https://ukraina.ru/20260805/nabu-i-sap-vruchili-novoe-podozrenie-stefanishinoy-1082204169.html

НАБУ и САП вручили новое подозрение Стефанишиной

НАБУ и САП вручили новое подозрение Стефанишиной - 05.08.2026 Украина.ру

НАБУ и САП вручили новое подозрение Стефанишиной

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили новое подозрение бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной, сообщает 5 августа Центр противодействия коррупции Украины

2026-08-05T14:57

2026-08-05T14:57

2026-08-05T14:58

новости

сша

украина

россия

ольга стефанишина

алексей гончаренко

владимир зеленский

набу

сап

высший антикоррупционный суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103366/05/1033660527_0:0:1560:878_1920x0_80_0_0_5b7e5d938cdfe7136a2cc7c9ffa56ceb.jpg

"Сейчас Высший антикоррупционный суд выбирает ей меру пресечения. Подробности позже, но в начале заседания защита Стефанишиной попросила закрыть заседание", – уточнили в Центре.Основанием для нового уголовного производства послужило журналистское расследование, опубликованное в начале лета. По данным следствия, высокопоставленные чиновники Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) незаконно передали в управление коммерческим структурам, тесно связанным с семьей Стефанишиной и ее бывшим мужем, четыре крупных объекта элитной недвижимости в центре Киева. Среди этих активов оказался и знаменитый Дом профсоюзов.На днях Владимир Зеленский опубликовал указ об увольнении Стефанишиной с должности посла Украины в США. Она заверила, что решение об увольнении – ее собственное, "продиктованное личными обстоятельствами".Стефанишина занимала должность посла в США с 27 августа 2025 года.Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* указывал, что летом прошлого года САП возбуждала уголовное дело против Стефанишиной, и ее заподозрили в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.Подробнее о Стефанишиной - в материале Зеленский назначил подозреваемую в коррупции Стефанишину послом в США на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, ольга стефанишина, алексей гончаренко, владимир зеленский, набу, сап, высший антикоррупционный суд