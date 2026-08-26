https://ukraina.ru/20260826/vopros-slishkom-chuvstvitelnyy-chto-stoit-za-stremitelnym-vizitom-glavy-tsru-v-moskvu-1082806046.html

Вопрос слишком чувствительный: что стоит за стремительным визитом главы ЦРУ в Москву

Вопрос слишком чувствительный: что стоит за стремительным визитом главы ЦРУ в Москву - 26.08.2026 Украина.ру

Вопрос слишком чувствительный: что стоит за стремительным визитом главы ЦРУ в Москву

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф совершил рабочую поездку в Москву. Российская сторона официально подтвердила факт переговоров, однако содержание диалога осталось неизвестным

2026-08-26T13:09

2026-08-26T13:09

2026-08-26T13:09

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стив уиткофф

цру

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Визит происходит на фоне усиления инфраструктурных ударов с обеих сторон. Мирные инициативы при посредничестве США пробуксовывают, а Европа наращивает военный потенциал и посылает России сигналы о неизбежной эскалации. Скорее всего, Рэтклифф привез в Москву не столько прямое послание от США, сколько "инструмент управления кризисом". Прямая линия связи между разведками нужна, чтобы исключить случайный конфликт между ядерными державами. Главным итогом поездки Рэтклиффа может стать изменение динамики боевых действий в ближайшие недели. Больше мнений на эту тему - в обзоре соцсетей.Политолог Юрий БаранчикСтремительный, на пару часов, визит директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву пока окружён почти полной неизвестностью. CBS и Axios сообщили о "встречах в Москве", но ни их участники, ни повестка пока не названы. Повод может быть крайне широким по тематике — от обмена заключёнными или другого вопроса по линии спецслужб до стратегических: Украина, Иран, отношения России и НАТО, риск дальнейшей эскалации.Поэтому проще идти с другой стороны — почему в Москву приехал именно директор ЦРУ. Тем более что уже долго обсуждаются возможные поездки Уиткоффа и Кушнера — переговорщиков, которых связывают с поиском компромисса по Украине. Однако вместо них сейчас прилетел Рэтклифф. А это совсем другой тип переговорщика, если мы говорим об Украине.Рэтклифф отвечает за американскую разведку, а разведданные США остаются одним из ключевых ресурсов Украины. <...> Поэтому Рэтклифф может быть полезен Трампу сразу в двух противоположных сценариях. Первый — предупреждение Москве. Если Россия не готова смягчать свои условия окончания войны, США могут расширить поддержку Киева, прежде всего в сфере разведки и дальних ударов. Второй — торг. Если Москва готова к определённым уступкам, ограничение американской разведывательной поддержки Украины может стать частью сделки. Хотя куда нам отступать от нынешних, и так весьма скромных, переговорных позиций, честно говоря, непонятно.Есть и третий вариант — более широкий разговор о риске прямого столкновения России и НАТО. Для такого разговора директор ЦРУ подходит даже лучше дипломатов. По линии спецслужб обычно обсуждаются реальные красные линии, закрытые предупреждения и информация о военных намерениях сторон.Важно и то, что контакт Рэтклиффа с главой СВР Сергеем Нарышкиным возник не сегодня. Они созвонились ещё в марте 2025 года и договорились поддерживать прямую связь для урегулирования кризисных ситуаций и снижения конфронтации. Позже Нарышкин говорил, что они могут связаться друг с другом практически в любой момент.Поэтому приезд Рэтклиффа — это, скорее всего, не создание нового канала, а переход уже существующего канала на более высокий уровень. <...> Отсюда и напрашивается параллель с 2021 годом. Тогда директор ЦРУ Уильям Бёрнс приезжал в Москву, чтобы передать российскому руководству предупреждение Вашингтона по поводу подготовки военной операции против Украины.Из этого, конечно, не следует, что история повторяется. Но сам принцип похож: директор ЦРУ приезжает лично, когда вопрос слишком чувствительный для обычной дипломатии. Одно видно достаточно ясно: если вместо Уиткоффа и Кушнера в Москву прилетел Рэтклифф, значит, разговор идёт уже не только о политических формулировках. На столе могут находиться вполне конкретные инструменты давления и торга — вопрос, о чем именно.Украинский аналитик Алексей КущВизит Рэтклиффа в РФ. Прямо скажем, неожиданно. Уже прозвучали и версии визита: якобы глава ЦРУ пытался убедить российское руководство не проводить мобилизацию после выборов в Думу и не проводить "ограниченные вторжения" в страны НАТО (и тот, и другой план Москва официально опровергает - ред.). Моя версия: обсуждали Иран и ситуацию в Ормузском проливе. Трампу и республиканцам нужен успех на этом направлении: на носу выборы в Конгресс и сентябрьский визит в Вашингтон главы Китая Си Цзиньпина. Это, скорее всего, и являлось главной повесткой переговоров. Также могло обсуждаться применение США ядерного оружия по стратегическим подземным объектам в Иране. Примечательно, что в это же время фельдмаршал Пакистана Мунир встречался с главой парламента Ирана Галибафом и фельдмаршалом Резаи - представителем Моджтабы Хаменеи и главой Высшего совета национальной безопасности Ирана. Прямо сейчас Иран уведомил Оман о намерении полностью заблокировать Ормузский пролив (что, кстати, являлось важной частью моего стратегического прогноза весной). Иран может радикализировать противостояние с США в сентябре, усиливая тем самым успех демократов на американских выборах, так как иранская авантюра Трампа не поддерживается американскими избирателями.И еще одно событие, в какой-то мере беспрецедентное. Группа боевых самолетов Китая J16, с дозаправщиком в воздухе и самолетом раннего радиолокационного обнаружения, пролетела 6000 км и провела в небе Египта показательный, учебный бой с группой египетских самолетов западного производства Rafale. Все происходило в рамках совместных китайско-египетских учений "Орлы цивилизаций-2026". <...>Китай показал, что может войти в небо Персидского залива и без авианосцев. Также суд в Шанхае, который обладает юрисдикцией в корпоративных спорах в Азии, вынес вердикт в отношении сингапурской компании, которая отказалась от контракта по причине санкций США, наложенных на китайского контрагента. Суд счел аргумент необоснованным и наложил на сингапурскую компанию штраф. Это первое подобное судебное решение китайского суда, принятое после принятия в Китае закона о запрете применения в КНР санкций, введенных другими государствами. И явно не последнее решение. Противостояние Китая и США постепенно входит в активную фазу, и глава ЦРУ явно тестировал по этому поводу реакцию Москвы.Американист Дмитрий НовиковВизит директора ЦРУ в Москву вызвал большой резонанс. Спекуляций на тему множество. Тут стоит напомнить следующее:Журналист Пётр СкоробогатыйВ конечном итоге ЦРУ - это всегда про эскалацию в том или ином разрезе темы. Внезапный Ватикан в Москве тоже об этом. Сигналы России были услышаны. Но хорошего решения сегодня просто нет ни у кого из сторон.

https://ukraina.ru/20260825/antirossiyskiy-demarsh-v-sb-oon-pod-vyveskoy-35-y-godovschiny-nezalezhnosti-ukrainy-ne-proshl-1082788088.html

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эксклюзив, сша, россия, украина, джон рэтклифф, дональд трамп, стив уиткофф, цру