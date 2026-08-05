Reuters: США настаивают на переговорах о лицензии на Patriot для Киева несмотря на сомнения Трампа - 05.08.2026 Украина.ру
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Reuters: США настаивают на переговорах о лицензии на Patriot для Киева несмотря на сомнения Трампа
Reuters: США настаивают на переговорах о лицензии на Patriot для Киева несмотря на сомнения Трампа - 05.08.2026 Украина.ру
Reuters: США настаивают на переговорах о лицензии на Patriot для Киева несмотря на сомнения Трампа
США продолжают обсуждать предоставление Киеву лицензии на производство ракет для систем Patriot даже после того, как президент США Дональд Трамп высказал сомнения по поводу данного соглашения, утверждает Рейтер со ссылкой на источники
2026-08-05T14:02
2026-08-05T14:02
новости
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ракеты
дальнобойные ракеты
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В конце июля Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot. Он отметил, что подобное решение стало бы очень серьезным шагом."США настаивают на продолжении переговоров о разрешении Украине производить ракеты-перехватчики Patriot... даже после того, как президент Дональд Трамп поставил такую сделку под сомнение", – пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.При этом, по данным Рейтер, обсуждается вариант производства на Украине лишь части компонентов ракет с финальной сборкой в одной из стран Европы.Ранее американский лидер заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставят ли Штаты Украине эту лицензию. Заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.Ранее в новостях: "FT: Трамп отказал Зеленскому в передаче дополнительных ракет для систем Patriot" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, reuters, владимир зеленский, украина.ру, ракеты, дальнобойные ракеты, зрк patriot, война, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас
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Reuters: США настаивают на переговорах о лицензии на Patriot для Киева несмотря на сомнения Трампа

14:02 05.08.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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США продолжают обсуждать предоставление Киеву лицензии на производство ракет для систем Patriot даже после того, как президент США Дональд Трамп высказал сомнения по поводу данного соглашения, утверждает Рейтер со ссылкой на источники
В конце июля Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot. Он отметил, что подобное решение стало бы очень серьезным шагом.
"США настаивают на продолжении переговоров о разрешении Украине производить ракеты-перехватчики Patriot... даже после того, как президент Дональд Трамп поставил такую сделку под сомнение", – пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.
При этом, по данным Рейтер, обсуждается вариант производства на Украине лишь части компонентов ракет с финальной сборкой в одной из стран Европы.
Ранее американский лидер заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставят ли Штаты Украине эту лицензию. Заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву.
Ранее в новостях: "FT: Трамп отказал Зеленскому в передаче дополнительных ракет для систем Patriot" на сайте Украина.ру.
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