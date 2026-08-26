Дмитрий Евстафьев: Россия не станет платить за хаос после банкета, который организовали кураторы Украины - 26.08.2026 Украина.ру
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Дмитрий Евстафьев: Россия не станет платить за хаос после банкета, который организовали кураторы Украины
Дмитрий Евстафьев: Россия не станет платить за хаос после банкета, который организовали кураторы Украины - 26.08.2026 Украина.ру
Дмитрий Евстафьев: Россия не станет платить за хаос после банкета, который организовали кураторы Украины
Посмотрите, как нагло ведет себя Зеленский. Его наглость неслучайна. Он осознает, что у него есть окно возможностей. Хаос внутри коалиции западных кураторов украинского проекта такой, что он может попытаться выиграть у них новые условия продолжения своего существования
2026-08-26T07:00
2026-08-26T07:00
интервью
украина
россия
германия
дмитрий евстафьев
владимир зеленский
ес
сша
британия
коррупция
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев- Дмитрий Геннадьевич, на Украине проходит очередная волна коррупционных скандалов, которая еще даже не вышла на пик. Конечно, ее надо рассматривать как удар по Зеленскому. Кто его бьет и зачем? Куда таким образом хотят привести Украину те, кто инициировал эту кампанию?- Украинский проект интересен тем, что он доказал на практике возможность существования относительно крупного государства, интегрированного в европейскую систему, но абсолютно несуверенного. Более того, если это получилось с Украиной, почему это не может получится с Германией? Вы вполне можете перевести крупную социально-экономическую систему с геополитическим потенциалом в режим внешнего управления. Украина в этом смысле не более чем полигон для тестирования технологий.Посмотрите, как вначале было просто. Украина была совместным проектом Евросоюза и США. Как совместный проект он закончился со знаменитой фразы Виктории Нуланд. Это был логичный конец совместного предприятия "Майдан на Украине", который создавался только для того, чтобы вытеснить с Украины российское влияние. После того, как был подписан меморандум Штайнмайера, смысла в этом проекте больше не было.Дальше тоже было просто. Украина стала американским проектом с некоторым британским влиянием. Мы примерно понимали, где та касса, куда надо заносить ресурсы, чтобы получить долю в этом проекте. А потом все стало сложнее, потому что британское влияние уравнялось с американским. Это произошло после провала контрнаступа, спланированного американцами. Потом британского влияния стало больше. А потом все окончательно запуталось.Оказалось, что долю в этом проекте имеет и Брюссель. Куда же без Урсулы фон дер Ляйен? Кто будет консолидировать европейские ресурсы, чтобы удерживать в управляемом состоянии киевский режим, который уже тогда подходил к грани фактической нелегитимности, а вскоре перешел грань формальной нелегитимности? А когда появился Трамп, все еще больше запуталось, поскольку он стал оспаривать доминирующее влияние британцев и Евросоюза.Кстати, тут еще появился Макрон и сказал: "Я здесь власть. Я глава коалиции желающих. Да, ресурсов у меня немного, но я желающий. Я хочу быть властью в проекте Украина". На что ему ответили: "А ты кто такой? Кто тебя делегировал? Сколько у тебя дивизий? Полторы? Иди отсюда".А последний эпизод вообще интересный.Из источников внутри Евросоюза произошла утечка, что Федоров является не просто американской креатурой, а креатурой команды Трампа, через которую велась подготовка к неким политическим решениям по Украине. Причем Зеленский снимал Федорова с поста министра обороны именно потому, что он был слишком связан с США и через это обрел слишком большое влияние. Более того, выяснилось, что с Федоровым работают германские деловые военно-политические круги. Я думаю, что эта утечка не совсем верна. Позволю себе дать другую интерпретацию этого германского хвоста.Это не германские силы. Германские группы интересов не имеют потенциала, чтобы играть глобальную роль даже в контексте Украины. Скорее, это те евроатлантисты, которые считают, что лидером Европы, идущей на Восток в качестве главного направления экспансии, должна быть именно Германия. Эти круги очень влиятельны. Да, в последние годы они отошли на несколько шагов с передовых позиций, будучи прижатыми глобалистским клинтониантством. Но это солидные люди, связанные со старыми американскими и британскими деньгами.Короче говоря, появился новый игрок. А теперь сами видите, как хаотизирируется управление украинским проектом.- Что эта история означает для России?- Есть два нюанса, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Для нас они принципиально важны.Первое. Обратите внимание, что никаких политических идей эти конкурирующие кураторы, стремляющийся получить свой главный кусок в украинском проекте, который находится в эндшипле своей фазы, начавшейся вторым Майданом, не выдвигают. Там нет никаких различий в идеологических подходах. Все они хотят продолжения войны против России. Вопрос в том, в какой форме (в гибридной или в форме прямого столкновения) и с каким темпом (брать ли паузу для нового раунда). И главное их различие – это про деньги. И не просто про деньги, а про коррупцию.Мы только сейчас начинаем понимать масштабы украинской коррупционной воронки, в которую затянуты все страны Евроатлантики, а также некоторые страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Она уже сейчас вырисовывается как глобально значимая и глобально дестабилизирующая. Поэтому внешние кураторы так цепляются за украинский проект. Это как велосипед: остановился – упал. Если они упадут, станет понятен масштаб бедствия.Я не могу сказать, что из-за Украины возможно возникновение глобального финансового кризиса, но большой спазм возможен прежде всего в европейской экономике. Достаточно посмотреть на ниточки компромата по делу Ирины Мудрой и "Сенс Банка". А дело Миндича не то, что не напугало киевских операторов украинской коррупционной воронки - оно даже не заставило их умерить свои аппетиты.Из этого вытекает второй нюанс, который менее очевиден. При таком хаосе во внешнем управлении важна не только касса, через которую отмываются деньги, но и сейф с компроматом. Касса частично находится в Киеве, частично – в Восточной Европе, частично – в странах Ближнего Востока. А вот сейф стоит точно в Киеве. В нем лежит компромат на ведущих политиков, бизнесменов, игроков финансового рынка, эмиссионеров разного рода суррогатов вроде "бронзовых облигаций". Да, они мусорные, но ими все равно торгуют. И люди, которые сидят на кассе и на сейфе, получают на короткое время большой ресурс самостоятельных действий. Они могут шантажировать те круги, в которых ранее их бы не пустили дальше лакейской.Посмотрите, как нагло ведет себя Зеленский. Его наглость неслучайна. Он осознает, что у него есть окно возможностей. Хаос внутри этой коалиции кураторов такой, что он может попытаться выиграть у кураторов новые условия продолжения своего существования. Может быть даже в качестве формального аватара проекта Украина.- Получится у него что-то из этого?- Не уверен. Судя по ряду публикаций в западных СМИ, европейцы дозревают до того, чтобы начать думать о его замене. Это обратная сторона модели десуверенизации, которая была предложена украинской элите в обмен на снятие всех ограничений на их "экономическую" деятельность. Это те политические издержки, которые кто-то должен будет оплачивать.Кто будет оплачивать хаос после банкета коалиции кураторов, который неизбежно настанет? Это главный вопрос. Мы, Россия, точно это делать не будем. Но тот, кто будет за это платить, точно не станет лидером Европы. А уж тем более Евроатлантики.
https://ukraina.ru/20260322/dmitriy-evstafev-posle-demilitarizatsii-ukrainy-na-blizhnem-vostoke-rossiya-vydvinet-kievu-novye-1077027646.html
https://ukraina.ru/20260823/dmitriy-krasnov-ultimatum-fedorova-ne-spaset-front-sudbu-svo-reshit-rossiya-udarami-po-kievu-1082719403.html
https://ukraina.ru/20260824/ambitsii-fedorova-novyy-glava-mo-pauk-khmara-i-korruptsiya-radi-korruptsii-ukraina-na-minuvshey-nedele-1082733591.html
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интервью, украина, россия, германия, дмитрий евстафьев, владимир зеленский, ес, сша, британия, коррупция, экономика, компромат, кризис, майдан, киевский режим
Интервью, Украина, Россия, Германия, Дмитрий Евстафьев, Владимир Зеленский, ЕС, США, Британия, коррупция, экономика, компромат, кризис, Майдан, киевский режим

Дмитрий Евстафьев: Россия не станет платить за хаос после банкета, который организовали кураторы Украины

07:00 26.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкДмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине
Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
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Посмотрите, как нагло ведет себя Зеленский. Его наглость неслучайна. Он осознает, что у него есть окно возможностей. Хаос внутри коалиции западных кураторов украинского проекта такой, что он может попытаться выиграть у них новые условия продолжения своего существования
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
- Дмитрий Геннадьевич, на Украине проходит очередная волна коррупционных скандалов, которая еще даже не вышла на пик. Конечно, ее надо рассматривать как удар по Зеленскому. Кто его бьет и зачем? Куда таким образом хотят привести Украину те, кто инициировал эту кампанию?
- Украинский проект интересен тем, что он доказал на практике возможность существования относительно крупного государства, интегрированного в европейскую систему, но абсолютно несуверенного. Более того, если это получилось с Украиной, почему это не может получится с Германией? Вы вполне можете перевести крупную социально-экономическую систему с геополитическим потенциалом в режим внешнего управления. Украина в этом смысле не более чем полигон для тестирования технологий.
Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
22 марта, 06:30
Дмитрий Евстафьев: После демилитаризации Украины на Ближнем Востоке Россия выдвинет Киеву новые условияСитуация для украинского переговорного процесса в связи с войной в Персидском заливе усложняется. Трампу все время нужно выглядеть победителем. У него есть стимул, чтобы ужесточить позицию по урегулированию на Украине. И наша задача сейчас показать Трампу реальное положение дел на фронте, а не то, что показывает ему Зеленский на каких-то планшетах.
Посмотрите, как вначале было просто. Украина была совместным проектом Евросоюза и США. Как совместный проект он закончился со знаменитой фразы Виктории Нуланд. Это был логичный конец совместного предприятия "Майдан на Украине", который создавался только для того, чтобы вытеснить с Украины российское влияние. После того, как был подписан меморандум Штайнмайера, смысла в этом проекте больше не было.
Дальше тоже было просто. Украина стала американским проектом с некоторым британским влиянием. Мы примерно понимали, где та касса, куда надо заносить ресурсы, чтобы получить долю в этом проекте. А потом все стало сложнее, потому что британское влияние уравнялось с американским. Это произошло после провала контрнаступа, спланированного американцами. Потом британского влияния стало больше. А потом все окончательно запуталось.
Оказалось, что долю в этом проекте имеет и Брюссель. Куда же без Урсулы фон дер Ляйен? Кто будет консолидировать европейские ресурсы, чтобы удерживать в управляемом состоянии киевский режим, который уже тогда подходил к грани фактической нелегитимности, а вскоре перешел грань формальной нелегитимности? А когда появился Трамп, все еще больше запуталось, поскольку он стал оспаривать доминирующее влияние британцев и Евросоюза.
Кстати, тут еще появился Макрон и сказал: "Я здесь власть. Я глава коалиции желающих. Да, ресурсов у меня немного, но я желающий. Я хочу быть властью в проекте Украина". На что ему ответили: "А ты кто такой? Кто тебя делегировал? Сколько у тебя дивизий? Полторы? Иди отсюда".
А последний эпизод вообще интересный.
Из источников внутри Евросоюза произошла утечка, что Федоров является не просто американской креатурой, а креатурой команды Трампа, через которую велась подготовка к неким политическим решениям по Украине. Причем Зеленский снимал Федорова с поста министра обороны именно потому, что он был слишком связан с США и через это обрел слишком большое влияние. Более того, выяснилось, что с Федоровым работают германские деловые военно-политические круги. Я думаю, что эта утечка не совсем верна. Позволю себе дать другую интерпретацию этого германского хвоста.
Это не германские силы. Германские группы интересов не имеют потенциала, чтобы играть глобальную роль даже в контексте Украины. Скорее, это те евроатлантисты, которые считают, что лидером Европы, идущей на Восток в качестве главного направления экспансии, должна быть именно Германия. Эти круги очень влиятельны. Да, в последние годы они отошли на несколько шагов с передовых позиций, будучи прижатыми глобалистским клинтониантством. Но это солидные люди, связанные со старыми американскими и британскими деньгами.
Короче говоря, появился новый игрок. А теперь сами видите, как хаотизирируется управление украинским проектом.
- Что эта история означает для России?
- Есть два нюанса, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Для нас они принципиально важны.
Дмитрий Краснов интервью - РИА Новости, 1920, 23.08.2026
23 августа, 06:06
Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по КиевуВладимир Зеленский стал для Запада токсичным активом, который окончательно погубит и ЕС, и Украину. Настоящий "рекордный огурец", как у поэта Корбана.
Первое. Обратите внимание, что никаких политических идей эти конкурирующие кураторы, стремляющийся получить свой главный кусок в украинском проекте, который находится в эндшипле своей фазы, начавшейся вторым Майданом, не выдвигают. Там нет никаких различий в идеологических подходах. Все они хотят продолжения войны против России. Вопрос в том, в какой форме (в гибридной или в форме прямого столкновения) и с каким темпом (брать ли паузу для нового раунда). И главное их различие – это про деньги. И не просто про деньги, а про коррупцию.
Мы только сейчас начинаем понимать масштабы украинской коррупционной воронки, в которую затянуты все страны Евроатлантики, а также некоторые страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Она уже сейчас вырисовывается как глобально значимая и глобально дестабилизирующая. Поэтому внешние кураторы так цепляются за украинский проект. Это как велосипед: остановился – упал. Если они упадут, станет понятен масштаб бедствия.
Я не могу сказать, что из-за Украины возможно возникновение глобального финансового кризиса, но большой спазм возможен прежде всего в европейской экономике. Достаточно посмотреть на ниточки компромата по делу Ирины Мудрой и "Сенс Банка". А дело Миндича не то, что не напугало киевских операторов украинской коррупционной воронки - оно даже не заставило их умерить свои аппетиты.
Из этого вытекает второй нюанс, который менее очевиден.
При таком хаосе во внешнем управлении важна не только касса, через которую отмываются деньги, но и сейф с компроматом. Касса частично находится в Киеве, частично – в Восточной Европе, частично – в странах Ближнего Востока. А вот сейф стоит точно в Киеве. В нем лежит компромат на ведущих политиков, бизнесменов, игроков финансового рынка, эмиссионеров разного рода суррогатов вроде "бронзовых облигаций". Да, они мусорные, но ими все равно торгуют. И люди, которые сидят на кассе и на сейфе, получают на короткое время большой ресурс самостоятельных действий. Они могут шантажировать те круги, в которых ранее их бы не пустили дальше лакейской.
Посмотрите, как нагло ведет себя Зеленский. Его наглость неслучайна. Он осознает, что у него есть окно возможностей. Хаос внутри этой коалиции кураторов такой, что он может попытаться выиграть у кураторов новые условия продолжения своего существования. Может быть даже в качестве формального аватара проекта Украина.
- Получится у него что-то из этого?
- Не уверен. Судя по ряду публикаций в западных СМИ, европейцы дозревают до того, чтобы начать думать о его замене. Это обратная сторона модели десуверенизации, которая была предложена украинской элите в обмен на снятие всех ограничений на их "экономическую" деятельность. Это те политические издержки, которые кто-то должен будет оплачивать.
Кто будет оплачивать хаос после банкета коалиции кураторов, который неизбежно настанет? Это главный вопрос. Мы, Россия, точно это делать не будем. Но тот, кто будет за это платить, точно не станет лидером Европы. А уж тем более Евроатлантики.
Коллаж: Украина за неделю - РИА Новости, 1920, 24.08.2026
24 августа, 04:31
Амбиции Федорова, новый глава МО "Паук" Хмара и коррупция ради коррупции. Украина на минувшей неделеНеделя на Украине стала продолжением тенденций, заложенных в украинской политике в предыдущие месяцы. Наиболее заметные– назначение нового министра обороны, отличившегося проведением операции "Паутина" Евгения Хмары, начало президентской кампании экс-министра обороны Михаила Федорова и громкий скандал в коррупционной группировке власти.
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