По данным источников, в Малой Волчьей и соседних селах замечены свежие силы украинских дроноводов. Наши огневые средства поражения наращивают удары по железнодорожной инфраструктуре и локомотивам, задействованным в снабжении войск, нарушают транспортную логистику ВСУ. В частности, противник попытался сосредоточить большое количество личного состава 475-го отдельного штурмового полка в районе населенного пункта Сосновка, чтобы ударить во фланг нашим подразделениям. Скопление вражеской живой силы своевременно выявлено разведкой и уничтожено ударами авиации.Судя по складывающейся ситуации севернее Харькова, украинская армия основательно теряет устойчивость в обороне. Наиболее подготовленные и боеспособные подразделения двух отдельных штурмовых бригад главком ВСУ Драпатый уже перебросил на другие направления. Основная часть 92 –й отдельной бригады, штат которой преимущественно комплектовался из уроженцев Харькова и прилегающих районов, выведена на доукомплектование. Уровень мотивации и слаженность в частях и соединениях ВСУ, действующих в зоне ответственности группировки "Север", оценивается как низкий или средний. Потери в живой силе и технике стремительно растут, в отдельных подразделениях достигли критической отметки. Неслучайно, по данным нашей разведки, в Волчанский район переброшены подразделения штурмового полка с Запорожского направления, усиленные прибывшими наемниками из Латинской Америки.Одним из возможных векторов дальнейшего продвижения российской армии в Казачьелопанской агломерации остается направление через балки в сторону Цуповки и Лобановки. Рельеф местности позволяет малым пехотным группам действовать скрытно и закрепляться на промежуточных рубежах. А также со стороны дачного сектора "Татарка", откуда российские подразделения могут развивать движение через балку в направлении Новой Казачьей. Сокращение дистанции позволит российским подразделениям усилить огневой и FPV-контроль над подъездными дорогами. Если беспилотники возьмут под контроль маршруты, часть путей снабжения станет крайне рискованной для регулярного использования. В этих условиях возрастает значение логистических маршрутов через Золочев.Окончательное срезание выступов со стороны Варваровки и в сторону населенного пункта Приколотное (Волчанский район), позволит штурмовым подразделениям "северян" основные усилия сосредоточить по охвату ключевого узла обороны противника в районе Великого Бурлука.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260824/1082745760.html
харьков
запорожье
россия
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b137af21bc7a1b563a5636d07a811bdf.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, геннадий алехин, михаил драпатый, харьков, запорожье, россия, вооруженные силы украины, дроны, белгородская область
Эксклюзив, Спецоперация, Геннадий Алехин, Михаил Драпатый, Харьков, Запорожье, Россия, Вооруженные силы Украины, дроны, Белгородская область

Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом

11:30 26.08.2026 (обновлено: 11:37 26.08.2026)
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Штурмовых подразделения группировки войск "Север" стремятся установить контроль над автомобильными развязками и грунтовыми дорогами вблизи с границей с Белгородской областью. Противник оборудует район обороны под Слатино, пытаясь перебрасывать туда силы и вооружение. Бои идут вблизи небольших сел Гоптовка, Уды, Червоная Заря и Шевченко, которые смыкаются вокруг Казачьей Лопани. Люди там уже не живут, а частные дома, небольшие фермы, гаражи, ангары противник оборудовал для пунктов управления, беспилотников, огневых и закрытых позиций танков и артиллерии.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
На Волчанском участке не прекращаются встречные бои в районе сел Шевченково и Петропавловка, в Васильевке и на северных окраинах Ольховатки. В Приколотном двумя ФАБабами уничтожен пункт управления БПЛА. По данным источников, в Малой Волчьей и соседних селах замечены свежие силы украинских дроноводов. Наши огневые средства поражения наращивают удары по железнодорожной инфраструктуре и локомотивам, задействованным в снабжении войск, нарушают транспортную логистику ВСУ. В частности, противник попытался сосредоточить большое количество личного состава 475-го отдельного штурмового полка в районе населенного пункта Сосновка, чтобы ударить во фланг нашим подразделениям. Скопление вражеской живой силы своевременно выявлено разведкой и уничтожено ударами авиации.
Судя по складывающейся ситуации севернее Харькова, украинская армия основательно теряет устойчивость в обороне. Наиболее подготовленные и боеспособные подразделения двух отдельных штурмовых бригад главком ВСУ Драпатый уже перебросил на другие направления. Основная часть 92 –й отдельной бригады, штат которой преимущественно комплектовался из уроженцев Харькова и прилегающих районов, выведена на доукомплектование. Уровень мотивации и слаженность в частях и соединениях ВСУ, действующих в зоне ответственности группировки "Север", оценивается как низкий или средний. Потери в живой силе и технике стремительно растут, в отдельных подразделениях достигли критической отметки. Неслучайно, по данным нашей разведки, в Волчанский район переброшены подразделения штурмового полка с Запорожского направления, усиленные прибывшими наемниками из Латинской Америки.
Одним из возможных векторов дальнейшего продвижения российской армии в Казачьелопанской агломерации остается направление через балки в сторону Цуповки и Лобановки. Рельеф местности позволяет малым пехотным группам действовать скрытно и закрепляться на промежуточных рубежах. А также со стороны дачного сектора "Татарка", откуда российские подразделения могут развивать движение через балку в направлении Новой Казачьей. Сокращение дистанции позволит российским подразделениям усилить огневой и FPV-контроль над подъездными дорогами. Если беспилотники возьмут под контроль маршруты, часть путей снабжения станет крайне рискованной для регулярного использования. В этих условиях возрастает значение логистических маршрутов через Золочев.
Окончательное срезание выступов со стороны Варваровки и в сторону населенного пункта Приколотное (Волчанский район), позволит штурмовым подразделениям "северян" основные усилия сосредоточить по охвату ключевого узла обороны противника в районе Великого Бурлука.
Кирилл Копылов интервью - РИА Новости, 1920, 24.08.2026
24 августа, 18:00
Кирилл Копылов: Даже если Россия освоит "Рассвет", это не станет серебряной пулей, которая покончит с ВСУ"Старлинк" даёт ВСУ огромное преимущество в области средств связи и возможности устанавливать их на средства поражения. Но решающим аргументом это так и не стало, поскольку вся остальная украинская машина имеет огромные пробелы
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияГеннадий АлехинМихаил ДрапатыйХарьковЗапорожьеРоссияВооруженные силы УкраиныдроныБелгородская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:25Обмен в Белоруссии и подготовка новых списков: Лантратова заявила о возвращении российских бойцов
12:00Американский эксперт рассказал, как США и Россия в 2024 году избежали ядерного конфликта
12:00"Информационная завеса": Константинов объяснил планы Запада ввести войска на Украину
11:50Си поздравил Зеленского на китайском, а тот попросил закончить войну: поздравление из КНР
11:31"Лучше бы прикусил язык": Константинов ответил на слова президента Финляндии о "разумности" ударов по РФ
11:30Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом
11:25"Орден за отказ встречаться": Зеленский наградил Маска, который его игнорирует
11:10Британский дипломат о воле народа Украины
11:04Мендель объяснила срыв визита европейских лидеров на Украину
10:49Создание "национального пантеона" испортит отношения Киева с Европой - канцелярия президента Польши
10:35Почувствовали вкус наживы: что будет с продуктами на Украине после ударов ВС РФ
10:15"Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа
10:08Выборы как цунами, коррупция как загадка: о чём умолчал Зеленский
10:05"Махровая русофобия": Захарова раскритиковала руководство Германии и немецкие СМИ
09:31Володин объяснил цели Запада в накачивании Украины оружием
09:10Россия обладает месторождениями руд, которых нет нигде в мире
09:00Захарова уличила президента Финляндии в деградации из-за слов об атаках на Wildberries
08:22Операторы БПЛА уничтожили "дроны-ждуны" на Добропольском направлении
08:20Кремль объяснил цель неанонсированного визита главы ЦРУ в Россию
08:00Сказ о том, как Ельцин захотел союз сохранить... и передумал. 35 лет "меморандуму Вощанова"
Лента новостейМолния