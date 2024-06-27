США потеряли хватку - 27.06.2024 Украина.ру
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США потеряли хватку
США потеряли хватку - 27.06.2024 Украина.ру
США потеряли хватку
Акелла промахнулся всего один раз, причём только потому, что Шерхан умышленно спугнул оленя, которого гнала волчья стая. И то у него сразу же возникли сложные, почти неразрешимые, проблемы. Кризис разрешился только благодаря вмешательству Маугли.
2024-06-27T06:01
2024-06-27T06:05
сша
россия
вашингтон
игорь коломойский
каддафи
владимир путин
нато
хамас
ес
ростислав ищенко
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Гегемон в политике постоянно должен доказывать своё право на гегемонию, как вожак волчьей стаи постоянно вынужден демонстрировать наличие у него достаточной силы и ловкости, чтобы отстоять свой статус от посягательств. Показательные убийства Слободана Милошевича, Саддама Хуссейна и Муаммара Каддафи совершались американцами для того, чтобы иные потенциальные мятежники, желающие нарушить волю гегемона, сто раз подумали о том, что и их также ждёт подобная перспектива.Точно также подготовленные американцами украинские нацисты собирались убить уже сломленного, свергнутого и бегущего куда глаза глядят Януковича. Он посмел ослушаться американцев и их союзников, отложил подписание соглашения об ассоциации с ЕС, а затем пытался пересидеть майдан. Если бы не колебался и не останавливал "Беркут" в критические моменты разгона, то в принципе мог бы и победить. Таким образом он подавал плохой пример другим политическим лидерам. Именно поэтому американцы собирались его убить, несмотря на всю его проевропейскость, а к тому моменту, как на него началась охота, и неспособность помешать планам США на Украине.Коломойского не убили, возможно только потому, что именно его активность, его боевики и его деньги обеспечили перелом в пользу путчистов ситуацию на Юго-Востоке в 2014 году. Но в тюрьме он сидит, потому, что позволял себе грабить граждан США и отказывался реагировать на более, чем прозрачные рекомендации Госдепа вернуть чужое. Кстати по этой же причине Коломойский задолго до майдана и своих бандеровских фокусов стал персоной нон грата в России.Он с ограбил "Татнефть", Путин порекомендовал ему положить чужое туда, где оно лежало и больше не воровать. Коломойский решил, что эту рекомендацию он может проигнорировать, после чего лишился всех своих активов в России, а все засылаемые им в Кремль посредники возвращались ни с чем (с ними никто не хотел разговаривать, шарахались как от чумных).Сверхдержавы не торгуются с барыгами. Поэтому в России Коломойский тоже гарантированно сядет в тюрьму. Чтобы другим неповадно было. Американцы же, обобрав бывшего олигарха как липку и подержав в тюрьме (пока что украинской) могут выпустить умирать под мостом, а могут и сердечный приступ ему устроить.Заметьте, Коломойский не нанёс урон политическим интересам США. Он конечно пытался договориться с Россией, но Кремль не стал с ним разговаривать, чтобы не подавать плохой пример другим шантажистам, которые могли бы попытаться повторить трюк Коломойского (вначале украсть чужое, а затем, за политическую услугу, выговорить себе прощение и оставление за ним части краденного). Тем не менее, США добились его помещения в тюрьму и могут его убить. Что уж говорить о политиках, которые открыто выступили против американской гегемонии, хотя бы тем, что не прислушались к "советам" посла США или спецпредставителя Госдепа.Гегемония держится не столько на штыках, штыков на весь мир не хватит, сколько на страхе. Поэтому США с Россией и Китаем не могут договориться. Договориться, признать исключительные интересы Москвы и Пекина даже в относительно небольших, прилегающих к их границам регионах и даже в обмен на их невмешательство в дела США во всём остальном мире, означало бы показать остальным, что готовность к физическому сопротивлению американской гегемонии позволяет выигрывать и заставляет Вашингтон идти на компромиссы. После этого от гегемонии не осталось бы камня на камне, так как сразу десятки государств начали бы "качать права", а на всех военной силы и спецопераций ЦРУ не хватило бы.В условиях острого противостояния с Россией и Китаем американцам кровь из носу надо было демонстрировать надежность контроля над всем остальным миром.Первый звонок прозвенел, когда Франция начала терять позиции в Западной Африке, со второй половины XIX века являвшейся вначале её колониальным владением, а затем сферой исключительных интересов. США оказались неспособны поддержать своего ближайшего союзника и не желая публично проигрывать порекомендовали Франции уйти тихо и без скандала (мол, не очень-то и хотелось в этой Африке сидеть, просто пытались местным помочь, а они оказались неблагодарными).Второй звонок – неспособность США добиться от своих союзников по НАТО однозначной поддержки Израиля в прокси-войне последнего с ХАМАС и Хезболлой. Теперь уже европейцы, не видя возможности ни завершить конфликт победой Израиля, ни сломать своё, негативное для Тель-Авива, общественное мнение, рекомендуют США не слишком усердствовать в помощи еврейскому государству, так как союзники не только не смогут поддержать их позицию, но некоторые вынуждены выступить резко против, что продемонстрирует отсутствие единства Запада.США вынуждены были прислушаться к мнению союзников. Помощь Израилю они не прекратили, но настаивают на скорейшем прекращении военных действий (что, без достижения однозначной победы над ХАМАС, будет для Израиля серьёзным моральным поражением).Третий звонок – отказ Саудовской Аравии продлевать договор о продаже нефти за доллары. И дело не в том, что Байден обидел саудовского наследного принца (фактически управляющего страной), американцы и раньше третировали арабов, в том числе саудидов, без каких-либо для себя последствий. Проблема для Вашингтона заключается в том, что власти Саудовской Аравии позволили себе публично унизить США, отказавшись от продления принципиального для Вашингтона договора, на котором базировалась вся система господства доллара (как мировой резервной валюты и валюты мировых торговых расчётов), неразрывно связанная с системой американского военно-политического доминирования. Неядерная, относительно слабая в военном отношении (оказавшаяся неспособной победить даже йеменских хуситов) Саудовская Аравия позволила себе публично выступить против США по важнейшему для последних вопросу.Как известно, после третьего звонка гаснет свет и начинается представление. Оно не заставило себя ждать. В Кении начались беспорядки против намерения проамериканского правительства повысить налоги, быстро вылившиеся в требования смены власти. Несмотря на демонстративную акцию Вашингтона, срочно объявившего Кению своим главным союзником вне НАТО, 26 июня депутаты вынуждены были тайком бежать из здания парламента, а президент покинул свою резиденцию.Власть Кении потеряла контроль над страной в тот же день, когда в Боливии, буквально накануне подписавшей с российскими компаниями договор о совместной добыче лития, состоялась попытка государственного переворота. Боливийские месторождения оказывают на рынок этого необходимого для современных аккумуляторов (в том числе используемых в современных БПЛА) металла примерно такое же влияние, как саудовские углеводороды на рынок нефти или катарские на рынок газа.Экс-президент Боливии Эво Моралес (сам вынужденный в своё время досрочно оставить пост под давлением улицы, поддержанной военными и Соединёнными Штатами) накануне заявил, что главком армии генерал Хуан Хосе Суньига готовит заговор. Президент Луис Арсе тут же уволил генерала, а Суньига в ответ начал военный путч.Понадобилось, однако всего несколько часов, чтобы арестовать генерала Суньигу и отправить в казармы мятежные подразделения. Народ, правительство, полиция и часть армии поддержала действующего президента, а США промолчали, хоть понятно, что путч готовился с их ведома и при их поддержке, так как должен был сменить ориентированную на сотрудничество с Россией и Китаем власть в важном для США государстве региона (обладающим крупнейшими в мире запасами лития – стратегического сырья для современного высокотехнологичного производства).Скорее всего Вашингтон не был готов к спонтанному выступлению Суньиги, но раньше в таких ситуациях США моментально принимали решение о поддержке проамериканских путчистов, так как если проамериканский путч начался, он не должен потерпеть поражение. В нынешних же условиях Вашингтону просто не хватает ресурсов, чтобы реагировать моментально, а пока идёт поиск необходимых ресурсов, представленные самим себе проамериканские силы терпят поражение. Так случилось в Боливии, где проиграли проамериканские мятежники, так случилось и в Кении, где проигрывает проамериканское правительство.Возможно в перспективе Вашингтону удастся временно отыграться на одном из этих направлений или даже на обоих. Хоть в последнее время у американцев с этим дела обстоят всё хуже и хуже – поражений масса, а успешных проектов почти нет. Но ситуация с большинством принципиальных голосований в ООН, с попыткой собрать "глобальный Юг" на конференцию в Швейцарии и осудить Россию, с неудачными уговариваниями лидеров стран третьего мира не общаться с Путиным свидетельствует о том, что недавно казавшийся незыблемым контроль США над Африкой и большей частью Латинской Америки уходит в прошлое."Всё мировое сообщество" по-американски неотвратимо сжимается до заключённой в НАТО евроамерики, с Японией, Республикой Корея, Австралией, Новой Зеландией, Филиппинами и Тайванем в Тихом океане. Причём и среди этих союзников есть диссиденты с которыми не удаётся справиться, несмотря на выстрелы в Фицо и травлю Орбана.Гегемон, промахивался всё чаще и чаще, и наконец стал промахиваться постоянно. Мир перестал быть американским. США ещё могут убивать отдельных политиков, но уже не в состоянии контролировать планету. Время возмездия приближается неотвратимо. Слишком многие в этом мире, по примеру Хиллари Клинтон, радовавшейся гибели Каддафи, хотели бы сказать "вау!", глядя как озверевшая толпа в прямом эфире линчует последнего президента США. О том, к начале 1990-х войны России и Украины удалось избежать и что теперь "Мир вступил в эпоху размороженных конфликтов" в статье Евгении Кондаковой на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
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сша, россия, вашингтон, игорь коломойский, каддафи, владимир путин, нато, хамас, ес, ростислав ищенко
США, Россия, Вашингтон, Игорь Коломойский, Каддафи, Владимир Путин, НАТО, ХАМАС, ЕС, Ростислав Ищенко

США потеряли хватку

06:01 27.06.2024 (обновлено: 06:05 27.06.2024)
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP / J. Scott Applewhite
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Акелла промахнулся всего один раз, причём только потому, что Шерхан умышленно спугнул оленя, которого гнала волчья стая. И то у него сразу же возникли сложные, почти неразрешимые, проблемы. Кризис разрешился только благодаря вмешательству Маугли.
Гегемон в политике постоянно должен доказывать своё право на гегемонию, как вожак волчьей стаи постоянно вынужден демонстрировать наличие у него достаточной силы и ловкости, чтобы отстоять свой статус от посягательств. Показательные убийства Слободана Милошевича, Саддама Хуссейна и Муаммара Каддафи совершались американцами для того, чтобы иные потенциальные мятежники, желающие нарушить волю гегемона, сто раз подумали о том, что и их также ждёт подобная перспектива.
Точно также подготовленные американцами украинские нацисты собирались убить уже сломленного, свергнутого и бегущего куда глаза глядят Януковича. Он посмел ослушаться американцев и их союзников, отложил подписание соглашения об ассоциации с ЕС, а затем пытался пересидеть майдан. Если бы не колебался и не останавливал "Беркут" в критические моменты разгона, то в принципе мог бы и победить. Таким образом он подавал плохой пример другим политическим лидерам. Именно поэтому американцы собирались его убить, несмотря на всю его проевропейскость, а к тому моменту, как на него началась охота, и неспособность помешать планам США на Украине.
Коломойского не убили, возможно только потому, что именно его активность, его боевики и его деньги обеспечили перелом в пользу путчистов ситуацию на Юго-Востоке в 2014 году. Но в тюрьме он сидит, потому, что позволял себе грабить граждан США и отказывался реагировать на более, чем прозрачные рекомендации Госдепа вернуть чужое. Кстати по этой же причине Коломойский задолго до майдана и своих бандеровских фокусов стал персоной нон грата в России.
Он с ограбил "Татнефть", Путин порекомендовал ему положить чужое туда, где оно лежало и больше не воровать. Коломойский решил, что эту рекомендацию он может проигнорировать, после чего лишился всех своих активов в России, а все засылаемые им в Кремль посредники возвращались ни с чем (с ними никто не хотел разговаривать, шарахались как от чумных).
Сверхдержавы не торгуются с барыгами. Поэтому в России Коломойский тоже гарантированно сядет в тюрьму. Чтобы другим неповадно было. Американцы же, обобрав бывшего олигарха как липку и подержав в тюрьме (пока что украинской) могут выпустить умирать под мостом, а могут и сердечный приступ ему устроить.
Заметьте, Коломойский не нанёс урон политическим интересам США. Он конечно пытался договориться с Россией, но Кремль не стал с ним разговаривать, чтобы не подавать плохой пример другим шантажистам, которые могли бы попытаться повторить трюк Коломойского (вначале украсть чужое, а затем, за политическую услугу, выговорить себе прощение и оставление за ним части краденного). Тем не менее, США добились его помещения в тюрьму и могут его убить. Что уж говорить о политиках, которые открыто выступили против американской гегемонии, хотя бы тем, что не прислушались к "советам" посла США или спецпредставителя Госдепа.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Гегемония держится не столько на штыках, штыков на весь мир не хватит, сколько на страхе. Поэтому США с Россией и Китаем не могут договориться. Договориться, признать исключительные интересы Москвы и Пекина даже в относительно небольших, прилегающих к их границам регионах и даже в обмен на их невмешательство в дела США во всём остальном мире, означало бы показать остальным, что готовность к физическому сопротивлению американской гегемонии позволяет выигрывать и заставляет Вашингтон идти на компромиссы. После этого от гегемонии не осталось бы камня на камне, так как сразу десятки государств начали бы "качать права", а на всех военной силы и спецопераций ЦРУ не хватило бы.
В условиях острого противостояния с Россией и Китаем американцам кровь из носу надо было демонстрировать надежность контроля над всем остальным миром.
Первый звонок прозвенел, когда Франция начала терять позиции в Западной Африке, со второй половины XIX века являвшейся вначале её колониальным владением, а затем сферой исключительных интересов. США оказались неспособны поддержать своего ближайшего союзника и не желая публично проигрывать порекомендовали Франции уйти тихо и без скандала (мол, не очень-то и хотелось в этой Африке сидеть, просто пытались местным помочь, а они оказались неблагодарными).
Второй звонок – неспособность США добиться от своих союзников по НАТО однозначной поддержки Израиля в прокси-войне последнего с ХАМАС и Хезболлой. Теперь уже европейцы, не видя возможности ни завершить конфликт победой Израиля, ни сломать своё, негативное для Тель-Авива, общественное мнение, рекомендуют США не слишком усердствовать в помощи еврейскому государству, так как союзники не только не смогут поддержать их позицию, но некоторые вынуждены выступить резко против, что продемонстрирует отсутствие единства Запада.
США вынуждены были прислушаться к мнению союзников. Помощь Израилю они не прекратили, но настаивают на скорейшем прекращении военных действий (что, без достижения однозначной победы над ХАМАС, будет для Израиля серьёзным моральным поражением).
Третий звонок – отказ Саудовской Аравии продлевать договор о продаже нефти за доллары. И дело не в том, что Байден обидел саудовского наследного принца (фактически управляющего страной), американцы и раньше третировали арабов, в том числе саудидов, без каких-либо для себя последствий. Проблема для Вашингтона заключается в том, что власти Саудовской Аравии позволили себе публично унизить США, отказавшись от продления принципиального для Вашингтона договора, на котором базировалась вся система господства доллара (как мировой резервной валюты и валюты мировых торговых расчётов), неразрывно связанная с системой американского военно-политического доминирования. Неядерная, относительно слабая в военном отношении (оказавшаяся неспособной победить даже йеменских хуситов) Саудовская Аравия позволила себе публично выступить против США по важнейшему для последних вопросу.
24 июня, 05:50
Слишком оптимистично, чтобы быть правдой. Почему Саудовская Аравия не отказывалась от долларов"Конец нефтедоллара". С таким громким заголовком 17 июня вышли передовицы отечественных электронных СМИ
Как известно, после третьего звонка гаснет свет и начинается представление. Оно не заставило себя ждать. В Кении начались беспорядки против намерения проамериканского правительства повысить налоги, быстро вылившиеся в требования смены власти. Несмотря на демонстративную акцию Вашингтона, срочно объявившего Кению своим главным союзником вне НАТО, 26 июня депутаты вынуждены были тайком бежать из здания парламента, а президент покинул свою резиденцию.
Власть Кении потеряла контроль над страной в тот же день, когда в Боливии, буквально накануне подписавшей с российскими компаниями договор о совместной добыче лития, состоялась попытка государственного переворота. Боливийские месторождения оказывают на рынок этого необходимого для современных аккумуляторов (в том числе используемых в современных БПЛА) металла примерно такое же влияние, как саудовские углеводороды на рынок нефти или катарские на рынок газа.
Экс-президент Боливии Эво Моралес (сам вынужденный в своё время досрочно оставить пост под давлением улицы, поддержанной военными и Соединёнными Штатами) накануне заявил, что главком армии генерал Хуан Хосе Суньига готовит заговор. Президент Луис Арсе тут же уволил генерала, а Суньига в ответ начал военный путч.
Понадобилось, однако всего несколько часов, чтобы арестовать генерала Суньигу и отправить в казармы мятежные подразделения. Народ, правительство, полиция и часть армии поддержала действующего президента, а США промолчали, хоть понятно, что путч готовился с их ведома и при их поддержке, так как должен был сменить ориентированную на сотрудничество с Россией и Китаем власть в важном для США государстве региона (обладающим крупнейшими в мире запасами лития – стратегического сырья для современного высокотехнологичного производства).
Скорее всего Вашингтон не был готов к спонтанному выступлению Суньиги, но раньше в таких ситуациях США моментально принимали решение о поддержке проамериканских путчистов, так как если проамериканский путч начался, он не должен потерпеть поражение. В нынешних же условиях Вашингтону просто не хватает ресурсов, чтобы реагировать моментально, а пока идёт поиск необходимых ресурсов, представленные самим себе проамериканские силы терпят поражение. Так случилось в Боливии, где проиграли проамериканские мятежники, так случилось и в Кении, где проигрывает проамериканское правительство.
Возможно в перспективе Вашингтону удастся временно отыграться на одном из этих направлений или даже на обоих. Хоть в последнее время у американцев с этим дела обстоят всё хуже и хуже – поражений масса, а успешных проектов почти нет. Но ситуация с большинством принципиальных голосований в ООН, с попыткой собрать "глобальный Юг" на конференцию в Швейцарии и осудить Россию, с неудачными уговариваниями лидеров стран третьего мира не общаться с Путиным свидетельствует о том, что недавно казавшийся незыблемым контроль США над Африкой и большей частью Латинской Америки уходит в прошлое.
- РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Вчера, 15:42
Социальный взрыв в Кении. Почему плохо быть союзником СШАВ течение последних дней Кению охватили антиправительственные протесты, в которых принимают участие десятки тысяч людей.
"Всё мировое сообщество" по-американски неотвратимо сжимается до заключённой в НАТО евроамерики, с Японией, Республикой Корея, Австралией, Новой Зеландией, Филиппинами и Тайванем в Тихом океане. Причём и среди этих союзников есть диссиденты с которыми не удаётся справиться, несмотря на выстрелы в Фицо и травлю Орбана.
Гегемон, промахивался всё чаще и чаще, и наконец стал промахиваться постоянно. Мир перестал быть американским. США ещё могут убивать отдельных политиков, но уже не в состоянии контролировать планету. Время возмездия приближается неотвратимо. Слишком многие в этом мире, по примеру Хиллари Клинтон, радовавшейся гибели Каддафи, хотели бы сказать "вау!", глядя как озверевшая толпа в прямом эфире линчует последнего президента США.
О том, к начале 1990-х войны России и Украины удалось избежать и что теперь "Мир вступил в эпоху размороженных конфликтов" в статье Евгении Кондаковой на сайте Украина.ру
 
СШАРоссияВашингтонИгорь КоломойскийКаддафиВладимир ПутинНАТОХАМАСЕСРостислав Ищенко
 
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07:13Близкие сотрудников ЗАЭС оказались в заложниках – Рогов
07:01Геннадий Подлесный: США и ВСУ поставили России в ситуацию, когда ей придется ставить все деньги на зеро
06:36Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится
06:24Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ
06:01США потеряли хватку
06:00Политолог объяснил волнение в Европе из-за предстоящих выборов во Франции
06:00"На это способна ФАБ-3000": военкор назвал, что необходимо уничтожить в Угледаре
05:20Потеря городов, кладбища, жизнь при свечах. Украинские эксперты о том, к чему готовят украинцев
05:20Политолог рассказал, чем Трамп может вооружить Украину в случае отказа РФ от переговоров
05:13В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец
05:12"Заложили с запасом": эксперт оценил мирные предложения Путина по Украине
05:05В начале 1990-х войны России и Украины удалось избежать. Мир вступил в эпоху размороженных конфликтов
04:59"Красивая сказка": эксперт о мирном плане Трампа по Украине
04:55Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность
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