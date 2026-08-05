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Число раненых при атаке БПЛА в Курской области выросло до четырех — Хинштейн

Число раненых при атаке БПЛА в Курской области выросло до четырех — Хинштейн - 05.08.2026 Украина.ру

Число раненых при атаке БПЛА в Курской области выросло до четырех — Хинштейн

Число раненных в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины по Беловскому району Курской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале на платформе "Макс"

2026-08-05T15:55

2026-08-05T15:55

2026-08-05T15:55

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Как передаёт РИА Новости, утром 5 августа Хинштейн сообщил, что в селе Малое Солдатское Беловского района беспилотник ВСУ нанёс удар по предприятию. "В Беловском районе в результате атаки вражеского БПЛА ранены три человека", — написал губернатор в "Макс".По словам главы региона, у 39-летней женщины — слепое осколочное ранение правой голени. Ещё у одного сотрудника предприятия 1954 года рождения слепое осколочное ранение поясницы, а у 41-летнего мужчины слепое осколочное ранение челюсти. "На месте им оказана первая помощь, на автомобиле скорой доставляем раненых в Курскую областную больницу", — сообщил губернатор.Позднее Хинштейн уточнил, что число раненых выросло до четырёх. "Количество жертв в Беловском районе выросло до четырех человек. В результате удара ранен также 56-летний мужчина. У него открытая черепно-мозговая травма, акубаротравма, множественные осколочные ранения", — проинформировал глава региона.Ранее в новостях: "Родион Мирошник: Режим Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста" на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, хинштейн, родион мирошник, украина.ру, главные новости, главное, атака, атака бпла, атака украины сегодня, раненые