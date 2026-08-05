https://ukraina.ru/20260805/chislo-ranenykh-pri-atake-bpla-v-kurskoy-oblasti-vyroslo-do-chetyrekh--khinshteyn-1082206902.html
Число раненых при атаке БПЛА в Курской области выросло до четырех — Хинштейн
Число раненых при атаке БПЛА в Курской области выросло до четырех — Хинштейн - 05.08.2026 Украина.ру
Число раненых при атаке БПЛА в Курской области выросло до четырех — Хинштейн
Число раненных в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины по Беловскому району Курской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале на платформе "Макс"
2026-08-05T15:55
2026-08-05T15:55
2026-08-05T15:55
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Как передаёт РИА Новости, утром 5 августа Хинштейн сообщил, что в селе Малое Солдатское Беловского района беспилотник ВСУ нанёс удар по предприятию. "В Беловском районе в результате атаки вражеского БПЛА ранены три человека", — написал губернатор в "Макс".По словам главы региона, у 39-летней женщины — слепое осколочное ранение правой голени. Ещё у одного сотрудника предприятия 1954 года рождения слепое осколочное ранение поясницы, а у 41-летнего мужчины слепое осколочное ранение челюсти. "На месте им оказана первая помощь, на автомобиле скорой доставляем раненых в Курскую областную больницу", — сообщил губернатор.Позднее Хинштейн уточнил, что число раненых выросло до четырёх. "Количество жертв в Беловском районе выросло до четырех человек. В результате удара ранен также 56-летний мужчина. У него открытая черепно-мозговая травма, акубаротравма, множественные осколочные ранения", — проинформировал глава региона.Ранее в новостях: "Родион Мирошник: Режим Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, хинштейн, родион мирошник, украина.ру, главные новости, главное, атака, атака бпла, атака украины сегодня, раненые
Новости, Курская область, Хинштейн, Родион Мирошник, Украина.ру, Главные новости, главное, атака, атака БПЛА, атака Украины сегодня, раненые
Число раненых при атаке БПЛА в Курской области выросло до четырех — Хинштейн
Число раненных в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины по Беловскому району Курской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале на платформе "Макс"
Как передаёт РИА Новости, утром 5 августа Хинштейн сообщил, что в селе Малое Солдатское Беловского района беспилотник ВСУ нанёс удар по предприятию.
"В Беловском районе в результате атаки вражеского БПЛА ранены три человека", — написал губернатор в "Макс".
По словам главы региона, у 39-летней женщины — слепое осколочное ранение правой голени. Ещё у одного сотрудника предприятия 1954 года рождения слепое осколочное ранение поясницы, а у 41-летнего мужчины слепое осколочное ранение челюсти.
"На месте им оказана первая помощь, на автомобиле скорой доставляем раненых в Курскую областную больницу", — сообщил губернатор.
Позднее Хинштейн уточнил, что число раненых выросло до четырёх. "Количество жертв в Беловском районе выросло до четырех человек. В результате удара ранен также 56-летний мужчина. У него открытая черепно-мозговая травма, акубаротравма, множественные осколочные ранения", — проинформировал глава региона.