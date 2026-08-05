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НАБУ и САП вручили новое подозрение Стефанишиной
НАБУ и САП вручили новое подозрение Стефанишиной - 05.08.2026 Украина.ру
НАБУ и САП вручили новое подозрение Стефанишиной
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили новое подозрение бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной, сообщает 5 августа Центр противодействия коррупции Украины
2026-08-05T14:57
2026-08-05T14:57
2026-08-05T14:58
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ольга стефанишина
алексей гончаренко
владимир зеленский
набу
сап
высший антикоррупционный суд
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"Сейчас Высший антикоррупционный суд выбирает ей меру пресечения. Подробности позже, но в начале заседания защита Стефанишиной попросила закрыть заседание", – уточнили в Центре.Основанием для нового уголовного производства послужило журналистское расследование, опубликованное в начале лета. По данным следствия, высокопоставленные чиновники Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) незаконно передали в управление коммерческим структурам, тесно связанным с семьей Стефанишиной и ее бывшим мужем, четыре крупных объекта элитной недвижимости в центре Киева. Среди этих активов оказался и знаменитый Дом профсоюзов.На днях Владимир Зеленский опубликовал указ об увольнении Стефанишиной с должности посла Украины в США. Она заверила, что решение об увольнении – ее собственное, "продиктованное личными обстоятельствами".Стефанишина занимала должность посла в США с 27 августа 2025 года.Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* указывал, что летом прошлого года САП возбуждала уголовное дело против Стефанишиной, и ее заподозрили в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.Подробнее о Стефанишиной - в материале Зеленский назначил подозреваемую в коррупции Стефанишину послом в США на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, сша, украина, россия, ольга стефанишина, алексей гончаренко, владимир зеленский, набу, сап, высший антикоррупционный суд
Новости, США, Украина, Россия, Ольга Стефанишина, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, НАБУ, САП, Высший антикоррупционный суд
НАБУ и САП вручили новое подозрение Стефанишиной
14:57 05.08.2026 (обновлено: 14:58 05.08.2026)
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили новое подозрение бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной, сообщает 5 августа Центр противодействия коррупции Украины
"Сейчас Высший антикоррупционный суд выбирает ей меру пресечения. Подробности позже, но в начале заседания защита Стефанишиной попросила закрыть заседание", – уточнили в Центре.
Основанием для нового уголовного производства послужило журналистское расследование, опубликованное в начале лета.
По данным следствия, высокопоставленные чиновники Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) незаконно передали в управление коммерческим структурам, тесно связанным с семьей Стефанишиной и ее бывшим мужем, четыре крупных объекта элитной недвижимости в центре Киева. Среди этих активов оказался и знаменитый Дом профсоюзов.
На днях Владимир Зеленский опубликовал указ об увольнении Стефанишиной с должности посла Украины в США. Она заверила, что решение об увольнении – ее собственное, "продиктованное личными обстоятельствами".
Стефанишина занимала должность посла в США с 27 августа 2025 года.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* указывал, что летом прошлого года САП возбуждала уголовное дело против Стефанишиной, и ее заподозрили в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.