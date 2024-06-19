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Милитарист Стубб. Что стоит за заявлением президента Финляндии об "утраченных территориях"

Милитарист Стубб. Что стоит за заявлением президента Финляндии об "утраченных территориях" - 19.06.2024 Украина.ру

Милитарист Стубб. Что стоит за заявлением президента Финляндии об "утраченных территориях"

Президент Финляндии Александр Стубб на днях заявил, что его страна якобы потеряла в результате "вторжения" Советского Союза 10% "своей" территории. Очередной высокопоставленный европейский заукраинец и русофоб пока не выдвигает официально территориальных претензий к РФ, но вступление в НАТО явно придало местным реваншистам смелости

2024-06-19T17:14

2024-06-19T17:14

2024-06-19T17:42

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О чем говорит СтуббЗаявление Стубба прозвучало на так называемом мирном саммите по Украине в Швейцарии. Впав в антироссийский угар, финский президент разразился монологом, в котором выразил свою печаль по утерянным территориям.Про какую же территорию говорит Стубб?Отец нынешнего президента Финляндии – хоккейный функционер Йоран Стубб. В 1935 году он появился на свет в городе Кякисалми, который ныне носит название Приозерск (Ленинградская область РФ). Его родители, бабушка и дедушка будущего главы государства, родились в Выборге и переехали в Хельсинки в 1939 году.Строго говоря, Стубб – этнический швед. Он в совершенстве владеет как финским, так и шведским языками.Вопрос территорий, ныне являющихся северо-западом России, уходит корнями в глубину веков, когда Российская империя оспаривала у шведов господство на Балтике. Борьба эта проходила с переменным успехом.Тот же Приозерск, где родился Стубб-старший, с небольшим перерывом находился под шведским владычеством с конца 16 века до 1721 года, когда по условиям Ништадского мира территории северной Карелии отошли к России. Чуть меньше чем через сто лет эти земли присоединили к Великому княжеству Финляндскому (территория современной Финляндии и Карелии), которое также являлось частью Российской империи.В 1917 году Великое княжество Финляндское оформилось в отдельное государство, что стало прологом к дальнейшим территориальным спорам с советской Россией.Вопрос заключался не только в территориях. Установившийся в Хельсинки режим был от начала до конца антисоветским (те самые "белофинны"), который к концу 1930-х гг. отчетливо приобрёл крен в сторону нацистской Германии и ее союзников. Естественно, терпеть такую угрозу в нескольких сотнях километров от Ленинграда советское правительство не собиралось.Изначально войны пытались избежать, финской стороне было предложено отдать часть приграничных территорий (Карельский перешеек, ряд островов в Финском заливе и т. д.). В обмен финнам предложили земли в Карелии, которые были гораздо большими по размерам, чем запрашиваемые территории.Власти Финляндии отказались, период 1939-1940 гг. ознаменовался боевыми действиями, в результате которых Выборг и еще целый ряд других населенных пунктов отошли СССР.События Зимней войны ничему не научили Финляндию, которая продолжила дрейфовать в сторону нацистов, что вылилось в участии этой страны в боевых действиях на стороне Третьего рейха. Лишь к самому концу войны, когда власти в Хельсинки почувствовали, что дело пахнет керосином, они перебежали в противоположный лагерь и повернули штыки против гитлеровцев.От дальнейших территориальных потерь их это не спасло. По итогам Второй мировой Финляндия потеряла остаток территорий, на которые претендовала Москва, те самые приблизительные 10%, о которых теперь говорит президент Стубб.По заветам ДедушкиСегодняшние вариации на тему "свободной" (де-факто финской) Карелии оказались тесно связаны… с Украиной. Маргинальные политические группы, которые до начала СВО пытались качать тему "независимости" Карелии, получили в 2022 году второе дыхание.Полумифическое "Карельское национальное движение"* (сформировано в 2012 году под названием Stop the Occupation of Karelia) присоединилось к так называемому Форуму свободных народов пост-России*, который объединяет различных экстремистов, выступающих за развал России.К этому же времени относятся попытки сформировать в рамках Иностранного легиона ВСУ "Карельский национальный батальон". К своему названию они добавили имя Василия Левонена (по прозвищу Укки ("дедушка") Вяйнямёйнен), этнического карела, который на финские деньги партизанил против советской власти в начале 1920-х.Судя по всему, никакого полноценного батальона из карел у украинцев создать не получилось. Каких-либо достоверных сведений об участии этого формирования в боевых действиях нет. Сообщалось только о задержании в России нескольких молодых людей, которые искали пути, чтобы выехать на Украину и присоединиться к этому "батальону"."В целях дестабилизации общественно-политической ситуации в республике Карелия и провоцирования беспорядков зарубежными спецслужбами активизирована работа по стимулированию сепаратистских настроений, прежде всего среди молодежи", - рассказывал в августе прошлого года тогдашний секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.По его словам, кураторы "батальона" планируют укомплектовать его также гражданами Финляндии, страны, которую "долго пытались настроить против России", в том числе при помощи спекуляций вокруг "карельского вопроса".Подготовка к войнеСудя по всему, идея Великой Финляндии снова овладевает умами местной политической элиты. Фантомные боли финских националистов подстегнуло вступление этой страны в НАТО, нейтралитет этого государства окончательно ушел в прошлое. Удовлетворить давние территориальные аппетиты теперь можно попробовать под общим евроатлантистским знаменем.Тот же Стубб активно эксплуатирует милитаристскую риторику, подтягивая к своим замыслам нечуждую ему Швецию. Несколько месяцев назад он заявил, что этим странам пора готовиться к войне."Лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться", - сказал он.Смещение акцентов очевидно. В 2018 году финский МИД заверял, что не имеет ни к кому никаких территориальных претензий."У Финляндии нет никаких территориальных притязаний ни к одной из стран. Таким образом, Финляндия не планирует поднимать с Российской Федерацией вопрос о возврате переданных СССР на основании Парижского мирного договора [1947 года] территорий", - утверждал руководитель отдела МИД по связям с Россией Никлас Линдквист.Действовать тогда планировали через мягкую силу."Лучшей отправной точкой для развития утраченных территорий с пользой для обеих стран является преодолевающее границы сотрудничество Финляндии и России", - отмечал дипломат."Я могу прямо сказать и надеюсь, что это услышат за границей: у Финляндии нет никаких амбиций по расширению границ страны. Все разговоры об этом – полная дезинформация", - заявляла еще в 2023 году тогдашний премьер Санна Марин.Теперь такой политес больше не востребован, а президент Стубб все чаще говорит о войне. Пока не за Карелию, а просто против России. Но это на словах. Закручивающаяся конфронтация России и Запада – та самая мутная вода, в которой финские реваншисты попробуют поймать свою "рыбку" в виде "утраченных территорий".* Деятельность организации запрещена в РФПодробнее о войне Советского Союза с Финляндией в материале издания Украина.ру Уроки "Зимней войны". Как "финляндизировалась" Финляндия.

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эксклюзив, финляндия, россия, украина, александр стубб, нато, николай патрушев, вооруженные силы украины, мид