ВСУ используют все средства против мирного населения, минируют дорогу к ЗАЭС - "Росатом" - 05.08.2026 Украина.ру
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ВСУ используют все средства против мирного населения, минируют дорогу к ЗАЭС - "Росатом"
ВСУ используют все средства против мирного населения, минируют дорогу к ЗАЭС - "Росатом" - 05.08.2026 Украина.ру
ВСУ используют все средства против мирного населения, минируют дорогу к ЗАЭС - "Росатом"
Киевский режим целенаправленно использует против мирных жителей Энергодара все средства из арсенала ВСУ, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. Об этом 5 августа сообщает РИА Новости
2026-08-05T14:18
2026-08-05T14:18
новости
энергодар
крым
украина
дмитрий лихачев
вооруженные силы украины
росатом
запорожская аэс
запорожская аэс
минирование
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"К новому способу давления на город – массовому минированию дорог общего пользования – киевский режим приступил четыре месяца назад", - сказал журналистам Лихачев.По его словам, "смертельно опасными стали не только попытки въезда и выезда из города, подвоз продуктов питания, работа санитарного транспорта, но и доставка смены на АЭС"."Всего за два с половиной дня с начала недели уже четверо сотрудников Запорожской АЭС были ранены в результате подрыва мин, устанавливаемых дистанционно дронами вооруженных сил Украины", - сказал Лихачев журналистам.Два сотрудника в тяжелом состоянии были доставлены в местную больницу, одному из них пришлось ампутировать ногу, отметил он."Подрыв автотранспорта происходил и раньше, но сразу четверо пострадавших – это не просто первый массовый случай, это свидетельство кратно выросшей активности противника, использующего все имеющиеся в арсенале вооруженных сил средства целенаправленно против мирного населения", - отметил Лихачев.По его словам, дроны ВСУ каждую ночь забрасывают минами-"лепестками" основную дорогу, ведущую в город-спутник атомной станции Энергодар.Также стало известно, что ВСУ атаковали Крым: погиб мирный житель и еще один раненВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, энергодар, крым, украина, дмитрий лихачев, вооруженные силы украины, росатом, запорожская аэс, запорожская аэс, минирование, мирные жители, военные преступления, всу
Новости, Энергодар, Крым, Украина, Дмитрий Лихачев, Вооруженные силы Украины, Росатом, Запорожская АЭС, Запорожская АЭС, минирование, мирные жители, Военные преступления, ВСУ

ВСУ используют все средства против мирного населения, минируют дорогу к ЗАЭС - "Росатом"

14:18 05.08.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЭнергодар
Энергодар - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Киевский режим целенаправленно использует против мирных жителей Энергодара все средства из арсенала ВСУ, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. Об этом 5 августа сообщает РИА Новости
"К новому способу давления на город – массовому минированию дорог общего пользования – киевский режим приступил четыре месяца назад", - сказал журналистам Лихачев.
По его словам, "смертельно опасными стали не только попытки въезда и выезда из города, подвоз продуктов питания, работа санитарного транспорта, но и доставка смены на АЭС".
"Всего за два с половиной дня с начала недели уже четверо сотрудников Запорожской АЭС были ранены в результате подрыва мин, устанавливаемых дистанционно дронами вооруженных сил Украины", - сказал Лихачев журналистам.
Два сотрудника в тяжелом состоянии были доставлены в местную больницу, одному из них пришлось ампутировать ногу, отметил он.
"Подрыв автотранспорта происходил и раньше, но сразу четверо пострадавших – это не просто первый массовый случай, это свидетельство кратно выросшей активности противника, использующего все имеющиеся в арсенале вооруженных сил средства целенаправленно против мирного населения", - отметил Лихачев.
По его словам, дроны ВСУ каждую ночь забрасывают минами-"лепестками" основную дорогу, ведущую в город-спутник атомной станции Энергодар.
Также стало известно, что ВСУ атаковали Крым: погиб мирный житель и еще один ранен
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