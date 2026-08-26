https://ukraina.ru/20260826/mozhet-prygat-skolko-ugodno-ischenko-pro-fedorova-vybory-na-ukraine-i-kapitulyatsiyu-zelenskogo-1082809541.html

"Может прыгать сколько угодно": Ищенко про Федорова, выборы на Украине и капитуляцию Зеленского

"Может прыгать сколько угодно": Ищенко про Федорова, выборы на Украине и капитуляцию Зеленского - 26.08.2026 Украина.ру

"Может прыгать сколько угодно": Ищенко про Федорова, выборы на Украине и капитуляцию Зеленского

Депутаты Рады не допустят смены власти на Украине, поскольку сами боятся потерять мандаты на новых выборах. Эти же люди обеспечивают Зеленскому законодательную "легитимность": контроль над законодательным органом и исполнительной властью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-08-26T14:37

2026-08-26T14:37

2026-08-26T14:34

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Отвечая на вопрос о возможной угрозе со стороны Михаила Фёдорова, эксперт заявил, что у Зеленского есть надёжная опора в Раде, и любые заявления экс-министра обороны не имеют значения.По мнению Ищенко, депутаты обеспечивают Зеленскому законодательную "легитимность" — контроль над законодательным органом, а следовательно, и над исполнительной властью. "Благодаря им Зеленский в любой момент может поменять правительство. Рада примет отставку одного правительства и проголосует за другое. Так что Фёдоров может прыгать сколько угодно, но новое правительство работает", — пояснил эксперт. То же самое, по его словам, касается и посла Украины в Британии Валерия Залужного. "Сколько его пытались запихнуть в оппозицию, но так запихнуть и не смогли", — отметил Ищенко. Он также добавил, что заявления экс-главкома ВСУ, которые он делает с британской подачи, не следует воспринимать как заявку на участие в выборах. По мнению Ищенко, выборы на Украине возможны только в одном случае — если Зеленский капитулирует. "Теоретически он может согласиться с российскими требованиями, в которые включено проведение выборов и легитимация всех договорённостей уже новой украинской властью. Во всех остальных случаях они продолжат воевать, теряя людей и территории", — резюмировал политолог.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа одержит победу в случае поражения Украины, если успеет перейти на сторону России" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский превратился для Запада в токсичный актив, который окончательно погубит и Евросоюз, и Украину. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.

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