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Фигурант дела о подготовке теракта в Бердянске получил 25 лет колонии

Фигурант дела о подготовке теракта в Бердянске получил 25 лет колонии - 05.08.2026 Украина.ру

Фигурант дела о подготовке теракта в Бердянске получил 25 лет колонии

Южный окружный военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 25 годам лишения свободы Сергея Москаленко, планировавшего по заданию украинских спецслужб взорвать члена партии "Единая Россия" в Бердянске Запорожской области, сообщил журналистам представитель суда

2026-08-05T14:53

2026-08-05T14:53

2026-08-05T14:53

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Как установлено следствием, в конце 2023 года Москаленко согласился на предложение украинской разведки о сотрудничестве. В июне 2024 года он забрал в Бердянске из тайника взрывчатые вещества и устройства, которые перенёс в гараж на своём дачном участке. После чего 1 июля подсудимый получил задание убить члена партии "Единая Россия". Для этого он организовал слежку за её домом, изучил график работы и маршруты передвижения, а также выбрал наиболее удобное место и время для закладки самодельной бомбы. Однако осуществить задуманное Москаленко не смог — 22 июля 2024 года его задержали."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 800 тысяч рублей", — сообщил представитель суда.Кроме того, Москаленко, по данным следствия, проходил обучение для осуществления террористической деятельности. 11 и 16 июля 2024 года он вёл скрытое наблюдение за зданиями ОМВД России "Бердянский" и Бердянского межрайонного суда, а также за припаркованными поблизости автомобилями, проводил видеосъёмку и направлял полученные сведения своему куратору из Главного управления разведки Министерства обороны Украины.Ранее в новостях: "ВСУ атаковали Крым: погиб мирный житель и еще один ранен" на сайте Украина.ру.

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