БПЛА ВСУ ранили семерых мирных жителей Белгородской области - 05.08.2026 Украина.ру
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БПЛА ВСУ ранили семерых мирных жителей Белгородской области
БПЛА ВСУ ранили семерых мирных жителей Белгородской области - 05.08.2026 Украина.ру
БПЛА ВСУ ранили семерых мирных жителей Белгородской области
Семь мирных жителей ранены в результате атак беспилотников ВСУ в трех округах Белгородской области. Об этом 5 августа сообщил оперативный штаб региона
2026-08-05T15:02
2026-08-05T15:02
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"В результате атак беспилотников ВСУ ранены семь мирных жителей. В хуторе Масычево Грайворонского округа в результате детонации БПЛА двое мужчин получили травмы. Первый пострадавший получил множественные осколочные ранения мягких тканей, открытый перелом. Состояние средней степени тяжести", - сообщил оперштаб.Второй пострадавший, сказано в сообщении, получил множественные осколочные ранения мягких тканей. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Кроме того, в селе Илек-Кошары Ракитянского округа при атаке БПЛА на предприятие осколочные ранения получили двое мужчин. Также в поселке Пролетарский на территории коммерческого объекта при атаке БПЛА пострадали мужчина и женщина.В городе Шебекино в результате атаки дрона пострадал мирный житель - его доставили в Шебекинскую ЦРБ с осколочным ранением надплечья.Согласно сводке оперштаба, повреждены дома, автомобили, предприятие, соцобъект в селе Муром Шебекинского округа, а также в поселке Борисовка, селе Грузское Борисовского округа, селах Красный Октябрь, Солохи и поселке Октябрьский Белгородского округа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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БПЛА ВСУ ранили семерых мирных жителей Белгородской области

15:02 05.08.2026
 
© AP / Andrii Marienko
- РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP / Andrii Marienko
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Семь мирных жителей ранены в результате атак беспилотников ВСУ в трех округах Белгородской области. Об этом 5 августа сообщил оперативный штаб региона
"В результате атак беспилотников ВСУ ранены семь мирных жителей. В хуторе Масычево Грайворонского округа в результате детонации БПЛА двое мужчин получили травмы. Первый пострадавший получил множественные осколочные ранения мягких тканей, открытый перелом. Состояние средней степени тяжести", - сообщил оперштаб.
Второй пострадавший, сказано в сообщении, получил множественные осколочные ранения мягких тканей. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Кроме того, в селе Илек-Кошары Ракитянского округа при атаке БПЛА на предприятие осколочные ранения получили двое мужчин.
Также в поселке Пролетарский на территории коммерческого объекта при атаке БПЛА пострадали мужчина и женщина.
В городе Шебекино в результате атаки дрона пострадал мирный житель - его доставили в Шебекинскую ЦРБ с осколочным ранением надплечья.
Согласно сводке оперштаба, повреждены дома, автомобили, предприятие, соцобъект в селе Муром Шебекинского округа, а также в поселке Борисовка, селе Грузское Борисовского округа, селах Красный Октябрь, Солохи и поселке Октябрьский Белгородского округа.
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