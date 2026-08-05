https://ukraina.ru/20260805/ot-nyurnberga-do-kieva-rossiya-vynesla-prigovor-bandere-i-shukhevichu-1082200882.html

От Нюрнберга до Киева. Россия вынесла приговор Бандере и Шухевичу

От Нюрнберга до Киева. Россия вынесла приговор Бандере и Шухевичу - 05.08.2026 Украина.ру

От Нюрнберга до Киева. Россия вынесла приговор Бандере и Шухевичу

В России признали героев Украины Степана Бандеру и Романа Шухевича пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Решение во вторник, 4 августа, принял Тверской суд Москвы

2026-08-05T14:07

2026-08-05T14:07

2026-08-05T14:08

эксклюзив

степан бандера

юрий шухевич

россия

киев

генпрокуратура

оун

украина

оун-упа

владимир зеленский

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"Степан Бандера, Василий Бандера, Роман Шухевич, Андрей Мельник, Николай Арсенич, Тарас Боровец, Дмитрий Клячкивский, Николай Козак, Мирон Матвиейко, Ярослав Стецько, а также Организация украинских националистов* и Украинская повстанческая признаны* пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в годы Великой Отечественной войны в отношении советского народа", – указали в Генпрокуратуре.Фактически, московский суд "доделал" работу за Международный военный трибунал в Нюрнберге, осудившего в 1945 году на весь мир нацистских преступников. В свою очередь украинские власти уже возбудились и пытаются доказать, что "ни в одном из 42-х томов Нюрнбергского трибунала нет обвинительного приговора по Бандере и Шухевичу". А значит – "комиссар врёт". Тут на сцене должен появиться главный раввин Киева Моше Асман, который в последнее время только и делает, что отмывает от крови нацистские мундиры современных бандеровцев. В частности, плотно занимается реабилитацией праворадикальной организации "Братство" и её лидера Дмитрия Корчинского, откровенного неонациста. А теперь у раввина синагоги Бродского работы явно прибавится: нужно будет убеждать весь цивилизованный мир, что Бандера и Шухевич никогда не резали поляков, евреев и русских, а, например, дарили им сирень во время львовского погрома. А то ведь такими темпами можно разрушить и нововозведенный пантеон украинских героев, куда уже перенесли прах лидера ОУН(м) Андрея Мельника, и собираются также перезахоронить других идеологов украинского национализма - Шухевича, Коновальца и даже самого Стефана Поппеля (одно из имен Степана Бандеры). А вот бывший глава украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович уже назвал решение Тверского суда провокационным и заявил, что украинцы никогда не откажутся от своих национальных героев ради всяких политических "плюшек" типа мирного соглашения. Раньше тот же Вятрович утверждал, что современные защитники Украины не позволят пожертвовать памятью о Бандере и Шухевиче даже ради вступления в Евросоюз. Но Вятровичу-то по должности положено защищать национальных героев – мясников. Гораздо интереснее, что на приговор московского суда бурно отреагировали и депутаты Зеленского. Они высмеяли приговор Бандере и Шухевичу и сразу же призвали мировое сообщество и западных историков отреагировать на "бред и тупость" подобного решения. Но если оно такое бредовое и тупое, то зачем так горячиться и звать на помощь "цивилизованный мир"? Значит, задело за живое. Значит, чувствуют, что хоть и вынесенный с опозданием приговор способен подточить государственную политику Украины последних лет. И, конечно же, ударить по националистам – главной опоре всех постмайданных режимов, включая и режим Зеленского. И это не голословные утверждения, не исторические передергивания, как уже вопят "бандерлоги".Во-первых, суд вынес решение на основе документов из архивов ФСБ, МИД России, Минобороны, Государственного архива РФ, а также из архивов и судов Белоруссии. Генпрокуратура РФ установила факты о причастности участников украинского националистического движения к террору, карательным операциям, массовым расправам и множеству других военных преступлений.Так, в день принятия так называемого Акта провозглашения украинского государства 30 июня 1941 года, отрядами полицаев под командованием Шухевича были совершены массовые убийства жителей Львова. В результате Львовского погрома с июня по август 1941 года погибли свыше 8 тысяч русских, украинцев, евреев и поляков. В марте 1943 года в Минском районе Белоруссии 118-й украинский полицейский батальон из членов ОУН* и УПА* сжег деревню Хатынь. От рук карателей погибли 147 жителей деревни, в том числе 75 детей. С февраля по август 1943 года ОУН* и УПА* проведена массовая расправа над польским населением Волыни и Галиции, известная как "Волынская резня". Её пик пришелся на 11–12 июля ("черное воскресенье"). От рук украинских националистов погибли не менее 120 тысяч человек.К слову, поляки уже обнародовали первые данные об эксгумации тел жертв украинских националистов. Предварительные данные, озвученные польским Институтом национальной памяти, поражают своей трагичностью: среди останков, найденных в июле в сёлах Воля Островецкая и Островки Волынской области, почти половина принадлежит детям. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности директора Института Кароль Полейовский. Не удивимся, если решение Тверского суда относительно главарей ОУН-УПА* будет встречено в Польше громкими аплодисментами и использовано против бандеровского режима Украины по полной программе.Во-вторых, принятое судом решение даст толчок для "развенчивания противоправных действий режима в Киеве, отмены решений о реабилитации военных преступников, пресечения актов экстремизма против России". Иными словами, начата юридическая подготовка к денацификации Украины, обозначенной в целях СВО. И это говорит о том, что Россия не снимает данный вопрос с повестки дня и будет настаивать на нем во время вероятных переговоров о завершении военного конфликта. О таких переговорах уже просит Зеленский, пытаясь выпросить у России перемирие, а потом и личную встречу с президентом Владимиром Путиным. А ему в ответ – решение Тверского суда по Бандере-Шухевичу, что равносильно отповеди: с нацистскими преступниками разговора не будет.На заседании в качестве эксперта с письменным пояснением по делу выступил Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. "Сегодняшний киевский режим – наследник тех человеконенавистнических идеологий и той практики террора и геноцида, который совершался в годы Второй мировой войны. Напомним, что еще до начала СВО киевским режимом был принят закон, который героизировал членов ОУН*, УПА*, и предавал забвению воинов Красной Армии украинской национальности. Поэтому мы четко можем говорить о том, что сегодняшние неонацистские организации, такие, как: Служба безопасности Украины, ГУР Украины, батальоны Азов*, Айдар*, Днепр* и другие, и сам Киевский режим, являются абсолютными наследниками бандеровцев и ОУН*, УПА*, которые были пособниками гитлеровской Германии. Мы должны четко заявить – сегодня мы боремся с прямыми фактическими и даже юридическими наследниками бандеровцев", – объяснил эксперт.То есть Россия проводит прямую параллель между современными украинскими нацистами и гитлеровскими прислужниками. А судебный процесс фактически выходит за рамки исторических событий, становится частью более широкой российской концепции, согласно которой между преступлениями ОУН-УПА* и современной украинской государственной политикой существует не только символическая, но и идеологическая преемственность.Интересно посмотреть, как поведет себя теперь Европа, которая открыто вписалась за Зеленского. Подобная аргументация и решения суда ставит европейских союзников Киева в непростое положение. Не секрет, что после Второй мировой войны именно Европа сформировала правовую систему, основанную на безусловном осуждении нацизма и его пособников. Запрет на пропаганду нацистской символики и отрицание преступлений Третьего рейха стали частью общеевропейской политической и правовой культуры. Но теперь придется выбирать между осуждением нацизма и поддержкой киевского режима. "Зверские убийства мирных людей, которые бандеровцы практиковали, сегодня, по сути дела, творят представители неонацистского киевского режима и боевики неонацистских организаций", – подчеркнул Михаил Мягков. Увы, в России об этом знают не понаслышке. Достаточно вспомнить, что творили бандеровцы с мирными людьми в Курской области после захода туда ВСУ. А свежие кадры убийства детей на пляже в Геленджике? Дом в Белгородской области, где заживо сгорели бабушка и её внучки – после попадания украинского дрона? Так поступали фашисты, а украинские поклонники их идеологии давно копируют почерк своих кумиров. И речь не только об идеологии, но и о сопоставлении методов ведения борьбы, в центре которых – террор и насилие.* Организации признаны экстремистскими и запрещены в РФКак Гитлер "кинул" бандеровцев. 85 лет с момента создания Дистрикта Галичина

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, степан бандера, юрий шухевич, россия, киев, генпрокуратура, оун, украина, оун-упа, владимир зеленский