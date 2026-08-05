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ВС РФ выбили ВСУ из Зарницы и контролируют Рыжевку

ВС РФ выбили ВСУ из Зарницы и контролируют Рыжевку - 05.08.2026 Украина.ру

ВС РФ выбили ВСУ из Зарницы и контролируют Рыжевку

Армия России освободила один населённый пункт в зоне СВО и установила контроль над вторым. Об этом 5 августа сообщило Минобороны РФ

2026-08-05T14:39

2026-08-05T14:39

2026-08-05T14:39

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"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Зарница Запорожской области", - сказано в официальном сообщении Минобороны РФ.Российский военблогер Юрий Котенок также сообщил о том, что ВСУ выбиты из населенного пункта Зарница в Запорожской области.Также в министерстве сообщили, что подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Рыжевка в Сумской области. Украинские силовики отрицают утрату контроля над Рыжевкой.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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