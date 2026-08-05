https://ukraina.ru/20260805/vsu-ispolzuyut-vse-sredstva-protiv-mirnogo-naseleniya-miniruyut-dorogu-k-zaes---rosatom-1082202555.html

ВСУ используют все средства против мирного населения, минируют дорогу к ЗАЭС - "Росатом"

ВСУ используют все средства против мирного населения, минируют дорогу к ЗАЭС - "Росатом" - 05.08.2026 Украина.ру

ВСУ используют все средства против мирного населения, минируют дорогу к ЗАЭС - "Росатом"

Киевский режим целенаправленно использует против мирных жителей Энергодара все средства из арсенала ВСУ, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. Об этом 5 августа сообщает РИА Новости

2026-08-05T14:18

2026-08-05T14:18

2026-08-05T14:18

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"К новому способу давления на город – массовому минированию дорог общего пользования – киевский режим приступил четыре месяца назад", - сказал журналистам Лихачев.По его словам, "смертельно опасными стали не только попытки въезда и выезда из города, подвоз продуктов питания, работа санитарного транспорта, но и доставка смены на АЭС"."Всего за два с половиной дня с начала недели уже четверо сотрудников Запорожской АЭС были ранены в результате подрыва мин, устанавливаемых дистанционно дронами вооруженных сил Украины", - сказал Лихачев журналистам.Два сотрудника в тяжелом состоянии были доставлены в местную больницу, одному из них пришлось ампутировать ногу, отметил он."Подрыв автотранспорта происходил и раньше, но сразу четверо пострадавших – это не просто первый массовый случай, это свидетельство кратно выросшей активности противника, использующего все имеющиеся в арсенале вооруженных сил средства целенаправленно против мирного населения", - отметил Лихачев.По его словам, дроны ВСУ каждую ночь забрасывают минами-"лепестками" основную дорогу, ведущую в город-спутник атомной станции Энергодар.Также стало известно, что ВСУ атаковали Крым: погиб мирный житель и еще один раненВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, энергодар, крым, украина, дмитрий лихачев, вооруженные силы украины, росатом, запорожская аэс, запорожская аэс, минирование, мирные жители, военные преступления, всу