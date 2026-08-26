"Информационная завеса": Константинов объяснил планы Запада ввести войска на Украину - 26.08.2026 Украина.ру
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"Информационная завеса": Константинов объяснил планы Запада ввести войска на Украину
"Информационная завеса": Константинов объяснил планы Запада ввести войска на Украину - 26.08.2026 Украина.ру
"Информационная завеса": Константинов объяснил планы Запада ввести войска на Украину
Сообщениями о планах по размещению на Украине военного контингента так называемая "коалиция желающих" намеренно оттягивает прекращение конфликта и мешает возможности мирно договориться, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 26 августа РИА Новости
2026-08-26T12:00
2026-08-26T12:06
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По его мнению, подобные заявления зарубежных политиков являются лишь прикрытием для реальных намерений западных стран. Он подчеркнул, что любые рассуждения иностранных властей о вводе войск представляют собой обычную информационную завесу, которая призвана скрыть истинную цель Запада по продолжению боевых действий до полного истощения человеческих ресурсов украинской стороны.Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил, что участники "коалиции желающих" собираются провести масштабные военные учения для подготовки специального контингента к последующему размещению на украинской территории. Согласно официальным заявлениям Лондона, переброску иностранных подразделений планируется осуществить сразу после того, как стороны достигнут официального соглашения о прекращении огня.На сегодняшний день в данное объединение входят более 30 государств, а главными инициаторами и вдохновителями его создания выступают Великобритания и Франция.Подробнее о коалиции - в материале Как русофобская "коалиция желающих" превращается в "коалицию сомневающихся" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, великобритания, владимир константинов, украина.ру
Новости, Украина, Запад, Великобритания, Владимир Константинов, Украина.ру

"Информационная завеса": Константинов объяснил планы Запада ввести войска на Украину

12:00 26.08.2026 (обновлено: 12:06 26.08.2026)
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Сообщениями о планах по размещению на Украине военного контингента так называемая "коалиция желающих" намеренно оттягивает прекращение конфликта и мешает возможности мирно договориться, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 26 августа РИА Новости
По его мнению, подобные заявления зарубежных политиков являются лишь прикрытием для реальных намерений западных стран.
"Так называемая "коалиция желающих" намерена максимально оттянуть срок прекращения военного конфликта на Украине, затруднить договоренности о нем. А в реальности никто никого никуда посылать не собирается", — сказал Константинов.
Он подчеркнул, что любые рассуждения иностранных властей о вводе войск представляют собой обычную информационную завесу, которая призвана скрыть истинную цель Запада по продолжению боевых действий до полного истощения человеческих ресурсов украинской стороны.
Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил, что участники "коалиции желающих" собираются провести масштабные военные учения для подготовки специального контингента к последующему размещению на украинской территории. Согласно официальным заявлениям Лондона, переброску иностранных подразделений планируется осуществить сразу после того, как стороны достигнут официального соглашения о прекращении огня.
На сегодняшний день в данное объединение входят более 30 государств, а главными инициаторами и вдохновителями его создания выступают Великобритания и Франция.
Подробнее о коалиции - в материале Как русофобская "коалиция желающих" превращается в "коалицию сомневающихся" на сайте Украина.ру.
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