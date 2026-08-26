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"Разрушается изнутри": Песков высказался о ситуации в руководстве Украины

"Разрушается изнутри": Песков высказался о ситуации в руководстве Украины - 26.08.2026 Украина.ру

"Разрушается изнутри": Песков высказался о ситуации в руководстве Украины

Киевский режим разрушается изнутри и теряет свою устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего, заявил 26 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2026-08-26T13:31

2026-08-26T13:31

2026-08-26T13:32

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Отвечая на вопрос, подтверждают ли признания украинских экс-чиновников системный кризис в руководстве страны, официальный представитель Кремля отметил, что бывшие участники коррупционного процесса после выхода из власти начинают открыто клеймить своих прежних партнеров. По мнению Пескова, в верхушке Украины сейчас активизируется квазиполитическая возня, а европейские государства совершают большую ошибку, не желая этого замечать.Поводом для заявления Кремля стало недавнее выступление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который признал, что Киев постепенно проигрывает России.По мнению украинского экс-чиновника, в стране накопился целый ряд критических проблем, среди которых он особо выделил системную коррупцию, кумовство, полное отсутствие общей стратегии ведения боевых действий, а также неспособность руководства к внедрению новых решений.В Офисе Владимира Зеленского эти заявления назвали необоснованными, связав резкую смену риторики Федорова исключительно с его отставкой с поста главы оборонного ведомства в середине июля.Подробнее о бывшем министре - в материале "Фонтанирует скандалами": Краснов про "острейший кризис" на Украине и демарш Федорова на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, кремль, дмитрий песков, михаил федоров, владимир зеленский, украина.ру