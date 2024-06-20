https://ukraina.ru/20240620/1055738967.html

Тимофей Борисов: Хотя ВСУ разорили Бундесвер, воинственный дух немцев остается реальной угрозой

Тимофей Борисов: Хотя ВСУ разорили Бундесвер, воинственный дух немцев остается реальной угрозой - 20.06.2024 Украина.ру

Тимофей Борисов: Хотя ВСУ разорили Бундесвер, воинственный дух немцев остается реальной угрозой

Немцев нельзя недооценивать. Это шапкозакидательское отношение тех, кто говорит, что немцы разучились воевать. Мы в годы Великой Отечественной войны сильно выбили и дух, и генофонд немецкой нации. Но генофонд способен восстанавливаться. Немцы могут быть очень собранными, дисциплинированным и воинственными.

2024-06-20T04:30

2024-06-20T04:30

2024-06-20T04:30

интервью

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.Почти все страны НАТО поддержали кандидатуру уходящего премьер-министр Нидерландов Марка Рютте на пост главы Альянса. Под руководством Рютте Нидерланды объявили о выделении Украине помощи в размере 5,6 млрд евро, в том числе на поставки вооружений – 4,3 млрд евро.- Тимофей, что ожидает Североатлантический альянс после того, как Рютте займет эту должность? Мария Захарова уверена, что в НАТО не изменится ничего, а как считаете вы?- Я полностью согласен с Марией Захаровой, ничего не изменится, потому что руководство блоком НАТО осуществляют американские генералы. Столтенберг, его предшественники Андерс Фог Расмуссен, Яаап де Хоф Схеффер это политическое руководство. Эти люди могут быть какой угодно национальности. Должность военного руководителя всегда занимает американский генерал. Сейчас этот пост занимает Кристофер Каволи.Из этого и надо исходить, потому что все войска Европы — это не национальные войска, Бундесвер не национальная армия Германии, это части войск НАТО.- Гипотетический приход Трампа в Белый дом, учитывая его предыдущие заявления о судьбе НАТО, ослабит Альянс?- Все будет зависеть от того, кого он, если победит на ноябрьских выборах, назначит на две ключевые должности: советника по национальной безопасности и госсекретаря. А там могут прийти ястребы. Во время первого срока Трампа эти должности занимали неоконсерваторы. Осушить вашингтонское болото не удалось в том числе и потому что он окружил себя не своей командой.- Рютте даже сумел договориться с премьером Венгрии Орбаном и президентом Словакии о том, чтобы они поддержали его кандидатуру. На это повлияла евроатлантическая солидарность лидеров этих стран, несмотря на критику из уст того же Орбана поддержки Западом киевского режима?- Куда они денутся, они же члены НАТО. Тем более политический вес этих стран не такой большой. Словакия и Венгрия — это вовсе не пророссийские страны. Да, они строптивы, но строптивы в рамках. Они прекрасно знают правила игры.Если о Румынию, Болгарию можно вытирать ноги, то Словакия и Венгрия имеют во главе своих национальных лидеров, ноги об которых вытирать нельзя. Они будут сопротивляться, но в рамках той игры, правила которой обозначены.- Как бы вы оценили военный потенциал НАТО и перспективы его усиления? Столтенберг утверждает, что полмиллиона военнослужащих НАТО находятся в боевой готовности и обсуждается вопрос о приведении в боевую готовность ядерного арсенала Альянса. При этом наши эксперты уверяют, что в Европе практически нет военной промышленности, а сами европейцы не желают воевать.- Ядерный арсенал Европы зависит только от Франции. Только у Франции есть ядерное оружие, и оно находится в очень неплохой боевой готовности. Если говорить о состоянии войск в Германии и Франции, поскольку это ведущие страны Европы, то да, есть проблемы. У Франции есть Иностранный легион, который и является армией Франции. Франция — это страна, где армия формировалась на ненациональном признаке. Я лично знал русского парня, который служил в Иностранном легионе.Причем у них неплохой боевой опыт, поскольку они участвовали в реальных боевых действиях в Африке, поэтому легион находится в очень неплохой боеготовности. Другое дело, сколько их? Вот это вопрос.А если брать Бундесвер, то здесь, конечно, все намного плачевнее, поскольку Германия долгое время надеялась на американский ядерный зонтик. Бундесвер и Минобороны это не одно и тоже, есть еще третья организация, так называемый "Бешаффунгсамт" (Beshaffungsamt), тыловое ведомство, в Кобленце оно располагается, которое точно такими же, если не больше, правами обладает, как и Минобороны, и Бундесвер.Эти три организации рассматривались чиновниками, которые приходили в их руководство как дойные коровы. Очень показателен пример с Урсулой фон дер Ляйен. Когда она была на посту министра обороны, ведомство сотрясали грандиозные коррупционные скандалы. На восстановление учебного парусника бюджет выделялся трижды.В остальном точно также. Например, в вертолетных частях всего 20% боеготовых вертолетов. Несмотря на то, что они производят неплохие подводные лодки, которые экспортируются всему миру, у них всего таких подлодок шесть. В Третьем рейхе у Гитлера подводных лодок было более 800. Чувствуете разницу?Если брать бронемашины, то на место БТР "Мардер" должна была прийти "Пума". Но на последних учениях они все сломались, все 12. Новейшая БТР до сих пор не может быть доведена до боеготового состояния, потому что у нее проблемы с поворотом башни и системой стабилизации ствола. И это только то, что известно, а ведь вся оборонка — это секретная сфера.Такие же проблемы и со станками, и с истребителями. Их старые "Торнадо" и "Еврофайтеры" уже морально устарели. Должны были создать истребитель совместно с Францией и Испанией, в результате не создали ничего. Теперь хотят закупать F-35, но у этой машины проблемы с программным обеспечением, когда они будут поставлены непонятно.С ПВО – огромные проблемы. Они заключили с израильтянами договор на поставку системы противоракетной обороны ARROW-3, а на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Израиль сказал, извините…Вообще, по всему миру невозможно купить достойную систему ПВО, потому что с развитием беспилотной авиации спрос вырос в несколько раз. Война на Украине привела к тому, что США отменили все поставки по ранее заключенным договорам на системы Patriot, чтобы обеспечить Украину.Но мы говорим только о верхнем эшелоне ПВО, а если брать защиту от низколетящих дронов, то там вообще беда. Они почти все свои ЗСУ Gepard передали Украине, которая пылесосит все оружие из Европы. Средние высоты, то, что защищает система "Праща Давида" у Израиля, у немцев тоже не прикрыты, потому что IRIS-T они тоже передали Украине. Эта система могла перехватывать на высоте до 20 километров БПЛА и ракеты.Но при этом я бы не говорил, что блок НАТО к войне не готов. Они этим занимаются, немцев нельзя недооценивать. Это шапкозакидательское отношение тех, кто говорит, что немцы разучились воевать. Мы в годы Великой Отечественной войны сильно выбили и дух, и генофонд немецкой нации. Но генофонд способен восстанавливаться. Немцы могут быть очень собранными, дисциплинированным и воинственными.- Поэтому слова Бориса Писториуса, главы Минобороны ФРГ, о готовности к войне с Россией к 2029 году нужно воспринимать как реальную угрозу?- Абсолютно серьезно. Они это могут, я знаю немцев, я долго жил в Германии. Да, многие не хотят воевать и ходят на гей-парады. Но многие коренные немцы и те, кто приехал из бывшего СССР, это люди духовитые, со стержнем. И их много в Бундесвере.Об антироссийском угаре президента Финляндии в материале Милитарист Стубб. Что стоит за заявлением президента Финляндии об "утраченных территориях"

https://ukraina.ru/20240619/1055716989.html

https://ukraina.ru/20240611/1055607922.html

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2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью