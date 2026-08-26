"Может прыгать сколько угодно": Ищенко про Федорова, выборы на Украине и капитуляцию Зеленского - 26.08.2026 Украина.ру
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"Может прыгать сколько угодно": Ищенко про Федорова, выборы на Украине и капитуляцию Зеленского
"Может прыгать сколько угодно": Ищенко про Федорова, выборы на Украине и капитуляцию Зеленского - 26.08.2026 Украина.ру
"Может прыгать сколько угодно": Ищенко про Федорова, выборы на Украине и капитуляцию Зеленского
Депутаты Рады не допустят смены власти на Украине, поскольку сами боятся потерять мандаты на новых выборах. Эти же люди обеспечивают Зеленскому законодательную "легитимность": контроль над законодательным органом и исполнительной властью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-08-26T14:37
2026-08-26T14:34
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Отвечая на вопрос о возможной угрозе со стороны Михаила Фёдорова, эксперт заявил, что у Зеленского есть надёжная опора в Раде, и любые заявления экс-министра обороны не имеют значения.По мнению Ищенко, депутаты обеспечивают Зеленскому законодательную "легитимность" — контроль над законодательным органом, а следовательно, и над исполнительной властью. "Благодаря им Зеленский в любой момент может поменять правительство. Рада примет отставку одного правительства и проголосует за другое. Так что Фёдоров может прыгать сколько угодно, но новое правительство работает", — пояснил эксперт. То же самое, по его словам, касается и посла Украины в Британии Валерия Залужного. "Сколько его пытались запихнуть в оппозицию, но так запихнуть и не смогли", — отметил Ищенко. Он также добавил, что заявления экс-главкома ВСУ, которые он делает с британской подачи, не следует воспринимать как заявку на участие в выборах. По мнению Ищенко, выборы на Украине возможны только в одном случае — если Зеленский капитулирует. "Теоретически он может согласиться с российскими требованиями, в которые включено проведение выборов и легитимация всех договорённостей уже новой украинской властью. Во всех остальных случаях они продолжат воевать, теряя людей и территории", — резюмировал политолог.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа одержит победу в случае поражения Украины, если успеет перейти на сторону России" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский превратился для Запада в токсичный актив, который окончательно погубит и Евросоюз, и Украину. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, британия, европа, владимир зеленский, ростислав ищенко, рада, украина.ру, главные новости, главное, выборы, выборы на украине, валерий залужный, сво, новости сво, капитуляция, капитуляция украины, война, война на украине, украина аналитика, аналитика, аналитики, аналитика событий на украине
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"Может прыгать сколько угодно": Ищенко про Федорова, выборы на Украине и капитуляцию Зеленского

14:37 26.08.2026
 
© Фото : mlyn.by
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Фото : mlyn.by
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Депутаты Рады не допустят смены власти на Украине, поскольку сами боятся потерять мандаты на новых выборах. Эти же люди обеспечивают Зеленскому законодательную "легитимность": контроль над законодательным органом и исполнительной властью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о возможной угрозе со стороны Михаила Фёдорова, эксперт заявил, что у Зеленского есть надёжная опора в Раде, и любые заявления экс-министра обороны не имеют значения.
По мнению Ищенко, депутаты обеспечивают Зеленскому законодательную "легитимность" — контроль над законодательным органом, а следовательно, и над исполнительной властью.
"Благодаря им Зеленский в любой момент может поменять правительство. Рада примет отставку одного правительства и проголосует за другое. Так что Фёдоров может прыгать сколько угодно, но новое правительство работает", — пояснил эксперт.
То же самое, по его словам, касается и посла Украины в Британии Валерия Залужного. "Сколько его пытались запихнуть в оппозицию, но так запихнуть и не смогли", — отметил Ищенко.
Он также добавил, что заявления экс-главкома ВСУ, которые он делает с британской подачи, не следует воспринимать как заявку на участие в выборах. По мнению Ищенко, выборы на Украине возможны только в одном случае — если Зеленский капитулирует.
"Теоретически он может согласиться с российскими требованиями, в которые включено проведение выборов и легитимация всех договорённостей уже новой украинской властью. Во всех остальных случаях они продолжат воевать, теряя людей и территории", — резюмировал политолог.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа одержит победу в случае поражения Украины, если успеет перейти на сторону России" на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский превратился для Запада в токсичный актив, который окончательно погубит и Евросоюз, и Украину. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.
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