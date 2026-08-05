НАБУ и САП вручили новое подозрение Стефанишиной - 05.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260805/nabu-i-sap-vruchili-novoe-podozrenie-stefanishinoy-1082204169.html
НАБУ и САП вручили новое подозрение Стефанишиной
НАБУ и САП вручили новое подозрение Стефанишиной - 05.08.2026 Украина.ру
НАБУ и САП вручили новое подозрение Стефанишиной
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили новое подозрение бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной, сообщает 5 августа Центр противодействия коррупции Украины
2026-08-05T14:57
2026-08-05T14:58
новости
сша
украина
россия
ольга стефанишина
алексей гончаренко
владимир зеленский
набу
сап
высший антикоррупционный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103366/05/1033660527_0:0:1560:878_1920x0_80_0_0_5b7e5d938cdfe7136a2cc7c9ffa56ceb.jpg
"Сейчас Высший антикоррупционный суд выбирает ей меру пресечения. Подробности позже, но в начале заседания защита Стефанишиной попросила закрыть заседание", – уточнили в Центре.Основанием для нового уголовного производства послужило журналистское расследование, опубликованное в начале лета. По данным следствия, высокопоставленные чиновники Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) незаконно передали в управление коммерческим структурам, тесно связанным с семьей Стефанишиной и ее бывшим мужем, четыре крупных объекта элитной недвижимости в центре Киева. Среди этих активов оказался и знаменитый Дом профсоюзов.На днях Владимир Зеленский опубликовал указ об увольнении Стефанишиной с должности посла Украины в США. Она заверила, что решение об увольнении – ее собственное, "продиктованное личными обстоятельствами".Стефанишина занимала должность посла в США с 27 августа 2025 года.Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* указывал, что летом прошлого года САП возбуждала уголовное дело против Стефанишиной, и ее заподозрили в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.Подробнее о Стефанишиной - в материале Зеленский назначил подозреваемую в коррупции Стефанишину послом в США на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103366/05/1033660527_137:0:1560:1067_1920x0_80_0_0_06e4a6337e79ec6cc21ab0ce2e3ecb2b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, россия, ольга стефанишина, алексей гончаренко, владимир зеленский, набу, сап, высший антикоррупционный суд
Новости, США, Украина, Россия, Ольга Стефанишина, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, НАБУ, САП, Высший антикоррупционный суд

НАБУ и САП вручили новое подозрение Стефанишиной

14:57 05.08.2026 (обновлено: 14:58 05.08.2026)
 
© Фото : kmu.gov.ua / Перейти в фотобанкОльга Стефанишина
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : kmu.gov.ua
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили новое подозрение бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной, сообщает 5 августа Центр противодействия коррупции Украины
"Сейчас Высший антикоррупционный суд выбирает ей меру пресечения. Подробности позже, но в начале заседания защита Стефанишиной попросила закрыть заседание", – уточнили в Центре.
Основанием для нового уголовного производства послужило журналистское расследование, опубликованное в начале лета.
По данным следствия, высокопоставленные чиновники Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) незаконно передали в управление коммерческим структурам, тесно связанным с семьей Стефанишиной и ее бывшим мужем, четыре крупных объекта элитной недвижимости в центре Киева. Среди этих активов оказался и знаменитый Дом профсоюзов.
На днях Владимир Зеленский опубликовал указ об увольнении Стефанишиной с должности посла Украины в США. Она заверила, что решение об увольнении – ее собственное, "продиктованное личными обстоятельствами".
Стефанишина занимала должность посла в США с 27 августа 2025 года.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* указывал, что летом прошлого года САП возбуждала уголовное дело против Стефанишиной, и ее заподозрили в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.
Подробнее о Стефанишиной - в материале Зеленский назначил подозреваемую в коррупции Стефанишину послом в США на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаРоссияОльга СтефанишинаАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийНАБУСАПВысший антикоррупционный суд
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:21Российские и западные бывшие чиновники обсудили СВО в Вене
15:02БПЛА ВСУ ранили семерых мирных жителей Белгородской области
14:57НАБУ и САП вручили новое подозрение Стефанишиной
14:53Фигурант дела о подготовке теракта в Бердянске получил 25 лет колонии
14:39ВС РФ выбили ВСУ из Зарницы и контролируют Рыжевку
14:23Запад в три раза сократил поставки ракет для ПВО - Зеленский
14:18ВСУ используют все средства против мирного населения, минируют дорогу к ЗАЭС - "Росатом"
14:07От Нюрнберга до Киева. Россия вынесла приговор Бандере и Шухевичу
14:02Reuters: США настаивают на переговорах о лицензии на Patriot для Киева несмотря на сомнения Трампа
14:01Украинское правительство срочно организует встречи с представителями бизнеса
13:52"Каждая ракета имеет значение": Сибига экстренно обратился к Западу из-за ударов ВС РФ
13:47ВСУ атаковали Крым: погиб мирный житель и еще один ранен
13:40"Рациональность" против прагматики. Украина истощается в интересах США
13:21Путин объявил о серии кадровых решений в руководстве ВС РФ
13:20Родион Мирошник: Режим Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста
13:17Монако молчит: Киев пожаловался на срыв совместного расследования дела Ермолаева
12:50FT: Трамп отказал Зеленскому в передаче дополнительных ракет для систем Patriot
12:48ЕС направит киевскому режиму украденные у России деньги
12:465 августа 2026 года, утренний эфир
12:02Глава Пентагона отрицает истощение американских ракетных запасов
Лента новостейМолния