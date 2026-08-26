https://ukraina.ru/20260826/informatsionnaya-zavesa-konstantinov-obyasnil-plany-zapada-vvesti-voyska-na-ukrainu-1082805153.html

"Информационная завеса": Константинов объяснил планы Запада ввести войска на Украину

"Информационная завеса": Константинов объяснил планы Запада ввести войска на Украину - 26.08.2026 Украина.ру

"Информационная завеса": Константинов объяснил планы Запада ввести войска на Украину

Сообщениями о планах по размещению на Украине военного контингента так называемая "коалиция желающих" намеренно оттягивает прекращение конфликта и мешает возможности мирно договориться, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 26 августа РИА Новости

2026-08-26T12:00

2026-08-26T12:00

2026-08-26T12:06

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По его мнению, подобные заявления зарубежных политиков являются лишь прикрытием для реальных намерений западных стран. Он подчеркнул, что любые рассуждения иностранных властей о вводе войск представляют собой обычную информационную завесу, которая призвана скрыть истинную цель Запада по продолжению боевых действий до полного истощения человеческих ресурсов украинской стороны.Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил, что участники "коалиции желающих" собираются провести масштабные военные учения для подготовки специального контингента к последующему размещению на украинской территории. Согласно официальным заявлениям Лондона, переброску иностранных подразделений планируется осуществить сразу после того, как стороны достигнут официального соглашения о прекращении огня.На сегодняшний день в данное объединение входят более 30 государств, а главными инициаторами и вдохновителями его создания выступают Великобритания и Франция.Подробнее о коалиции - в материале Как русофобская "коалиция желающих" превращается в "коалицию сомневающихся" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, запад, великобритания, владимир константинов, украина.ру