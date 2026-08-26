Бунт внутренних оккупантов. Киев сделает все, чтобы задавить Тернополь - 26.08.2026 Украина.ру
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Бунт внутренних оккупантов. Киев сделает все, чтобы задавить Тернополь
Бунт внутренних оккупантов. Киев сделает все, чтобы задавить Тернополь - 26.08.2026 Украина.ру
Бунт внутренних оккупантов. Киев сделает все, чтобы задавить Тернополь
В новости о бунте в Тернополе против действий территориального центра комплектования (ТЦК) есть, конечно, повод для российского оптимизма: дескать, началось, сейчас укро-народ восстанет, сметет неонацистскую власть в Киеве — и войне конец
2026-08-26T14:18
2026-08-26T14:18
мнения
украина
тернополь
владимир зеленский
виктор ющенко
тцк
весь скачко
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Однако и украинский неонацистский дьявол тоже, увы, кроется в мелочах. Разумеется, сопутствующих. Такой оптимизм – это тактическое заблуждение близоруких торопыг, которые выдают желаемое за действительное и дальше своего оптимистично-восторженного носа не видят. А на процесс и проблему тернопольского бунта надо смотреть шире.Когда российские СМИ взахлеб рассказывали о "возможном конце Зеленского", из медиа Украины стало известно, что в это же время в Харькове за очередным быстроногим ухилянтом (уклонистом) так же резво гонится работник ТЦК, и в руках у него не лассо для загона бизонов, не сеть для гладиаторов, а обычный пистолет, и он готов стрелять.Вторая новость еще круче, характернее и красноречивее: на подавление стихийного выступления тернопольчан режимом для стабилизации ситуации на место оперативно и массово прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные наряды правоохранителей. Конкретнее – спецназ и военная техника. И результат в кармане: конфликт удалось прекратить.А что было в Тернополе? Тэцэкашники схватили очередную жертву, та не подчинилась, ее поддержали простые жители, насовали в табло работнику ТЦК, разбили машину военкомов и двинулись маршем по улицам города: мол, мы против, накипело. А в адрес военных полетело знакомое "Ганьба!". Позор то есть.И все. В Тернополе введен особый режим контроля над общественной безопасностью, а полиция уже устанавливает круг лиц, причастных к нападению. Из них и получатся "новые национальные херои", которых бусифицируют в первую очередь и утилизируют на фронтах. А может, и раньше – уже в центрах ускоренной военной подготовки этого пушечного мяса забьют, как скотов, сапогами и дубинками, а родным привычно скажут, что так и было.Конечно, на Украине уже давно созрела революционная ситуация, при которой низы не хотят терпеть произвол ТЦК. Это недавно признал даже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который в интервью одному из украинских телеканалов о последствиях бусификации сказал: "Все это (действия ТЦК – ред.) приводит к тому, что у нас к мобилизации все больше и больше не просто критических замечаний, а я четко убежден: если срочно не изменить эту ситуацию, то… начнется силовое противостояние".Оно, противостояние, и началось. Но не сейчас и не только в Тернополе. Например, недавний бунт 8 июля сего года во Львове. Там тоже случилась масштабная стычка между группой местных жителей и сотрудниками ТЦК, поводом для которой тоже послужила силовая мобилизация 20-летнего мужчины, которого военкомы отметелили. Люди взбунтовались, заблокировали автомобиль ТЦК, разбили его и перевернули. И в беспорядках приняли участие более 200 человек.Это заметил даже Владимир Зеленский и назвал все "очень плохой историей". Но для него все разрешилось как нельзя лучше: правоохранители быстро купировали протест, арестовали зачинщиков и участников, попрессовали их малёха в застенках и потом вывели на площадь каяться. Публично и униженно извиняться и кричать "слава ТЦК".Раньше такие же события были в Ивано-Франковске и прочих городах. То же самое будет и в Тернополе. Потому что бунты против ТЦК и раньше вспыхивали по украинским городам и весям. Но появилось только нечто новенькое: протесты и выступления захватили теперь и Западную Украину, Галичину, Волынь, Буковину и Закарпатье.А это опасно, и потому режим сделает все, чтобы задавить протест в зародыше и не дать ему перерасти во что-то большее. И для этого у режима есть все основания так думать и так действовать.Во-первых, потому, что бунты – локальные и выдвигают только местные тактические требования: не трогать местных граждан. Бунты не перерастут в общегосударственное антивоенное выступление, способное снести режим, потому что САМИ протестующие НЕ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ ВОЙНЫ КАК ГЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА И СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ всех украинских проблем и проблем режима, который держится у власти исключительно благодаря этой войне.А нет общей цели – все ограничится локальными и местными штормами в стакане воды. Ну, или местной самогонки…Во-вторых, заказ на войну поступает с Запада, который и содержит киевский режим. На войну с Россией Украину заманили, наняли и мобилизовали, как маркитантку с низкой социальной ответственностью, по воле ее сутенера – режима Зеленского. "Девушке" (Украине) пообещали кружевные трусики, а мужичкам в высоких кабинетах разрешили грабить страну по всем направлениям: наращивать коррупцию, грабить не только госбюджет, но и поступающую с Запада помощь, торговать налево оружейными вливаниями и т. д. и т. п.Короче, в Уголовном кодексе Украины нет ни одного хозяйственного преступления, в котором не были бы замешаны чиновники всех уровней: от недопрезидента и его ближайшего окружения до их холуев во власти на местах.Американцы-кураторы попытались было обуздать этот разгул, натравили на режим антикоррупционные органы, но добились только одного: под давлением режим убрал с постов самых оголтелых и… дальше согласен воевать с Россией до последнего украинца, попутно набивая мошну наворованным. Все. Нет ни одной посадки воров и коррупционеров, нет ни одного реально наказанного. Круговая воровская порука связала всех накрепко, просто так ее не разорвать.И заказ коллективного Запада на войну продолжается. Значит, Украина будет воевать до полной аннигиляции, а бусификация в самых зверских формах продолжится: чтобы воевать, – нужны солдаты, пушечное мясо и расходный материал войны.То же, что случилось в Галичине, – это, увы, локальный бунт внутренних оккупантов, которые захватили страну и долго жили припеваючи, эксплуатируя даже не патриотические чувства, а патриотическую же риторику и крики о любви к Украине.Когда Украина стала независимой, Галичина самоназначила себя "украинским Пьемонтом" – территорией, которая якобы пассионарно заразила всю остальную Украину идеей независимости, привила ее всем другим регионам и даже поставила первые кадры для ее укрепления в центре и на других местах. Из галичан набирали чиновничий аппарат, правоохранительные органы, спецслужбы и армию. Галичанами пичкали все СМИ, вузы и научные коллективы как якобы носителями канонического украинского языка, которые довели процесс украинизации и национально-культурного возрождения до нынешнего маразма, подавления и оголтелой русофобии, каленым железом выжигающей все русское в стране.Буквально массовый характер это приобрело после первого госпереворота 2004 года при новом президенте Викторе Ющенко. При нем, например, даже бывшее Одесское военное училище, при Украине преобразованное в Институт сухопутных войск, было фактически ликвидировано и переведено во Львов. Чтобы учились в нем "проверенные кадры".И, начиная с Ющенко, до двух третей киевских студентов в отдельных, особенно гуманитарных, вузах набирались на льготных условиях с Западной Украины. А потом этих доморощенных "пассионариев" и дома, и потом в других городах захватывали в свои цепкие руки и подсаживали на демократические гранты демократические ловцы душ из всевозможных некоммерческих и неправительственных западных организаций, которые и занимались выучкой "соросят". Их потом и поставили руководить и украинизацией, и евроатлантической интеграцией, и сманиванием кружевными трусиками наивных дурочек во все публичные дома Европы и мира.Все шло постепенно, но повсеместно, системно и ускоренно, а главное – неотвратимо, как танк. И в конце концов вылилось во власть "соросят" – их внутреннюю оккупацию страны, которая стала враждебной и чужой для всех, кто не воспринимал постулаты агрессивного национализма, вырождающегося в сегодняшние неонацизм и русофобию.Усилилась и стала государствообразующим трендом эта внутренняя оккупация после госпереворота 2014 года, когда политические гастарбайтеры с Западной Украины совершили переворот, а потом укомплектовали все карательные наци-батальоны, брошенные в гражданскую войну усмирять Донбасс, выбравший Россию и отказавшийся принимать итоги лживого Евромайдана-2014.Так Галичина и паразитировала на Украине, юзая патриотизм как универсальную отмычку при доступе к кадровым и материальным благам. До СВО можно было ограничиться громкой фразой, а после февраля 2022 года потребовалось умирать. Якобы за Украину, которую подпрягли на войну с Россией. То есть за интересы Запада, а не Украины.Случилась самая подлая и циничная подмена в истории современной Украины – ее и ее народ бросили умирать не за свои интересы, а за геополитические хотелки политиков и тугих кошельков Запада. Но Запад добился главного: русские стали убивать русских не только на войне между Украиной и Россией, но и внутри самой Украины.И вот почему: основные части ВСУ, идущие на фронт, формировались на юго-востоке страны, в т.н. Новороссии, где до сих пор живут русские, а также русскоязычные, русскоговорящие, а теперь в основном русскодумающие украинцы.На первых порах СВО на Украине ВСУ пополнялись призывниками юго-востока, а на Западной Украине призыва практически не было, и на фронт добровольно пошли всевозможные наци-экстремисты и упорото-мотивированные русофобией субъекты.Многие из них погибли на фронтах, и, когда призыв коснулся все-таки и Галичины, то уже в 2025 году социологи показали, что, по данным телеграм-канала Mash, по всей территории Украины на текущий момент уклоняются от мобилизации около 1,5 млн мужчин. Но ухилянтов на Западной Украине в 10 раз больше, чем, например, в той же Одессе или в Киеве. А самыми злостными уклонистами от мобилизации оказались жители Львова, Тернополя и Ивано-Франковска.А теперь, получается, матрица украинского неонацизма вообще бунтует. И опасность в этом есть. И потому режим Зеленского не может этого допустить ни в коем случае. И не допустит, если, конечно, российские войска его не остановят…
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20260825/v-poiskakh-nerazborchivoy-babushki-zelenskiy-podtverdil-svoyu-rusofobiyu--1082788611.html
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Владимир Скачко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, украина, тернополь, владимир зеленский, виктор ющенко, тцк, весь скачко
Мнения, Украина, Тернополь, Владимир Зеленский, Виктор Ющенко, ТЦК, весь Скачко

Бунт внутренних оккупантов. Киев сделает все, чтобы задавить Тернополь

14:18 26.08.2026
 
© Фото : cont.ws
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Фото : cont.ws
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
автор издания Украина.ру
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В новости о бунте в Тернополе против действий территориального центра комплектования (ТЦК) есть, конечно, повод для российского оптимизма: дескать, началось, сейчас укро-народ восстанет, сметет неонацистскую власть в Киеве — и войне конец
Однако и украинский неонацистский дьявол тоже, увы, кроется в мелочах. Разумеется, сопутствующих. Такой оптимизм – это тактическое заблуждение близоруких торопыг, которые выдают желаемое за действительное и дальше своего оптимистично-восторженного носа не видят. А на процесс и проблему тернопольского бунта надо смотреть шире.
Когда российские СМИ взахлеб рассказывали о "возможном конце Зеленского", из медиа Украины стало известно, что в это же время в Харькове за очередным быстроногим ухилянтом (уклонистом) так же резво гонится работник ТЦК, и в руках у него не лассо для загона бизонов, не сеть для гладиаторов, а обычный пистолет, и он готов стрелять.
Вторая новость еще круче, характернее и красноречивее: на подавление стихийного выступления тернопольчан режимом для стабилизации ситуации на место оперативно и массово прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные наряды правоохранителей. Конкретнее – спецназ и военная техника. И результат в кармане: конфликт удалось прекратить.
А что было в Тернополе? Тэцэкашники схватили очередную жертву, та не подчинилась, ее поддержали простые жители, насовали в табло работнику ТЦК, разбили машину военкомов и двинулись маршем по улицам города: мол, мы против, накипело. А в адрес военных полетело знакомое "Ганьба!". Позор то есть.
И все. В Тернополе введен особый режим контроля над общественной безопасностью, а полиция уже устанавливает круг лиц, причастных к нападению. Из них и получатся "новые национальные херои", которых бусифицируют в первую очередь и утилизируют на фронтах. А может, и раньше – уже в центрах ускоренной военной подготовки этого пушечного мяса забьют, как скотов, сапогами и дубинками, а родным привычно скажут, что так и было.
Конечно, на Украине уже давно созрела революционная ситуация, при которой низы не хотят терпеть произвол ТЦК. Это недавно признал даже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который в интервью одному из украинских телеканалов о последствиях бусификации сказал: "Все это (действия ТЦК – ред.) приводит к тому, что у нас к мобилизации все больше и больше не просто критических замечаний, а я четко убежден: если срочно не изменить эту ситуацию, то… начнется силовое противостояние".
Оно, противостояние, и началось. Но не сейчас и не только в Тернополе. Например, недавний бунт 8 июля сего года во Львове. Там тоже случилась масштабная стычка между группой местных жителей и сотрудниками ТЦК, поводом для которой тоже послужила силовая мобилизация 20-летнего мужчины, которого военкомы отметелили. Люди взбунтовались, заблокировали автомобиль ТЦК, разбили его и перевернули. И в беспорядках приняли участие более 200 человек.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Это заметил даже Владимир Зеленский и назвал все "очень плохой историей". Но для него все разрешилось как нельзя лучше: правоохранители быстро купировали протест, арестовали зачинщиков и участников, попрессовали их малёха в застенках и потом вывели на площадь каяться. Публично и униженно извиняться и кричать "слава ТЦК".
Раньше такие же события были в Ивано-Франковске и прочих городах. То же самое будет и в Тернополе. Потому что бунты против ТЦК и раньше вспыхивали по украинским городам и весям. Но появилось только нечто новенькое: протесты и выступления захватили теперь и Западную Украину, Галичину, Волынь, Буковину и Закарпатье.
А это опасно, и потому режим сделает все, чтобы задавить протест в зародыше и не дать ему перерасти во что-то большее. И для этого у режима есть все основания так думать и так действовать.
Во-первых, потому, что бунты – локальные и выдвигают только местные тактические требования: не трогать местных граждан. Бунты не перерастут в общегосударственное антивоенное выступление, способное снести режим, потому что САМИ протестующие НЕ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ ВОЙНЫ КАК ГЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА И СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ всех украинских проблем и проблем режима, который держится у власти исключительно благодаря этой войне.
А нет общей цели – все ограничится локальными и местными штормами в стакане воды. Ну, или местной самогонки…
Во-вторых, заказ на войну поступает с Запада, который и содержит киевский режим. На войну с Россией Украину заманили, наняли и мобилизовали, как маркитантку с низкой социальной ответственностью, по воле ее сутенера – режима Зеленского. "Девушке" (Украине) пообещали кружевные трусики, а мужичкам в высоких кабинетах разрешили грабить страну по всем направлениям: наращивать коррупцию, грабить не только госбюджет, но и поступающую с Запада помощь, торговать налево оружейными вливаниями и т. д. и т. п.
Короче, в Уголовном кодексе Украины нет ни одного хозяйственного преступления, в котором не были бы замешаны чиновники всех уровней: от недопрезидента и его ближайшего окружения до их холуев во власти на местах.
Американцы-кураторы попытались было обуздать этот разгул, натравили на режим антикоррупционные органы, но добились только одного: под давлением режим убрал с постов самых оголтелых и… дальше согласен воевать с Россией до последнего украинца, попутно набивая мошну наворованным. Все. Нет ни одной посадки воров и коррупционеров, нет ни одного реально наказанного. Круговая воровская порука связала всех накрепко, просто так ее не разорвать.
И заказ коллективного Запада на войну продолжается. Значит, Украина будет воевать до полной аннигиляции, а бусификация в самых зверских формах продолжится: чтобы воевать, – нужны солдаты, пушечное мясо и расходный материал войны.
То же, что случилось в Галичине, – это, увы, локальный бунт внутренних оккупантов, которые захватили страну и долго жили припеваючи, эксплуатируя даже не патриотические чувства, а патриотическую же риторику и крики о любви к Украине.
Когда Украина стала независимой, Галичина самоназначила себя "украинским Пьемонтом" – территорией, которая якобы пассионарно заразила всю остальную Украину идеей независимости, привила ее всем другим регионам и даже поставила первые кадры для ее укрепления в центре и на других местах. Из галичан набирали чиновничий аппарат, правоохранительные органы, спецслужбы и армию. Галичанами пичкали все СМИ, вузы и научные коллективы как якобы носителями канонического украинского языка, которые довели процесс украинизации и национально-культурного возрождения до нынешнего маразма, подавления и оголтелой русофобии, каленым железом выжигающей все русское в стране.
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
Вчера, 18:22
В поисках неразборчивой бабушки. Зеленский подтвердил свою русофобию Все годы своего легитимного и просроченного президентства Владимир Зеленский ведет себя, как маниакально-депрессивный пациент, который снимает приступы депрессии, уступая своей мании – демонстрации ненависти к России
Буквально массовый характер это приобрело после первого госпереворота 2004 года при новом президенте Викторе Ющенко. При нем, например, даже бывшее Одесское военное училище, при Украине преобразованное в Институт сухопутных войск, было фактически ликвидировано и переведено во Львов. Чтобы учились в нем "проверенные кадры".
И, начиная с Ющенко, до двух третей киевских студентов в отдельных, особенно гуманитарных, вузах набирались на льготных условиях с Западной Украины. А потом этих доморощенных "пассионариев" и дома, и потом в других городах захватывали в свои цепкие руки и подсаживали на демократические гранты демократические ловцы душ из всевозможных некоммерческих и неправительственных западных организаций, которые и занимались выучкой "соросят". Их потом и поставили руководить и украинизацией, и евроатлантической интеграцией, и сманиванием кружевными трусиками наивных дурочек во все публичные дома Европы и мира.
Все шло постепенно, но повсеместно, системно и ускоренно, а главное – неотвратимо, как танк. И в конце концов вылилось во власть "соросят" – их внутреннюю оккупацию страны, которая стала враждебной и чужой для всех, кто не воспринимал постулаты агрессивного национализма, вырождающегося в сегодняшние неонацизм и русофобию.
Усилилась и стала государствообразующим трендом эта внутренняя оккупация после госпереворота 2014 года, когда политические гастарбайтеры с Западной Украины совершили переворот, а потом укомплектовали все карательные наци-батальоны, брошенные в гражданскую войну усмирять Донбасс, выбравший Россию и отказавшийся принимать итоги лживого Евромайдана-2014.
Так Галичина и паразитировала на Украине, юзая патриотизм как универсальную отмычку при доступе к кадровым и материальным благам. До СВО можно было ограничиться громкой фразой, а после февраля 2022 года потребовалось умирать. Якобы за Украину, которую подпрягли на войну с Россией. То есть за интересы Запада, а не Украины.
Случилась самая подлая и циничная подмена в истории современной Украины – ее и ее народ бросили умирать не за свои интересы, а за геополитические хотелки политиков и тугих кошельков Запада. Но Запад добился главного: русские стали убивать русских не только на войне между Украиной и Россией, но и внутри самой Украины.
И вот почему: основные части ВСУ, идущие на фронт, формировались на юго-востоке страны, в т.н. Новороссии, где до сих пор живут русские, а также русскоязычные, русскоговорящие, а теперь в основном русскодумающие украинцы.
На первых порах СВО на Украине ВСУ пополнялись призывниками юго-востока, а на Западной Украине призыва практически не было, и на фронт добровольно пошли всевозможные наци-экстремисты и упорото-мотивированные русофобией субъекты.
Многие из них погибли на фронтах, и, когда призыв коснулся все-таки и Галичины, то уже в 2025 году социологи показали, что, по данным телеграм-канала Mash, по всей территории Украины на текущий момент уклоняются от мобилизации около 1,5 млн мужчин. Но ухилянтов на Западной Украине в 10 раз больше, чем, например, в той же Одессе или в Киеве. А самыми злостными уклонистами от мобилизации оказались жители Львова, Тернополя и Ивано-Франковска.
А теперь, получается, матрица украинского неонацизма вообще бунтует. И опасность в этом есть. И потому режим Зеленского не может этого допустить ни в коем случае. И не допустит, если, конечно, российские войска его не остановят…
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