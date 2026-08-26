https://ukraina.ru/20260826/narkotrafik-rabotaet-effektivnee-chem-podvoz-boepripasov-ukraina-v-ozhidanii-lomki-1082807178.html
"Наркотрафик работает эффективнее, чем подвоз боеприпасов". Украина в ожидании ломки
"Наркотрафик работает эффективнее, чем подвоз боеприпасов". Украина в ожидании ломки - 26.08.2026 Украина.ру
"Наркотрафик работает эффективнее, чем подвоз боеприпасов". Украина в ожидании ломки
В Ровенской области задержали женщину, которая продала своих несовершеннолетних детей представителям криминальных кругов – чтобы их использовали для торговли наркотиками на улицах Киева
2026-08-26T13:47
2026-08-26T13:47
2026-08-26T13:47
эксклюзив
украина
киев
ровенская область
тцк
наркотики
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Жительница поселка Клевань продавала психотропные вещества, используя для этого свою дочь, которой исполнилось 11 лет. Затем она предложила этого ребенка наркоторговцам из украинской столицы – вместе с двумя сыновьями в возрасте 14 и 9 лет. Преступники дали ей за трех детей 30 тысяч гривен – что составляет около 650 долларов.Подобные случаи давно стали на Украине обычным делом. Недавно там осудили еще одну женщину, которая сдавала своего несовершеннолетнего сына бандитам за 600 гривен в день, что составляет по текущему курсу около 13 долларов. Однако комментаторы указывают на то, что криминальный бизнес на подростках изменил в последнее время свою структуру, удовлетворяя текущие запросы теневого украинского рынка.В прежние времена преступники в основном использовали маленьких украинцев для попрошайничества. Однако сейчас их привлекают для торговли наркотиками, используя в качестве курьеров и заставляя детей делать так называемые закладки – оставлять наркотические препараты в специально подготовленных тайниках, чтобы их могли забрать покупатели. Потому что ребенок, который возится где-то во дворе или играет в подвале, не вызывает ни у кого больших подозрений.Торговля наркотиками приобрела на Украине характер социальной эпидемии, масштаб которой только предстоит осознать – потому что сейчас на это не обращают внимания, списывая все происходящее на издержки военного конфликта.Психотропные и наркотические препараты различных типов практически открыто рекламируют в интернете – в основном в различных социальных сетях. Причем попытки бороться с этим злом приносят рядовым жителям страны серьезные неприятности.Жители киевского жилмассива Виноградарь, которые пожаловались в полицию на рекламу наркотиков в местных домовых чатах, стали получать угрозы от нацистских боевиков. Украинские наркоторговцы работают на влиятельные криминальные группировки, контролирующие печально известные мошеннические колл-центры. Их интересы охраняют боевики из различных ультраправых формирований. А коррумпированные украинские правоохранители, как правило, имеют в этом бизнесе свою долю, предпочитая заниматься охотой на беззащитных людей, которых затем передают в ТЦК.Среди людоловов немало профессиональных преступников с судимостями за торговлю наркотическими препаратами. Это стало известно в результате скандальной истории в Одессе, где банда уголовников охотилась на людей, цинично называя свой страшный бизнес "доставкой". Причем оказалось, что могилизаторы нередко используют наркотики в своих целях — во время принудительной мобилизации украинцев.Тэцэкашники применяют психотропные препараты, чтобы сломить сопротивление пойманных на улицах "уклонистов". Мужчин накачивают наркотиками, и зачастую это приводит к трагедиям. Мобилизованный на Закарпатье мужчина умер от передозировки наркотиков, которые насильно ввели в его организм похитители. Аналогичный случай недавно зафиксирован в Киеве. Вскрытие тела бусифицированного Богдана Нечипорука, который скончался после того, как его доставили в учебную часть, засвидетельствовало, что смерть наступила в результате токсической энцефалопатии. "Наркотик сожрал мозги до состояния овоща", – объяснили его матери врачи.В то же время, среди мобилизованных украинцев нередко встречаются реальные наркоманы – причем их число заметно выросло в последние месяцы."Почти половина новых бусифицированных – либо алкаши, либо наркоманы. ТЦК ловит всех подряд, врачей на ВЛК вообще не смущают следы от уколов на руках будущих солдат, мобилизуют даже многолетних наркоманов с огромным стажем. Почти во всех отстойниках при ТЦК туалеты завалены пустыми шприцами и пустыми пакетами от таблеток, использованными "бульбуляторами". Всех этих привозят в части, затем прогоняют через учебки и отправляют на боевые задания. Есть куча случаев драк с употреблением стволов и гранат, случается френдли-файер – под веществами люди начинают палить в белый свет, как в копейку, при малейшем шорохе", – рассказал украинским журналистам старший сержант отдельного штурмового полка.Повальная наркозависимость среди военнослужащих стала серьезной проблемой для украинской армии. "Военный омбудсмен" Ольга Решетилова публично заявила о том, что среди украинских солдат фиксируют все больше тяжелых наркобольных. А украинская пресса рассказывает про налаженную систему доставки наркотиков на линию фронта, которая работает сейчас как часы."Как говорят сами военные и полицейские, в 2026 году наркотрафик на фронте стал работать эффективнее, чем подвоз боеприпасов. Курьеры-"закладчики" уступили место сложной сети почтовых отправлений и передач наркотиков, замаскированных под волонтерскую помощь. Конечные потребители из числа военных заказывают вещества в телеграм-каналах. Наркодилеры часто отправляют их под видом витаминов или даже химических грелок", – рассказало об этом местное издание "Страна.ua".Украинский наркобизнес имеет еще один особый премиальный сегмент. Забронированные от мобилизации чиновники и политики, которые зарабатывают на военных поставках огромные прибыли, покупая фешенебельные особняки и самые дорогие марки европейских автомобилей, не травятся дешевыми препаратами. Они заказывают себе кокаин – фирменный наркотик украинского истеблишмента.Недавно в Киевской области изъяли крупную партию кокаина стоимостью около 70 млн гривен. Эти наркотики поступили на Украину из Европы, для состоятельных клиентов, имена которых так и не сообщили прессе. Задержание наркоторговцев стало результатом конкурентных разборок между разными преступными группировками. И эксперты не сомневаются, что основная часть привозного "кокса" без проблем добирается до своих покупателей.Повальная наркозависимость украинцев будет иметь долгоиграющие последствия – особенно после прекращения боевых действий, когда страна окажется в состоянии системной массовой ломки. Сотни тысяч наркобольных, которые вернутся домой с фронта – без средств к существованию, но с припрятанным оружием на руках – будут представлять огромную общественную угрозу.Но украинские власти не обращают внимания на эти очевидные перспективы. Потому что они сами похожи на наркомана, зависимого от бесконечного продолжения бойни.
https://ukraina.ru/20260826/pochuvstvovali-vkus-nazhivy-chto-budet-s-produktami-na-ukraine-posle-udarov-vs-rf-1082802343.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, киев, ровенская область, тцк, наркотики
"Наркотрафик работает эффективнее, чем подвоз боеприпасов". Украина в ожидании ломки
В Ровенской области задержали женщину, которая продала своих несовершеннолетних детей представителям криминальных кругов – чтобы их использовали для торговли наркотиками на улицах Киева
Жительница поселка Клевань продавала психотропные вещества, используя для этого свою дочь, которой исполнилось 11 лет. Затем она предложила этого ребенка наркоторговцам из украинской столицы – вместе с двумя сыновьями в возрасте 14 и 9 лет. Преступники дали ей за трех детей 30 тысяч гривен – что составляет около 650 долларов.
Подобные случаи давно стали на Украине обычным делом. Недавно там осудили еще одну женщину, которая сдавала своего несовершеннолетнего сына бандитам за 600 гривен в день, что составляет по текущему курсу около 13 долларов. Однако комментаторы указывают на то, что криминальный бизнес на подростках изменил в последнее время свою структуру, удовлетворяя текущие запросы теневого украинского рынка.
В прежние времена преступники в основном использовали маленьких украинцев для попрошайничества. Однако сейчас их привлекают для торговли наркотиками, используя в качестве курьеров и заставляя детей делать так называемые закладки – оставлять наркотические препараты в специально подготовленных тайниках, чтобы их могли забрать покупатели. Потому что ребенок, который возится где-то во дворе или играет в подвале, не вызывает ни у кого больших подозрений.
Торговля наркотиками приобрела на Украине характер социальной эпидемии, масштаб которой только предстоит осознать – потому что сейчас на это не обращают внимания, списывая все происходящее на издержки военного конфликта.
Психотропные и наркотические препараты различных типов практически открыто рекламируют в интернете – в основном в различных социальных сетях. Причем попытки бороться с этим злом приносят рядовым жителям страны серьезные неприятности.
Жители киевского жилмассива Виноградарь, которые пожаловались в полицию на рекламу наркотиков в местных домовых чатах, стали получать угрозы от нацистских боевиков. Украинские наркоторговцы работают на влиятельные криминальные группировки, контролирующие печально известные мошеннические колл-центры. Их интересы охраняют боевики из различных ультраправых формирований. А коррумпированные украинские правоохранители, как правило, имеют в этом бизнесе свою долю, предпочитая заниматься охотой на беззащитных людей, которых затем передают в ТЦК.
Среди людоловов немало профессиональных преступников с судимостями за торговлю наркотическими препаратами. Это стало известно в результате скандальной истории в Одессе, где банда уголовников охотилась на людей, цинично называя свой страшный бизнес "доставкой". Причем оказалось, что могилизаторы нередко используют наркотики в своих целях — во время принудительной мобилизации украинцев.
Тэцэкашники применяют психотропные препараты, чтобы сломить сопротивление пойманных на улицах "уклонистов". Мужчин накачивают наркотиками, и зачастую это приводит к трагедиям. Мобилизованный на Закарпатье мужчина умер от передозировки наркотиков, которые насильно ввели в его организм похитители. Аналогичный случай недавно зафиксирован в Киеве. Вскрытие тела бусифицированного Богдана Нечипорука, который скончался после того, как его доставили в учебную часть, засвидетельствовало, что смерть наступила в результате токсической энцефалопатии. "Наркотик сожрал мозги до состояния овоща", – объяснили его матери врачи.
В то же время, среди мобилизованных украинцев нередко встречаются реальные наркоманы – причем их число заметно выросло в последние месяцы.
"Почти половина новых бусифицированных – либо алкаши, либо наркоманы. ТЦК ловит всех подряд, врачей на ВЛК вообще не смущают следы от уколов на руках будущих солдат, мобилизуют даже многолетних наркоманов с огромным стажем. Почти во всех отстойниках при ТЦК туалеты завалены пустыми шприцами и пустыми пакетами от таблеток, использованными "бульбуляторами". Всех этих привозят в части, затем прогоняют через учебки и отправляют на боевые задания. Есть куча случаев драк с употреблением стволов и гранат, случается френдли-файер – под веществами люди начинают палить в белый свет, как в копейку, при малейшем шорохе", – рассказал украинским журналистам старший сержант отдельного штурмового полка.
Повальная наркозависимость среди военнослужащих стала серьезной проблемой для украинской армии. "Военный омбудсмен" Ольга Решетилова публично заявила о том, что среди украинских солдат фиксируют все больше тяжелых наркобольных. А украинская пресса рассказывает про налаженную систему доставки наркотиков на линию фронта, которая работает сейчас как часы.
"Как говорят сами военные и полицейские, в 2026 году наркотрафик на фронте стал работать эффективнее, чем подвоз боеприпасов. Курьеры-"закладчики" уступили место сложной сети почтовых отправлений и передач наркотиков, замаскированных под волонтерскую помощь. Конечные потребители из числа военных заказывают вещества в телеграм-каналах. Наркодилеры часто отправляют их под видом витаминов или даже химических грелок", – рассказало об этом местное издание "Страна.ua".
Украинский наркобизнес имеет еще один особый премиальный сегмент. Забронированные от мобилизации чиновники и политики, которые зарабатывают на военных поставках огромные прибыли, покупая фешенебельные особняки и самые дорогие марки европейских автомобилей, не травятся дешевыми препаратами. Они заказывают себе кокаин – фирменный наркотик украинского истеблишмента.
Недавно в Киевской области изъяли крупную партию кокаина стоимостью около 70 млн гривен. Эти наркотики поступили на Украину из Европы, для состоятельных клиентов, имена которых так и не сообщили прессе. Задержание наркоторговцев стало результатом конкурентных разборок между разными преступными группировками. И эксперты не сомневаются, что основная часть привозного "кокса" без проблем добирается до своих покупателей.
Повальная наркозависимость украинцев будет иметь долгоиграющие последствия – особенно после прекращения боевых действий, когда страна окажется в состоянии системной массовой ломки. Сотни тысяч наркобольных, которые вернутся домой с фронта – без средств к существованию, но с припрятанным оружием на руках – будут представлять огромную общественную угрозу.
Но украинские власти не обращают внимания на эти очевидные перспективы. Потому что они сами похожи на наркомана, зависимого от бесконечного продолжения бойни.