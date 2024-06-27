https://ukraina.ru/20240627/1055868056.html

В начале 1990-х войны России и Украины удалось избежать. Мир вступил в эпоху размороженных конфликтов

В начале 1990-х войны России и Украины удалось избежать. Мир вступил в эпоху размороженных конфликтов - 27.06.2024 Украина.ру

В начале 1990-х войны России и Украины удалось избежать. Мир вступил в эпоху размороженных конфликтов

Украинский кризис - это результат событий, берущих начало в XX веке, а на современном этапе это фактор, создающий проблемы для всей системы международных отношений. В то же время о себе дают знать конфликты, которые не развиваются, но и не урегулированы до конца.

2024-06-27T05:05

2024-06-27T05:05

2024-06-27T05:05

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Во 2-й день "Примаковских чтений" большое внимание участники уделили ситуации на Украине, а точнее каково его реальное влияние на систему международных отношений и можно ли запустить мирный процесс в обозримом будущем.Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов в своём выступлении подчеркнул, что сейчас действительно наступили переломные времена, поскольку глубина трансформации международной системы несопоставима даже с тем, что происходило 35 лет назад при распаде СССР и системы блокового противостояния. Советского союза не стало, но система-то осталась, её просто попробовали переиначить под американское доминирование, практически все институты остались, сейчас же те институты ушли и совершенно неясно, куда двигаться дальше, прежних путей больше нет, пояснил политолог."То, что сейчас происходит на Украине и вокруг неё - это не нечто, возникшее из-за стечения обстоятельств вот сейчас, а это продукт очень долгого развития. Украинский кризис со всей его драмой и многочисленными истоками - это не начало нового этапа международной системы, это завершение предыдущего, то есть то, что порождено стечением обстоятельств, которые случились как минимум в конце XX века", - подчеркнул Лукьянов.По его словам, с одной стороны, значимость этого конфликта невероятно велика, с другой - не стоит считать, что именно от него зависит всё дальнейшее мироустройство, потому что конфликтов будет ещё много, и даже за время обострения на Украине возник очень масштабный международный кризис на Ближнем Востоке, который, на взгляд политолога, в некотором смысле больше влияет на международную систему, чем происходящее в Восточной Европе."При этом восприятие, которое диктуется инерцией предыдущего подхода, 35-летнего, как раз другое: что именно украинский вопрос решает всё остальное", - отметил Лукьянов.А вообще украинский конфликт очень сложный. Сложность заключается в том, что он включает в себя 2 совершенно различных элемента, что гарантирует максимум проблем для его разрешения:1. историко-культурный (неслучайно президент РФ, объясняя на первом этапе логику происходящего, всё время обращался к историческим корням, начиная с самых древних и заканчивая советскими)2. европейская безопасность (из тех дисбалансов, которые возникли после окончания холодной войны)"Система европейской безопасности, принятая в 1990 году, была очень простая: чем больше НАТО, тем больше безопасности. НАТО и есть европейская безопасность. СССР, а затем и Россия, хоть и без энтузиазма, но согласились с этим, потому что казалось, что ничего другого быть не может", - напомнил Лукьянов.В итоге оказалось, что это не так просто - не получилось у НАТО быть гарантом всей общей безопасности, европейской безопасности в привычном нам виде больше нет, и события последних 2,5 лет это подчеркнули.​​​​​​​"В результате сейчас мы имеем этот сложный клубок, который с одной стороны связан с вопросами европейской безопасности, а с другой стороны связан уже с культурно-историческими вопросами. К сожалению, отделить одно от другого уже невозможно. Попытка отделить была предпринята в Стамбуле в 2022 году, но она провалилась", - добавил Лукьянов.Развал миропорядка привёл к тому, что мы живём в эпоху размораживания конфликтов по периметру Евразии, обратил внимание заведующий сектором стратегического анализа и прогноза Центра международной безопасности ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Константин Богданов: Нагорный Карабах - поэтапный медленный перевод давно замороженного конфликта в силовое разрешение; арабская весна, в определённой степени ставшая предвестником тектонических сдвигов в евразийском поясе; обострение арабо-израильского конфликта и израильско-иранского противостояния; конфликтность в Южно-Китайском море, вокруг Тайваня в том числе, но не только."В этом смысле даже происходящее на Украине можно рассматривать как размороженный конфликт. Конфликт, который мог быть заморожен ещё в начале 90-х, до того как он случился. Если существовала ситуация, при которой Советский Союз мог развалиться по югославскому сценарию, это была ситуация начала российско-украинской войны в начале 90-х годов. Тогда этого удалось избежать. Однако ни одно из противоречий и ни одна из конфликтностей, заложенных под этот потенциальный замороженный в самом начале конфликт, не была разрешена. Результат мы имеем сейчас", - подчеркнул эксперт.Насколько реально сейчас начать мирный процесс на Украине?Как отмечает военный эксперт Евгений Бужинский, утверждение, что все войны кончаются за столом переговоров, неверно. Все войны с участием России, напомнил генерал-лейтенант запаса​​​​​​​, как правило заканчивались капитуляцией стран и коалиций, которые с нами воевали, поэтому только после достижения целей спецоперации, после победы РФ, можно будет говорить об урегулировании.И тут возникает вопрос: а с кем вести переговоры, если Владимир Зеленский утратил легитимность как президент Украины, к тому же он сам ввёл запрет на диалог с Россией?"Формула "ничего об Украине без Украины", конечно, звучит очень привлекательно в пропагандистском плане, но с учётом тотальной зависимости Украины от Соединённых Штатов, я уверен, договариваться придётся с американцами. Кто у них будет во главе государства, неясно, но всё равно, рано или поздно, к ним должно прийти осознание, что конфликт завершать надо", - считает Бужинский.Эту точку зрения разделяет и Лукьянов: "По поводу того, с кем переговариваться. Так уж получилось, и отнюдь не только российскими усилиями, а прежде всего усилиями Соединённых Штатов и Европы этот кризис возведён в масштаб мирового, все говорят, что здесь решается судьба дальнейшего мироустройства. Но если это так, то тогда, конечно, не с Украиной. Тут само собой разумеется, Украине просто очень не повезло, что она оказалась местом, где развернулась эта драма".Россия-то к переговорам готова, о чём неоднократно говорил президент страны Владимир Путин, а выдвинутые им недавно мирные инициативы сохраняют актуальность, вот только, Владимир Зеленский сам запретил себе этот диалог, а Европа сплотилась вокруг "тупиковой и ультимативной формулы Зеленского", как выразился глава МИД РФ Сергей Лавров, без участия которого не обходятся ни одни "Примаковские чтения"."Запад, пусть он сам там перебесится, я не знаю, как правильно назвать его состояние, но осознает, наконец, что у него есть собственные интересы, и он не должен быть инструментом в руках Вашингтона. Украина, да, для нынешнего режима это достойная роль инструмента в руках Вашингтона, а для Европы это, конечно, унизительно", - отметил министр.Итак, нынешний украинский кризис - это следствие глобальных процессов, взявших начало ещё в XX веке, поэтому требуется проработка тех проблем, которые легли в основу конфликта. В то же время события на Украине оказывают сильное влияние на развитие системы международных отношений в наши дни - без урегулирования украинского конфликта невозможно решать многие другие проблемы, и чем дольше он остаётся неурегулированнным, тем сложнее становится найти выход из этой ситуации.Вот такой замкнутый круг получается: проблемы прошлого решить не получается, а без этого не получается положить конец конфликту, и как следствие это затрудняет глобальное взаимодействие, в т.ч. по сферам, которые имеют важнейшее значение для всего человечества, будто то безопасность либо продовольственное обеспечение.Что обсуждали в 1-й день "Примаковских чтений", читайте в материале Иначе войска НАТО уже были бы на Украине. Какой просчёт Запада в отношении России может стать фатальным

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, безопасность, нато, конфликт