Сказ о том, как Ельцин захотел союз сохранить... и передумал. 35 лет "меморандуму Вощанова"
Впервые на Украине заговорили о "российской агрессии" (до этого боялись только изменения политики союзного центра) в августе 1991 года. В ответ на публикацию 26 августа т.н. "меморандума Вощанова" на Украине поднялась волна разоблачений "российского империализма", посягающего на территориальную целостность неньки
Текст пресс-секретаря Бориса Ельцина Павла Вощанова выглядел так:
"В последние дни в ряде союзных республик провозглашена государственная независимость, заявлено о выходе из Союза ССР. Возможны и другие решения, существенно меняющие баланс отношений в рамках единой Федерации. В связи с этим уполномочен Президентом РСФСР сделать следующее заявление.
Российская Федерация не ставит под сомнение конституционное право каждого государства и народа на самоопределение. Однако существует проблема границ, неурегулированность которой возможна и допустима только при наличии закрепленных соответствующим договором союзнических отношений.
В случае их прекращения РСФСР оставляет за собой право поставить вопрос о пересмотре границ. Сказанное относится ко всем сопредельным республикам, за исключением трёх прибалтийских (Латвийской, Литовской, Эстонской), государственная независимость которых уже признана Россией, чем подтверждена решённость территориальной проблемы в двусторонних отношениях".
Вощанов, между тем, так прокомментировал собственное заявление:
"Если эти республики [Украина и Казахстан] войдут в состав союза с Россией, то проблемы нет. Но если они выходят, мы должны побеспокоиться о населении, которое живёт там, и не забывать, что эти земли были освоены россиянами. Россия вряд ли согласится отдать их так легко".
Егор Гайдар незадолго до смерти в беседе с публицистом Олегом Морозом высказал версию о самодеятельности пресс-секретаря:
"Ну, это же все-таки революционная ситуация. Она необычная. Там нормальные бюрократические законы не действуют. Я очень сильно сомневаюсь, что он согласовывал это с Борисом Николаевичем".
Сам же Вощанов и спустя много лет утверждал, что полностью согласовывал свои действия с шефом. Об этом идет речь, например, в статье "Как я объявлял войну Украине", опубликованной в "Новой газете" осенью 2003-го. Правда, Павел Игоревич, видимо, за давностью лет и по забывчивости, перенёс сюжет из августа в сентябрь:
Пресс-секретарь президента России Б. Ельцина Павел Вощанов
"Политической воли любой ценой сохранить Союз у Ельцина конечно же не было. Было другое — желание почувствовать себя общепризнанным Лидером. Это ж так эффектно: все, кто торпедировал начинания Горбачёва в Ново-Огарёве — и Назарбаев, и Кравчук, и Шушкевич, — придут к нему, к Ельцину, и поставят подписи. Горбачёв посрамлен!
Но никто не пришёл. (…) Российский президент был уязвлён. И тогда родилась идея "намекнуть" партнёрам по переговорам, что "Ельцин — это вам не Горбачёв".
По информации экономиста Андрея Илларионова* Ельцина смутил только один момент: "упоминание П. Вощановым названий республик, к которым могут быть применены меры, упомянутые в заявлении, было излишним".
Реакция украинского и казахстанского руководства была весьма болезненной.
15 марта, 16:00ИсторияУдар по Беловежскому пакту. 30 лет назад Госдума отменила распад СССР15 марта 1996 года Государственная Дума Россия приняла постановление о правовой несостоятельности Беловежских соглашений. Оставшийся в итоге сугубо декларативным документ на момент принятия имел шансы сыграть огромную роль в судьбах СНГ и уж точно Российской Федерации
Вознегодовал председатель Верховной Рады и будущий первый президент Украины Леонид Кравчук, прозвучали намёки на срочное создание собственной армии и национальной гвардии с понятными целями. Казахстанский лидер Назарбаев телеграфировал в Москву — "начал набирать силу общественный протест с непредсказуемыми последствиями".
На этом фоне Ельцин, чем бы изначально не были мотивированы слова, вложенные им в вощановские уста, предпочёл дать задний ход. Вице-президент Руцкой, еще недавно говоривший о "возмущении стремлением Украины отделиться", совершил примирительные визиты в Киев и Алма-Ату, где подписал документы о незыблемости межреспубликанских границ.
А 3 сентября Елена Боннэр в газете "Куранты" прямо угрожала российскому руководству:
"Я на себя беру очень большую функцию на ближайшие месяцы. Я буду объяснять Западу, а Запад меня слышит, что нельзя помогать только России. Я голову разобью за то, чтобы помогали всем республикам. А вам, товарищи депутаты, надо думать, допустимо ли нас согнать в очередной раз в великую Россию, в тюрьму народов".
Елена Боннэр и Андрей Сахаров в Амстердаме, 15 июня 1989 года
Спустя пять дней она же сетовала в "Московских новостях":
"Что дала нам та великая, насквозь кровью пропитанная победа? Триста миллионов рабов в собственном доме, гидру военно-промышленного комплекса, горы оружия (…) только для того (или за то?), чтобы мы чуть ли не половину Европы в собственную вонючую тюрьму затащили. По новой пойдём?"
Заметим, что Победа для Боннэр ещё великая, но родина уже – вонючая тюрьма…
Концепция России без СССР, но с расширенными границами, сменилась другой — переформатирования Союза таким образом, чтобы пастухом и лидером сонма республик был уже не наднациональный и надреспубликанский центр, а непосредственно Россия.
Об этом, например, писал Андраник Мигранян в номере "Независимой газеты" от 3-го сентября. Его статья называлась "Почему опасно сохранять старый центр?"
В середине сентября российский госсекретарь Геннадий Бурбулис предоставил Ельцину документ, составленный группой вполне либеральных авторов. Он в первую очередь был посвящён внутренним проблемам России, но были и тезисы, касающиеся отношений с другими пока еще союзными республиками.
"6. Скрытое инициирование работы по созданию экономического сообщества без участия властных структур Центра, в котором Россия, в силу своего геополитического положения, производственного и сырьевого потенциала займет место неформального лидера. Учитывая опасения республик, особенно малых, перед возможным гегемонизмом России, использование на первых порах тактики "теневого лидерства". (…)
© РИА Новости . Дмитрий ДонскойВице-президент РСФСР Александр Руцкой и Государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, 22 августа 1991 года
Вице-президент РСФСР Александр Руцкой и Государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, 22 августа 1991 года
7. Декларирование отказа от претензии на роль нового Центра при одновременном вымывании властных полномочий союзного Центра и создании институтов Сообщества, во многих из которых Россия фактически доминирует (военно-политический блок, банковская и финансовая система "зоны рубля", топливно-энергетический и транспортный комплекс, научно-технический потенциал). (…)
Провести конфиденциальные переговоры с руководством Вооружённых Сил о том, что единственный способ сохранить армию — постепенно сделать её российской".
Надо полагать, такой вариант вполне бы устроил значительную часть военно-политической элиты США, считавшей желательным или как минимум вполне допустимым сохранение рыхлого, ослабленного и превращённого в конфедерацию Союза вокруг если не полностью дискредитированного Горбачёва, то хотя бы Ельцина.
2 августа, 08:00ИсторияВашингтон против "самоубийственного национализма" Киева. 35 лет с выступления Дж. Буша в Верховной РадеИстория циклична. Сейчас Запад воюет за разрушение России – так же, как это было 35 лет назад. Но тогда раздавались здравые голоса против развала СССР. Например, призывал сохранить Союз президент США Джордж Буш старший, посетивший Киев 1 августа 1991 года
Соображения были вполне прагматичными — необходимость сдержать расползание хаоса, национального и религиозного (исламского) экстремизма, а особенно ядерного оружия; не зря американцы потом столько усилий приложили для денуклеаризации Украины.
Подспудно наверняка присутствовало и желание иметь противовес стоявшей на пороге Маастрихтского договора Европе, где, в свою очередь, выделялась нараставшими амбициями недавно объединённая Германия. Да и на Дальнем Востоке уже вступила в полосу экономического спада, но всё ещё не потеряла силу и разнонаправленный потенциал Япония, военный союзник и одновременно опаснейший экономический конкурент Штатов. Думается, в том числе и противояпонскими соображениями была продиктована негативная, но довольно сдержанная реакция администрации Буша-старшего на подавлении китайскими властями протестов на площади Тяньаньмэнь.
Но и многие европейские политики предпочли бы сохранить ослабленный и усечённый, но единый Союз. Соображения те же: противовес евразийской нестабильности, перспективный, неразделенный и одновременно плохо защищённый от экспансии рынок вкупе с ресурсной базой. И — скрытый козырь в играх с США.
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент СССР Михаил Горбачев (справа) и президент США Джордж Буш старший, посетивший Советский Союз с официальным визитом, в Кремле во время подписания Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Президент СССР Михаил Горбачев (справа) и президент США Джордж Буш старший, посетивший Советский Союз с официальным визитом, в Кремле во время подписания Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Да и применительно к Германии иные её европейские союзники предпочитали иметь лишний балансирующий фактор. Кстати, "германастороженность" французов, итальянцев и англичан во многом имела тот же контекст, что и опасения хаоса на обломках СССР — на Балканах как раз разворачивалась кровавая югославская война, дрова в огонь которой на первом этапе активнее всего подбрасывали как раз немцы вместе с Ватиканом.
В итоге Западу не удалось поспособствовать сохранению Союза, и в этом нет ничего странного — сложно было требовать от Буша или Миттерана большего русского национализма или советского имперства, чем от тех, кому они положены по месту рождения. Сыграли свою роль и цепная реакция дезинтеграционных явлений, и довлевшее над всем желание Ельцина окончательно и бесповоротно добить Горбачёва.
Что же до так и не состоявшейся территориальной ревизии, то здесь вступили в причудливый симбиоз либерально-космополитическое равнодушие (если не презрение) к национально-государственным интересам и советская аппаратно-бюрократическая логика "нация заканчивается на республиканских границах, а границы практически незыблемы".
* Включён в реестр иноагентов Минюста России.
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