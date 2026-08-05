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БПЛА ВСУ ранили семерых мирных жителей Белгородской области

БПЛА ВСУ ранили семерых мирных жителей Белгородской области - 05.08.2026 Украина.ру

БПЛА ВСУ ранили семерых мирных жителей Белгородской области

Семь мирных жителей ранены в результате атак беспилотников ВСУ в трех округах Белгородской области. Об этом 5 августа сообщил оперативный штаб региона

2026-08-05T15:02

2026-08-05T15:02

2026-08-05T15:02

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"В результате атак беспилотников ВСУ ранены семь мирных жителей. В хуторе Масычево Грайворонского округа в результате детонации БПЛА двое мужчин получили травмы. Первый пострадавший получил множественные осколочные ранения мягких тканей, открытый перелом. Состояние средней степени тяжести", - сообщил оперштаб.Второй пострадавший, сказано в сообщении, получил множественные осколочные ранения мягких тканей. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Кроме того, в селе Илек-Кошары Ракитянского округа при атаке БПЛА на предприятие осколочные ранения получили двое мужчин. Также в поселке Пролетарский на территории коммерческого объекта при атаке БПЛА пострадали мужчина и женщина.В городе Шебекино в результате атаки дрона пострадал мирный житель - его доставили в Шебекинскую ЦРБ с осколочным ранением надплечья.Согласно сводке оперштаба, повреждены дома, автомобили, предприятие, соцобъект в селе Муром Шебекинского округа, а также в поселке Борисовка, селе Грузское Борисовского округа, селах Красный Октябрь, Солохи и поселке Октябрьский Белгородского округа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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