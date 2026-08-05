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Запад в три раза сократил поставки ракет для ПВО - Зеленский
Запад в три раза сократил поставки ракет для ПВО - Зеленский - 05.08.2026 Украина.ру
Запад в три раза сократил поставки ракет для ПВО - Зеленский
Владимир Зеленский в телеграм-канале пожаловался, что в текущем году западные страны в три раза сократили поставки ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО)
2026-08-05T14:23
2026-08-05T14:23
2026-08-05T14:23
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"В этом году, к сожалению, значительно сократились поставки антибаллистических ракет от партнеров. Количество ракет для ПВО в поставке сократилось втрое, если сравнивать с 2025 годом", - написал он.Зеленский заверил, что у партнеров есть необходимый запас таких ракет, однако для их передачи Украине требуются соответствующие политические решения.Дефицит зенитных ракет на Украине обострился на фоне затяжного кризиса западного военно-промышленного комплекса и резкого изменения геополитической обстановки в мире. Значительная часть дефицитных перехватчиков, в первую очередь для американских комплексов Patriot, была перенаправлена Вашингтоном на Ближний Восток для защиты собственных баз и Израиля в конфликте с Ираном, что привело к критическому опустошению складов самого Пентагона. Подробнее - в материале США в ходе конфликта с Ираном израсходовали почти 80% запасов ракет ПРО на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, запад, украина, владимир зеленский, иран, пентагон, украина.ру
Новости, Запад, Украина, Владимир Зеленский, Иран, Пентагон, Украина.ру
Запад в три раза сократил поставки ракет для ПВО - Зеленский
Владимир Зеленский в телеграм-канале пожаловался, что в текущем году западные страны в три раза сократили поставки ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО)
"В этом году, к сожалению, значительно сократились поставки антибаллистических ракет от партнеров. Количество ракет для ПВО в поставке сократилось втрое, если сравнивать с 2025 годом", - написал он.
Зеленский заверил, что у партнеров есть необходимый запас таких ракет, однако для их передачи Украине требуются соответствующие политические решения.
"Это то, что может ощутимо поддержать не только нашу страну, но и глобальную защиту жизни", – сказал он.
Дефицит зенитных ракет на Украине обострился на фоне затяжного кризиса западного военно-промышленного комплекса и резкого изменения геополитической обстановки в мире.
Значительная часть дефицитных перехватчиков, в первую очередь для американских комплексов Patriot, была перенаправлена Вашингтоном на Ближний Восток для защиты собственных баз и Израиля в конфликте с Ираном, что привело к критическому опустошению складов самого Пентагона.