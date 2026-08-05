https://ukraina.ru/20260805/monako-molchit-kiev-pozhalovalsya-na-sryv-sovmestnogo-rassledovaniya-dela-ermolaeva-1082198414.html

Монако молчит: Киев пожаловался на срыв совместного расследования дела Ермолаева

Монако молчит: Киев пожаловался на срыв совместного расследования дела Ермолаева - 05.08.2026 Украина.ру

Монако молчит: Киев пожаловался на срыв совместного расследования дела Ермолаева

Монако проигнорировало запросы Киева о совместном расследовании покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом заявила газете Monaco-Matin представитель Офиса генпрокурора Украины Елена Фарион

2026-08-05T13:17

2026-08-05T13:17

2026-08-05T13:17

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По ее словам, украинская сторона направила властям княжества два запроса о правовой помощи, включая предложение создать совместную следственную группу. Однако обращения Киева остались без ответа. При этом само Монако требует помощи от Киева: прокуратура княжества прислала запрос по делу об убийстве украинки Анастасии Березовской, которая подозревается в организации покушения на Ермолаева. Европейские следователи запросили у Киева материалы на двух мужчин, обвиняемых в ликвидации женщины.В конце июня в Монако прогремел взрыв, пострадал украинский бизнесмен Ермолаев, его сын и спутница. Он обвинил в причастности к покушению на него украинскую разведку. В начале июля под Киевом нашли тело 39-летней украинки Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако. Офис генпрокурора Украины позднее сообщил о задержании подозреваемых в убийстве - сотрудника ГУР Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича. Реута арестовали на два месяца, Жикович также был отправлен под стражу.. Подробнее о происшествии - в материале Взрыв в Монако: спутнице олигарха Ермолаева ампутировали ноги, среди пострадавших — подросток на сайте Украина.ру.

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