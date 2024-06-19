https://ukraina.ru/20240619/1055735596.html
Милитарист Стубб. Что стоит за заявлением президента Финляндии об "утраченных территориях"
Милитарист Стубб. Что стоит за заявлением президента Финляндии об "утраченных территориях" - 19.06.2024 Украина.ру
Милитарист Стубб. Что стоит за заявлением президента Финляндии об "утраченных территориях"
Президент Финляндии Александр Стубб на днях заявил, что его страна якобы потеряла в результате "вторжения" Советского Союза 10% "своей" территории. Очередной высокопоставленный европейский заукраинец и русофоб пока не выдвигает официально территориальных претензий к РФ, но вступление в НАТО явно придало местным реваншистам смелости
2024-06-19T17:14
2024-06-19T17:14
2024-06-19T17:42
эксклюзив
финляндия
россия
украина
александр стубб
нато
николай патрушев
вооруженные силы украины
мид
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О чем говорит СтуббЗаявление Стубба прозвучало на так называемом мирном саммите по Украине в Швейцарии. Впав в антироссийский угар, финский президент разразился монологом, в котором выразил свою печаль по утерянным территориям.Про какую же территорию говорит Стубб?Отец нынешнего президента Финляндии – хоккейный функционер Йоран Стубб. В 1935 году он появился на свет в городе Кякисалми, который ныне носит название Приозерск (Ленинградская область РФ). Его родители, бабушка и дедушка будущего главы государства, родились в Выборге и переехали в Хельсинки в 1939 году.Строго говоря, Стубб – этнический швед. Он в совершенстве владеет как финским, так и шведским языками.Вопрос территорий, ныне являющихся северо-западом России, уходит корнями в глубину веков, когда Российская империя оспаривала у шведов господство на Балтике. Борьба эта проходила с переменным успехом.Тот же Приозерск, где родился Стубб-старший, с небольшим перерывом находился под шведским владычеством с конца 16 века до 1721 года, когда по условиям Ништадского мира территории северной Карелии отошли к России. Чуть меньше чем через сто лет эти земли присоединили к Великому княжеству Финляндскому (территория современной Финляндии и Карелии), которое также являлось частью Российской империи.В 1917 году Великое княжество Финляндское оформилось в отдельное государство, что стало прологом к дальнейшим территориальным спорам с советской Россией.Вопрос заключался не только в территориях. Установившийся в Хельсинки режим был от начала до конца антисоветским (те самые "белофинны"), который к концу 1930-х гг. отчетливо приобрёл крен в сторону нацистской Германии и ее союзников. Естественно, терпеть такую угрозу в нескольких сотнях километров от Ленинграда советское правительство не собиралось.Изначально войны пытались избежать, финской стороне было предложено отдать часть приграничных территорий (Карельский перешеек, ряд островов в Финском заливе и т. д.). В обмен финнам предложили земли в Карелии, которые были гораздо большими по размерам, чем запрашиваемые территории.Власти Финляндии отказались, период 1939-1940 гг. ознаменовался боевыми действиями, в результате которых Выборг и еще целый ряд других населенных пунктов отошли СССР.События Зимней войны ничему не научили Финляндию, которая продолжила дрейфовать в сторону нацистов, что вылилось в участии этой страны в боевых действиях на стороне Третьего рейха. Лишь к самому концу войны, когда власти в Хельсинки почувствовали, что дело пахнет керосином, они перебежали в противоположный лагерь и повернули штыки против гитлеровцев.От дальнейших территориальных потерь их это не спасло. По итогам Второй мировой Финляндия потеряла остаток территорий, на которые претендовала Москва, те самые приблизительные 10%, о которых теперь говорит президент Стубб.По заветам ДедушкиСегодняшние вариации на тему "свободной" (де-факто финской) Карелии оказались тесно связаны… с Украиной. Маргинальные политические группы, которые до начала СВО пытались качать тему "независимости" Карелии, получили в 2022 году второе дыхание.Полумифическое "Карельское национальное движение"* (сформировано в 2012 году под названием Stop the Occupation of Karelia) присоединилось к так называемому Форуму свободных народов пост-России*, который объединяет различных экстремистов, выступающих за развал России.К этому же времени относятся попытки сформировать в рамках Иностранного легиона ВСУ "Карельский национальный батальон". К своему названию они добавили имя Василия Левонена (по прозвищу Укки ("дедушка") Вяйнямёйнен), этнического карела, который на финские деньги партизанил против советской власти в начале 1920-х.Судя по всему, никакого полноценного батальона из карел у украинцев создать не получилось. Каких-либо достоверных сведений об участии этого формирования в боевых действиях нет. Сообщалось только о задержании в России нескольких молодых людей, которые искали пути, чтобы выехать на Украину и присоединиться к этому "батальону"."В целях дестабилизации общественно-политической ситуации в республике Карелия и провоцирования беспорядков зарубежными спецслужбами активизирована работа по стимулированию сепаратистских настроений, прежде всего среди молодежи", - рассказывал в августе прошлого года тогдашний секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.По его словам, кураторы "батальона" планируют укомплектовать его также гражданами Финляндии, страны, которую "долго пытались настроить против России", в том числе при помощи спекуляций вокруг "карельского вопроса".Подготовка к войнеСудя по всему, идея Великой Финляндии снова овладевает умами местной политической элиты. Фантомные боли финских националистов подстегнуло вступление этой страны в НАТО, нейтралитет этого государства окончательно ушел в прошлое. Удовлетворить давние территориальные аппетиты теперь можно попробовать под общим евроатлантистским знаменем.Тот же Стубб активно эксплуатирует милитаристскую риторику, подтягивая к своим замыслам нечуждую ему Швецию. Несколько месяцев назад он заявил, что этим странам пора готовиться к войне."Лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться", - сказал он.Смещение акцентов очевидно. В 2018 году финский МИД заверял, что не имеет ни к кому никаких территориальных претензий."У Финляндии нет никаких территориальных притязаний ни к одной из стран. Таким образом, Финляндия не планирует поднимать с Российской Федерацией вопрос о возврате переданных СССР на основании Парижского мирного договора [1947 года] территорий", - утверждал руководитель отдела МИД по связям с Россией Никлас Линдквист.Действовать тогда планировали через мягкую силу."Лучшей отправной точкой для развития утраченных территорий с пользой для обеих стран является преодолевающее границы сотрудничество Финляндии и России", - отмечал дипломат."Я могу прямо сказать и надеюсь, что это услышат за границей: у Финляндии нет никаких амбиций по расширению границ страны. Все разговоры об этом – полная дезинформация", - заявляла еще в 2023 году тогдашний премьер Санна Марин.Теперь такой политес больше не востребован, а президент Стубб все чаще говорит о войне. Пока не за Карелию, а просто против России. Но это на словах. Закручивающаяся конфронтация России и Запада – та самая мутная вода, в которой финские реваншисты попробуют поймать свою "рыбку" в виде "утраченных территорий".* Деятельность организации запрещена в РФПодробнее о войне Советского Союза с Финляндией в материале издания Украина.ру Уроки "Зимней войны". Как "финляндизировалась" Финляндия.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, финляндия, россия, украина, александр стубб, нато, николай патрушев, вооруженные силы украины, мид
Милитарист Стубб. Что стоит за заявлением президента Финляндии об "утраченных территориях"
17:14 19.06.2024 (обновлено: 17:42 19.06.2024)
Президент Финляндии Александр Стубб на днях заявил, что его страна якобы потеряла в результате "вторжения" Советского Союза 10% "своей" территории. Очередной высокопоставленный европейский заукраинец и русофоб пока не выдвигает официально территориальных претензий к РФ, но вступление в НАТО явно придало местным реваншистам смелости
Заявление Стубба прозвучало на так называемом мирном саммите по Украине в Швейцарии. Впав в антироссийский угар, финский президент разразился монологом, в котором выразил свою печаль по утерянным территориям.
"Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли 10 процентов нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец", - заявил он.
Про какую же территорию говорит Стубб?
Отец нынешнего президента Финляндии – хоккейный функционер Йоран Стубб. В 1935 году он появился на свет в городе Кякисалми, который ныне носит название Приозерск (Ленинградская область РФ). Его родители, бабушка и дедушка будущего главы государства, родились в Выборге и переехали в Хельсинки в 1939 году.
Строго говоря, Стубб – этнический швед. Он в совершенстве владеет как финским, так и шведским языками.
Вопрос территорий, ныне являющихся северо-западом России, уходит корнями в глубину веков, когда Российская империя оспаривала у шведов господство на Балтике. Борьба эта проходила с переменным успехом.
Тот же Приозерск, где родился Стубб-старший, с небольшим перерывом находился под шведским владычеством с конца 16 века до 1721 года, когда по условиям Ништадского мира территории северной Карелии отошли к России. Чуть меньше чем через сто лет эти земли присоединили к Великому княжеству Финляндскому (территория современной Финляндии и Карелии), которое также являлось частью Российской империи.
В 1917 году Великое княжество Финляндское оформилось в отдельное государство, что стало прологом к дальнейшим территориальным спорам с советской Россией.
Вопрос заключался не только в территориях. Установившийся в Хельсинки режим был от начала до конца антисоветским (те самые "белофинны"), который к концу 1930-х гг. отчетливо приобрёл крен в сторону нацистской Германии и ее союзников. Естественно, терпеть такую угрозу в нескольких сотнях километров от Ленинграда советское правительство не собиралось.
Изначально войны пытались избежать, финской стороне было предложено отдать часть приграничных территорий (Карельский перешеек, ряд островов в Финском заливе и т. д.). В обмен финнам предложили земли в Карелии, которые были гораздо большими по размерам, чем запрашиваемые территории.
Власти Финляндии отказались, период 1939-1940 гг. ознаменовался боевыми действиями, в результате которых Выборг и еще целый ряд других населенных пунктов отошли СССР.
События Зимней войны ничему не научили Финляндию, которая продолжила дрейфовать в сторону нацистов, что вылилось в участии этой страны в боевых действиях на стороне Третьего рейха. Лишь к самому концу войны, когда власти в Хельсинки почувствовали, что дело пахнет керосином, они перебежали в противоположный лагерь и повернули штыки против гитлеровцев.
От дальнейших территориальных потерь их это не спасло. По итогам Второй мировой Финляндия потеряла остаток территорий, на которые претендовала Москва, те самые приблизительные 10%, о которых теперь говорит президент Стубб.
Сегодняшние вариации на тему "свободной" (де-факто финской) Карелии оказались тесно связаны… с Украиной. Маргинальные политические группы, которые до начала СВО пытались качать тему "независимости" Карелии, получили в 2022 году второе дыхание.
Полумифическое "Карельское национальное движение"* (сформировано в 2012 году под названием Stop the Occupation of Karelia) присоединилось к так называемому Форуму свободных народов пост-России*, который объединяет различных экстремистов, выступающих за развал России.
К этому же времени относятся попытки сформировать в рамках Иностранного легиона ВСУ "Карельский национальный батальон". К своему названию они добавили имя Василия Левонена (по прозвищу Укки ("дедушка") Вяйнямёйнен), этнического карела, который на финские деньги партизанил против советской власти в начале 1920-х.
Судя по всему, никакого полноценного батальона из карел у украинцев создать не получилось. Каких-либо достоверных сведений об участии этого формирования в боевых действиях нет. Сообщалось только о задержании в России нескольких молодых людей, которые искали пути, чтобы выехать на Украину и присоединиться к этому "батальону".
"В целях дестабилизации общественно-политической ситуации в республике Карелия и провоцирования беспорядков зарубежными спецслужбами активизирована работа по стимулированию сепаратистских настроений, прежде всего среди молодежи", - рассказывал в августе прошлого года тогдашний секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
По его словам, кураторы "батальона" планируют укомплектовать его также гражданами Финляндии, страны, которую "долго пытались настроить против России", в том числе при помощи спекуляций вокруг "карельского вопроса".
Судя по всему, идея Великой Финляндии снова овладевает умами местной политической элиты. Фантомные боли финских националистов подстегнуло вступление этой страны в НАТО, нейтралитет этого государства окончательно ушел в прошлое. Удовлетворить давние территориальные аппетиты теперь можно попробовать под общим евроатлантистским знаменем.
Тот же Стубб активно эксплуатирует милитаристскую риторику, подтягивая к своим замыслам нечуждую ему Швецию. Несколько месяцев назад он заявил, что этим странам пора готовиться к войне.
"Лучший способ избежать войны - меньше говорить и больше готовиться", - сказал он.
Смещение акцентов очевидно. В 2018 году финский МИД заверял, что не имеет ни к кому никаких территориальных претензий.
"У Финляндии нет никаких территориальных притязаний ни к одной из стран. Таким образом, Финляндия не планирует поднимать с Российской Федерацией вопрос о возврате переданных СССР на основании Парижского мирного договора [1947 года] территорий", - утверждал руководитель отдела МИД по связям с Россией Никлас Линдквист.
Действовать тогда планировали через мягкую силу.
"Лучшей отправной точкой для развития утраченных территорий с пользой для обеих стран является преодолевающее границы сотрудничество Финляндии и России", - отмечал дипломат.
"Я могу прямо сказать и надеюсь, что это услышат за границей: у Финляндии нет никаких амбиций по расширению границ страны. Все разговоры об этом – полная дезинформация", - заявляла еще в 2023 году тогдашний премьер Санна Марин.
Теперь такой политес больше не востребован, а президент Стубб все чаще говорит о войне. Пока не за Карелию, а просто против России. Но это на словах. Закручивающаяся конфронтация России и Запада – та самая мутная вода, в которой финские реваншисты попробуют поймать свою "рыбку" в виде "утраченных территорий".
* Деятельность организации запрещена в РФ
Подробнее о войне Советского Союза с Финляндией в материале издания Украина.ру Уроки "Зимней войны". Как "финляндизировалась" Финляндия.