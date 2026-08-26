https://ukraina.ru/20260826/1082803380.html
Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом
Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом - 26.08.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-08-26T11:30
2026-08-26T11:30
2026-08-26T11:37
эксклюзив
спецоперация
геннадий алехин
михаил драпатый
харьков
запорожье
россия
вооруженные силы украины
дроны
белгородская область
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Штурмовых подразделения группировки войск "Север" стремятся установить контроль над автомобильными развязками и грунтовыми дорогами вблизи с границей с Белгородской областью. Противник оборудует район обороны под Слатино, пытаясь перебрасывать туда силы и вооружение. Бои идут вблизи небольших сел Гоптовка, Уды, Червоная Заря и Шевченко, которые смыкаются вокруг Казачьей Лопани. Люди там уже не живут, а частные дома, небольшие фермы, гаражи, ангары противник оборудовал для пунктов управления, беспилотников, огневых и закрытых позиций танков и артиллерии.На Волчанском участке не прекращаются встречные бои в районе сел Шевченково и Петропавловка, в Васильевке и на северных окраинах Ольховатки. В Приколотном двумя ФАБабами уничтожен пункт управления БПЛА. По данным источников, в Малой Волчьей и соседних селах замечены свежие силы украинских дроноводов. Наши огневые средства поражения наращивают удары по железнодорожной инфраструктуре и локомотивам, задействованным в снабжении войск, нарушают транспортную логистику ВСУ. В частности, противник попытался сосредоточить большое количество личного состава 475-го отдельного штурмового полка в районе населенного пункта Сосновка, чтобы ударить во фланг нашим подразделениям. Скопление вражеской живой силы своевременно выявлено разведкой и уничтожено ударами авиации.Судя по складывающейся ситуации севернее Харькова, украинская армия основательно теряет устойчивость в обороне. Наиболее подготовленные и боеспособные подразделения двух отдельных штурмовых бригад главком ВСУ Драпатый уже перебросил на другие направления. Основная часть 92 –й отдельной бригады, штат которой преимущественно комплектовался из уроженцев Харькова и прилегающих районов, выведена на доукомплектование. Уровень мотивации и слаженность в частях и соединениях ВСУ, действующих в зоне ответственности группировки "Север", оценивается как низкий или средний. Потери в живой силе и технике стремительно растут, в отдельных подразделениях достигли критической отметки. Неслучайно, по данным нашей разведки, в Волчанский район переброшены подразделения штурмового полка с Запорожского направления, усиленные прибывшими наемниками из Латинской Америки.Одним из возможных векторов дальнейшего продвижения российской армии в Казачьелопанской агломерации остается направление через балки в сторону Цуповки и Лобановки. Рельеф местности позволяет малым пехотным группам действовать скрытно и закрепляться на промежуточных рубежах. А также со стороны дачного сектора "Татарка", откуда российские подразделения могут развивать движение через балку в направлении Новой Казачьей. Сокращение дистанции позволит российским подразделениям усилить огневой и FPV-контроль над подъездными дорогами. Если беспилотники возьмут под контроль маршруты, часть путей снабжения станет крайне рискованной для регулярного использования. В этих условиях возрастает значение логистических маршрутов через Золочев.Окончательное срезание выступов со стороны Варваровки и в сторону населенного пункта Приколотное (Волчанский район), позволит штурмовым подразделениям "северян" основные усилия сосредоточить по охвату ключевого узла обороны противника в районе Великого Бурлука.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260824/1082745760.html
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
эксклюзив, спецоперация, геннадий алехин, михаил драпатый, харьков, запорожье, россия, вооруженные силы украины, дроны, белгородская область
Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом
11:30 26.08.2026 (обновлено: 11:37 26.08.2026)
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Штурмовых подразделения группировки войск "Север" стремятся установить контроль над автомобильными развязками и грунтовыми дорогами вблизи с границей с Белгородской областью. Противник оборудует район обороны под Слатино, пытаясь перебрасывать туда силы и вооружение. Бои идут вблизи небольших сел Гоптовка, Уды, Червоная Заря и Шевченко, которые смыкаются вокруг Казачьей Лопани. Люди там уже не живут, а частные дома, небольшие фермы, гаражи, ангары противник оборудовал для пунктов управления, беспилотников, огневых и закрытых позиций танков и артиллерии.
На Волчанском участке не прекращаются встречные бои в районе сел Шевченково и Петропавловка, в Васильевке и на северных окраинах Ольховатки. В Приколотном двумя ФАБабами уничтожен пункт управления БПЛА. По данным источников, в Малой Волчьей и соседних селах замечены свежие силы украинских дроноводов. Наши огневые средства поражения наращивают удары по железнодорожной инфраструктуре и локомотивам, задействованным в снабжении войск, нарушают транспортную логистику ВСУ. В частности, противник попытался сосредоточить большое количество личного состава 475-го отдельного штурмового полка в районе населенного пункта Сосновка, чтобы ударить во фланг нашим подразделениям. Скопление вражеской живой силы своевременно выявлено разведкой и уничтожено ударами авиации.
Судя по складывающейся ситуации севернее Харькова, украинская армия основательно теряет устойчивость в обороне. Наиболее подготовленные и боеспособные подразделения двух отдельных штурмовых бригад главком ВСУ Драпатый уже перебросил на другие направления. Основная часть 92 –й отдельной бригады, штат которой преимущественно комплектовался из уроженцев Харькова и прилегающих районов, выведена на доукомплектование. Уровень мотивации и слаженность в частях и соединениях ВСУ, действующих в зоне ответственности группировки "Север", оценивается как низкий или средний. Потери в живой силе и технике стремительно растут, в отдельных подразделениях достигли критической отметки. Неслучайно, по данным нашей разведки, в Волчанский район переброшены подразделения штурмового полка с Запорожского направления, усиленные прибывшими наемниками из Латинской Америки.
Одним из возможных векторов дальнейшего продвижения российской армии в Казачьелопанской агломерации остается направление через балки в сторону Цуповки и Лобановки. Рельеф местности позволяет малым пехотным группам действовать скрытно и закрепляться на промежуточных рубежах. А также со стороны дачного сектора "Татарка", откуда российские подразделения могут развивать движение через балку в направлении Новой Казачьей. Сокращение дистанции позволит российским подразделениям усилить огневой и FPV-контроль над подъездными дорогами. Если беспилотники возьмут под контроль маршруты, часть путей снабжения станет крайне рискованной для регулярного использования. В этих условиях возрастает значение логистических маршрутов через Золочев.
Окончательное срезание выступов со стороны Варваровки и в сторону населенного пункта Приколотное (Волчанский район), позволит штурмовым подразделениям "северян" основные усилия сосредоточить по охвату ключевого узла обороны противника в районе Великого Бурлука.