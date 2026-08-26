https://ukraina.ru/20260826/narkotrafik-rabotaet-effektivnee-chem-podvoz-boepripasov-ukraina-v-ozhidanii-lomki-1082807178.html

"Наркотрафик работает эффективнее, чем подвоз боеприпасов". Украина в ожидании ломки

"Наркотрафик работает эффективнее, чем подвоз боеприпасов". Украина в ожидании ломки - 26.08.2026 Украина.ру

"Наркотрафик работает эффективнее, чем подвоз боеприпасов". Украина в ожидании ломки

В Ровенской области задержали женщину, которая продала своих несовершеннолетних детей представителям криминальных кругов – чтобы их использовали для торговли наркотиками на улицах Киева

2026-08-26T13:47

2026-08-26T13:47

2026-08-26T13:47

эксклюзив

украина

киев

ровенская область

тцк

наркотики

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Жительница поселка Клевань продавала психотропные вещества, используя для этого свою дочь, которой исполнилось 11 лет. Затем она предложила этого ребенка наркоторговцам из украинской столицы – вместе с двумя сыновьями в возрасте 14 и 9 лет. Преступники дали ей за трех детей 30 тысяч гривен – что составляет около 650 долларов.Подобные случаи давно стали на Украине обычным делом. Недавно там осудили еще одну женщину, которая сдавала своего несовершеннолетнего сына бандитам за 600 гривен в день, что составляет по текущему курсу около 13 долларов. Однако комментаторы указывают на то, что криминальный бизнес на подростках изменил в последнее время свою структуру, удовлетворяя текущие запросы теневого украинского рынка.В прежние времена преступники в основном использовали маленьких украинцев для попрошайничества. Однако сейчас их привлекают для торговли наркотиками, используя в качестве курьеров и заставляя детей делать так называемые закладки – оставлять наркотические препараты в специально подготовленных тайниках, чтобы их могли забрать покупатели. Потому что ребенок, который возится где-то во дворе или играет в подвале, не вызывает ни у кого больших подозрений.Торговля наркотиками приобрела на Украине характер социальной эпидемии, масштаб которой только предстоит осознать – потому что сейчас на это не обращают внимания, списывая все происходящее на издержки военного конфликта.Психотропные и наркотические препараты различных типов практически открыто рекламируют в интернете – в основном в различных социальных сетях. Причем попытки бороться с этим злом приносят рядовым жителям страны серьезные неприятности.Жители киевского жилмассива Виноградарь, которые пожаловались в полицию на рекламу наркотиков в местных домовых чатах, стали получать угрозы от нацистских боевиков. Украинские наркоторговцы работают на влиятельные криминальные группировки, контролирующие печально известные мошеннические колл-центры. Их интересы охраняют боевики из различных ультраправых формирований. А коррумпированные украинские правоохранители, как правило, имеют в этом бизнесе свою долю, предпочитая заниматься охотой на беззащитных людей, которых затем передают в ТЦК.Среди людоловов немало профессиональных преступников с судимостями за торговлю наркотическими препаратами. Это стало известно в результате скандальной истории в Одессе, где банда уголовников охотилась на людей, цинично называя свой страшный бизнес "доставкой". Причем оказалось, что могилизаторы нередко используют наркотики в своих целях — во время принудительной мобилизации украинцев.Тэцэкашники применяют психотропные препараты, чтобы сломить сопротивление пойманных на улицах "уклонистов". Мужчин накачивают наркотиками, и зачастую это приводит к трагедиям. Мобилизованный на Закарпатье мужчина умер от передозировки наркотиков, которые насильно ввели в его организм похитители. Аналогичный случай недавно зафиксирован в Киеве. Вскрытие тела бусифицированного Богдана Нечипорука, который скончался после того, как его доставили в учебную часть, засвидетельствовало, что смерть наступила в результате токсической энцефалопатии. "Наркотик сожрал мозги до состояния овоща", – объяснили его матери врачи.В то же время, среди мобилизованных украинцев нередко встречаются реальные наркоманы – причем их число заметно выросло в последние месяцы."Почти половина новых бусифицированных – либо алкаши, либо наркоманы. ТЦК ловит всех подряд, врачей на ВЛК вообще не смущают следы от уколов на руках будущих солдат, мобилизуют даже многолетних наркоманов с огромным стажем. Почти во всех отстойниках при ТЦК туалеты завалены пустыми шприцами и пустыми пакетами от таблеток, использованными "бульбуляторами". Всех этих привозят в части, затем прогоняют через учебки и отправляют на боевые задания. Есть куча случаев драк с употреблением стволов и гранат, случается френдли-файер – под веществами люди начинают палить в белый свет, как в копейку, при малейшем шорохе", – рассказал украинским журналистам старший сержант отдельного штурмового полка.Повальная наркозависимость среди военнослужащих стала серьезной проблемой для украинской армии. "Военный омбудсмен" Ольга Решетилова публично заявила о том, что среди украинских солдат фиксируют все больше тяжелых наркобольных. А украинская пресса рассказывает про налаженную систему доставки наркотиков на линию фронта, которая работает сейчас как часы."Как говорят сами военные и полицейские, в 2026 году наркотрафик на фронте стал работать эффективнее, чем подвоз боеприпасов. Курьеры-"закладчики" уступили место сложной сети почтовых отправлений и передач наркотиков, замаскированных под волонтерскую помощь. Конечные потребители из числа военных заказывают вещества в телеграм-каналах. Наркодилеры часто отправляют их под видом витаминов или даже химических грелок", – рассказало об этом местное издание "Страна.ua".Украинский наркобизнес имеет еще один особый премиальный сегмент. Забронированные от мобилизации чиновники и политики, которые зарабатывают на военных поставках огромные прибыли, покупая фешенебельные особняки и самые дорогие марки европейских автомобилей, не травятся дешевыми препаратами. Они заказывают себе кокаин – фирменный наркотик украинского истеблишмента.Недавно в Киевской области изъяли крупную партию кокаина стоимостью около 70 млн гривен. Эти наркотики поступили на Украину из Европы, для состоятельных клиентов, имена которых так и не сообщили прессе. Задержание наркоторговцев стало результатом конкурентных разборок между разными преступными группировками. И эксперты не сомневаются, что основная часть привозного "кокса" без проблем добирается до своих покупателей.Повальная наркозависимость украинцев будет иметь долгоиграющие последствия – особенно после прекращения боевых действий, когда страна окажется в состоянии системной массовой ломки. Сотни тысяч наркобольных, которые вернутся домой с фронта – без средств к существованию, но с припрятанным оружием на руках – будут представлять огромную общественную угрозу.Но украинские власти не обращают внимания на эти очевидные перспективы. Потому что они сами похожи на наркомана, зависимого от бесконечного продолжения бойни.

https://ukraina.ru/20260826/pochuvstvovali-vkus-nazhivy-chto-budet-s-produktami-na-ukraine-posle-udarov-vs-rf-1082802343.html

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Сергей Котвицкий

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, киев, ровенская область, тцк, наркотики