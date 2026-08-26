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Жительнице Львовской области грозит преследование СБУ после критики принудительного патриотизма

Жительнице Львовской области грозит преследование СБУ после критики принудительного патриотизма - 26.08.2026 Украина.ру

Жительнице Львовской области грозит преследование СБУ после критики принудительного патриотизма

Зимноводовский сельский совет во Львовской области обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием принять меры в отношении местной жительницы, раскритиковавшей в соцсетях призывы чиновников к демонстрации патриотизма

2026-08-26T12:57

2026-08-26T12:57

2026-08-26T12:57

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Ранее представители местной администрации призвали жителей подконтрольных им населенных пунктов вывесить украинские флаги над своими домами в честь Дня независимости. Однако пользователи подвергли инициативу жесткой критике в комментариях, а одна из женщин высказалась в крайне резкой форме. В сельсовете заявили, что усмотрели в данной публикации признаки неуважения к государственным символам страны, а также подстрекательские и сепаратистские высказывания, в связи с чем направили официальное заявление в спецслужбу.Такие случаи происходят из-за масштабной мобилизации на Украине, которую сами жители часто называют "охотой на мужчин". Причем критика принудительного призыва, действий властей или коррупционных скандалов на Украине все чаще оборачивается для граждан реальным преследованием. Юристы и правозащитники регулярно фиксируют случаи, когда за подобные комментарии в соцсетях возбуждают уголовные дела.Подробнее о Дне независимости - в материале Пока Зеленский молил о деньгах, в Европе просили не беспокоить: как прошел День независимости Украины на сайте Украина.ру.

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