https://ukraina.ru/20260826/boremsya-vsem-chem-mozhem-kopylov-o-voyne-s-dronami-i-robotizatsii-logistiki-na-fronte-1082806739.html

"Боремся всем, чем можем": Копылов о войне с дронами и роботизации логистики на фронте

"Боремся всем, чем можем": Копылов о войне с дронами и роботизации логистики на фронте - 26.08.2026 Украина.ру

"Боремся всем, чем можем": Копылов о войне с дронами и роботизации логистики на фронте

НРТК имеют ограниченные возможности по грузоподъёмности, и полностью заменить традиционную логистику они не смогут. Основой снабжения на фронте остаются железнодорожный и автомобильный транспорт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специализирующийся на событиях Первой мировой войны Кирилл Копылов

2026-08-26T13:33

2026-08-26T13:33

2026-08-26T13:30

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В российских СМИ продолжают обсуждать информацию о том, что комплекс активной защиты "Арена-М" из 12 контрснарядов, который стали устанавливать на танки, уничтожил 7 дронов ВСУ. И один из экспертов высказал такое мнение: "Для прорыва фронта 12 зарядов недостаточно, но для прикрытия фронтового снабжения этого хватит с лихвой".Отвечая на вопрос журналиста о применении наземных роботизированных транспортных комплексов (НРТК) для защиты бронетехники от дронов, военный историк привёл конкретные расчёты и объяснил, почему роботы не смогут заменить традиционную логистику."С украинскими операторами БПЛА мы боремся всем, чем можем: от своих дронов до ФАБ-3000", — заявил Копылов. При этом эксперт подчеркнул: "А к НРТК я отношусь с осторожным скепсисом".Возможности НРТК, по мнению Копылова, серьёзно ограничены: такие комплексы перевозят от 500 кг до тонны груза, тогда как один грузовик берёт 4–8 тонн. "Для снабжения батальона требуются сотни тонн в неделю. Отделению нужно два-три рейса НРТК в сутки для минимального выживания", — пояснил эксперт.Кроме того, "тележки" требуют собственного персонала и технического обслуживания. "Говорить о том, что миллионом роботов можно заменить всю логистику и пехоту, нельзя", — резюмировал военный историк.Полный текст интервью "Кирилл Копылов: Даже если Россия освоит "Рассвет", это не станет серебряной пулей, которая покончит с ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.

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