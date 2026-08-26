https://ukraina.ru/20260826/postepenno-proigryvaem-eks-ministr-oborony-ukrainy-sdal-pozitsii-khronika-sobytiy-na-utro-26-avgusta--1082801328.html

"Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа

"Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа - 26.08.2026 Украина.ру

"Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа

Кремль опроверг встречу президента РФ и главы ЦРУ. Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров проговорился: Украина проигрывает, а Владимир Зеленский ищет виноватых. Тем временем Германия аплодирует перезахоронениям нацистов на Украине

2026-08-26T10:15

2026-08-26T10:15

2026-08-26T10:16

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Кремль о визите РэтклиффаПрезидент России Владимир Путин не встречался с директором Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос RTVI.Ранее в комментарии американской газете Washington Post Дмитрий Песков уже пояснял, что визит Рэтклиффа в Москву связан с контактами между спецслужбами двух стран. По его словам, речь идет о рабочем взаимодействии по линии разведывательных ведомств, которое не предполагает встреч с первыми лицами государства.Накануне около 10:00 по московскому времени в аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III. До этого борт находился в Риге, куда прибыл с военной базы Эндрюс, которая используется для перевозок высокопоставленных должностных лиц США, включая президента Дональда Трампа.Телеканал CBS со ссылкой на собственные источники сообщал, что на борту находился именно директор ЦРУ Джон Рэтклифф, прибывший в Москву для проведения встреч. Однако официальные лица как с американской, так и с российской стороны не подтвердили детали его визита."Ложные нарративы рушатся"Между тем реальность берет верх над пропагандистскими фейками киевского режима, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя слова экс-министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что Киев постепенно проигрывает.Ранее Федоров в интервью Reuters заявил, что Украина постепенно, медленно проигрывает России. "Думаю, сейчас наступил поворотный момент, который определит нашу будущую траекторию. Но выглядит так, будто мы постепенно, медленно проигрываем", — сказал он, добавив, что стране срочно нужен новый мирный план и на это есть всего несколько месяцев.Владимир Зеленский отправил Федорова в отставку 14 июля. С тех пор сторонники экс-министра проводят митинги с требованием восстановить его в должности. Сам Федоров 18 августа призвал к проведению выборов на Украине, фактически бросив вызов Зеленскому, чей срок полномочий истек еще в 2024 году, но выборы были отменены, а новые не назначаются.Слова Федорова — редкий случай, когда представитель украинской элиты публично признает очевидное: Киев терпит поражение. Это заявление стало ударом по пропагандистской машине, которая годами твердила о "неминуемой победе". Теперь же даже бывшие соратники Зеленского вынуждены констатировать, что ситуация на фронте и в экономике катастрофическая.Перезахоронение нацистов на Украине — Захарова о роли ЗападаГермания не просто молчаливо наблюдает за перезахоронениями нацистских преступников на Украине — Берлин аплодирует и всячески содействует этому процессу. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik."Какое молчаливое наблюдение? Аплодисменты, содействие всяческое! Они деньги дают. Любое перезахоронение — это колоссальные деньги, а уж тем более на Украине, где нет никакого бюджета, кроме тех денег, которые они получают из Запада", — подчеркнула дипломат.Поводом для жесткой реакции стали события под Киевом, где на мемориальном кладбище с почестями был перезахоронен главарь запрещенной в России террористической организации украинских националистов* Евгений Коновалец. На церемонии присутствовали Владимир Зеленский, новый министр обороны Украины Евгений Хмара и другие высокопоставленные чиновники киевского режима.Захарова также задалась вопросом, за что Россия может уважать нынешнее руководство Германии. По ее словам, помимо внешнеполитических проблем и разрушения того, что строили предки немцев, восстанавливая страну во второй половине XX века, самая главная ошибка руководства ФРГ заключается в том, что они вредят собственному народу. "История не прощает такие ошибки, и немецкие власти уже сталкиваются с бумерангом", — предупредила дипломат.Кроме того, Мария Захарова назвала политическим анекдотом действующую процедуру выборов премьер-министра Великобритании. "То, что происходит в Британии, — это вообще политический анекдот… За какого британского политического руководителя, который стоял у руля этой страны, голосовали, хоть кто-нибудь голосовал в каком-то виде — прямой или полупрямой избирательной архитектоники? Да ни за кого и никогда", — сказала она.По ее замечанию, дети в средней школе выбирают старосту честнее, чем избирается британский премьер. В конце июля Энди Бернем сменил Кира Стармера на посту премьера Великобритании. Тогда Мария Захарова уже комментировала назначение его брата — Эда Милибэнда — на пост главы МИД, напомнив о "престолонаследии" в британской политике.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи продемонстрировали высочайшую эффективность, перехватив и уничтожив 426 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями 16 регионов страны. Об этом сообщило в среду Министерство обороны РФ.Как говорится в заявлении оборонного ведомства, дежурные расчеты ПВО работали в период с 20:00 мск 25 августа до 7:00 мск 26 августа, отражая массированную воздушную атаку со стороны киевского режима.Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении российские подразделения освободили Анновку. Тяжелые бои продолжаются за Новогришино и Доброполье — противник пытается контратаковать у Кучерова Яра, но несет значительные потери. ВС РФ уверенно удерживают занятые рубежи и продолжают наступление.На Северском направлении российские войска продвигаются от Першомарьевки к Никоноровке, стремясь перерезать снабжение ВСУ из Краматорска. Это создает серьезные проблемы для украинской группировки, лишая ее возможности оперативно пополнять резервы и боеприпасы.На Константиновском направлении продолжается зачистка лесополос у Николайполья. Отмечено продвижение западнее Осыково, а также закрепление на новых позициях в Алексеево-Дружковке. Противник несет потери и не может остановить наступление российских войск.На Днепровском направлении российские подразделения расширяют зону контроля западнее Александровки. Восточнее ведутся встречные бои. ВС РФ наносят удары по опорным пунктам противника, выбивая его с занимаемых позиций.* Организация украинских националистов — запрещенная в РФ террористическая организация.

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