"Боремся всем, чем можем": Копылов о войне с дронами и роботизации логистики на фронте - 26.08.2026 Украина.ру
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"Боремся всем, чем можем": Копылов о войне с дронами и роботизации логистики на фронте
"Боремся всем, чем можем": Копылов о войне с дронами и роботизации логистики на фронте - 26.08.2026 Украина.ру
"Боремся всем, чем можем": Копылов о войне с дронами и роботизации логистики на фронте
НРТК имеют ограниченные возможности по грузоподъёмности, и полностью заменить традиционную логистику они не смогут. Основой снабжения на фронте остаются железнодорожный и автомобильный транспорт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специализирующийся на событиях Первой мировой войны Кирилл Копылов
2026-08-26T13:33
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В российских СМИ продолжают обсуждать информацию о том, что комплекс активной защиты "Арена-М" из 12 контрснарядов, который стали устанавливать на танки, уничтожил 7 дронов ВСУ. И один из экспертов высказал такое мнение: "Для прорыва фронта 12 зарядов недостаточно, но для прикрытия фронтового снабжения этого хватит с лихвой".Отвечая на вопрос журналиста о применении наземных роботизированных транспортных комплексов (НРТК) для защиты бронетехники от дронов, военный историк привёл конкретные расчёты и объяснил, почему роботы не смогут заменить традиционную логистику."С украинскими операторами БПЛА мы боремся всем, чем можем: от своих дронов до ФАБ-3000", — заявил Копылов. При этом эксперт подчеркнул: "А к НРТК я отношусь с осторожным скепсисом".Возможности НРТК, по мнению Копылова, серьёзно ограничены: такие комплексы перевозят от 500 кг до тонны груза, тогда как один грузовик берёт 4–8 тонн. "Для снабжения батальона требуются сотни тонн в неделю. Отделению нужно два-три рейса НРТК в сутки для минимального выживания", — пояснил эксперт.Кроме того, "тележки" требуют собственного персонала и технического обслуживания. "Говорить о том, что миллионом роботов можно заменить всю логистику и пехоту, нельзя", — резюмировал военный историк.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Даже если Россия освоит "Рассвет", это не станет серебряной пулей, которая покончит с ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.
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"Боремся всем, чем можем": Копылов о войне с дронами и роботизации логистики на фронте

13:33 26.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота центра НРТК группировки войск "Центр" в зоне СВО
Работа центра НРТК группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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НРТК имеют ограниченные возможности по грузоподъёмности, и полностью заменить традиционную логистику они не смогут. Основой снабжения на фронте остаются железнодорожный и автомобильный транспорт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специализирующийся на событиях Первой мировой войны Кирилл Копылов
В российских СМИ продолжают обсуждать информацию о том, что комплекс активной защиты "Арена-М" из 12 контрснарядов, который стали устанавливать на танки, уничтожил 7 дронов ВСУ. И один из экспертов высказал такое мнение: "Для прорыва фронта 12 зарядов недостаточно, но для прикрытия фронтового снабжения этого хватит с лихвой".
Отвечая на вопрос журналиста о применении наземных роботизированных транспортных комплексов (НРТК) для защиты бронетехники от дронов, военный историк привёл конкретные расчёты и объяснил, почему роботы не смогут заменить традиционную логистику.
"С украинскими операторами БПЛА мы боремся всем, чем можем: от своих дронов до ФАБ-3000", — заявил Копылов. При этом эксперт подчеркнул: "А к НРТК я отношусь с осторожным скепсисом".
Возможности НРТК, по мнению Копылова, серьёзно ограничены: такие комплексы перевозят от 500 кг до тонны груза, тогда как один грузовик берёт 4–8 тонн. "Для снабжения батальона требуются сотни тонн в неделю. Отделению нужно два-три рейса НРТК в сутки для минимального выживания", — пояснил эксперт.
Кроме того, "тележки" требуют собственного персонала и технического обслуживания. "Говорить о том, что миллионом роботов можно заменить всю логистику и пехоту, нельзя", — резюмировал военный историк.
Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Даже если Россия освоит "Рассвет", это не станет серебряной пулей, которая покончит с ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.
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