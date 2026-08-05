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"Каждая ракета имеет значение": Сибига экстренно обратился к Западу из-за ударов ВС РФ

"Каждая ракета имеет значение": Сибига экстренно обратился к Западу из-за ударов ВС РФ - 05.08.2026 Украина.ру

"Каждая ракета имеет значение": Сибига экстренно обратился к Западу из-за ударов ВС РФ

Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига 5 августа в своем телеграм-канале отреагировал на масштабную ночную атаку на объекты инфраструктуры

2026-08-05T13:52

2026-08-05T13:52

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Он обратился к западным партнерам с требованием усилить противовоздушную оборону страны.Ранее в среду соучредитель украинского маркетплейса Rozetka Ирина Чечеткина посетовала, что в результате ночных ударов по Киевской области был полностью уничтожен их крупнейший склад. По ее словам, объект "был самым большим, самым автоматизированным, нашей гордостью" и теперь не подлежит восстановлению.Министерство обороны РФ подтвердило нанесение массированного удара высокоточным оружием и беспилотниками. По данным ведомства, целями стали крупные транспортно-логистические центры в Киеве и Киевской области, использовавшиеся в военных целях. Среди них — комплексы "МЛП-Чайка", "Новая почта", "Транс-логистик", "Эпицентр", "Терминал Бровары" и "Рабен Украина". В министерстве подчеркнули, что на этих автоматизированных складах и сортировочных узлах осуществлялось хранение товаров двойного назначения, беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, ведомство заявило о поражении трех сухогрузов с военным имуществом для ВСУ на переходе морем южнее Одессы.О других успехах россиян - в материале ВС РФ ударили по электроподстанциям, Киев ждёт удар баллистикой. Новости СВО на сайте Украина.ру.

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