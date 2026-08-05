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"Польша получила то, что заслуживает": Кнутов прокомментировал инцидент с упавшей ракетой
"Польша получила то, что заслуживает": Кнутов прокомментировал инцидент с упавшей ракетой - 05.08.2026 Украина.ру
"Польша получила то, что заслуживает": Кнутов прокомментировал инцидент с упавшей ракетой
Украина выпускает дроны Ан-196 "Лютый" с дальностью полета свыше тысячи километров. Эти дроны производятся на территории Польши и каждый день они убивают мирных граждан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-08-05T05:40
2026-08-05T05:40
2026-08-05T05:40
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юрий кнутов
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f-16
дроны
ракета
война
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Польша и Украина заявляют, что в ночь на 30 июля в 100 километрах от украинской границы на польской территории якобы упала российская авиационная ракета Х-101. Причём украинский пилот якобы до последнего пытался сбить эту ракету, но развернулся за 20 секунд до границы с Польшей, чтобы его самого не сбил польский F-16.Продолжая тему инцидента с ракетой в Польше, Кнутов обратил внимание на то, что дроны "Лютый" производятся на территории Польши. "Украина выпускает дроны Ан-196 "Лютый" с дальностью полета свыше тысячи километров. Эти дроны производятся на территории Польши. Каждый день они убивают мирных граждан. Не просто падают и оставляют воронки, а уничтожают гражданские объекты, склады, автобусы с детьми", — пояснил эксперт.По мнению Кнутова, Варшава получила то, что заслуживает. "Так что Польша получила то, что заслуживает. И эта ракета должна была прилететь на заводы, которые эти дроны производят", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что производство дронов на польской территории делает её законной целью. "Эта ракета должна была прилететь на заводы, которые эти дроны производят", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.Если у врага произойдет обрушение фронта, а ВСУ не успеют оборудовать новый фронт по Днепру или по Збручу, ВС РФ могут продвинуться очень далеко, пока будут приниматься условия капитуляции. Подробнее о важных аспектах СВО — в материале "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.
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"Польша получила то, что заслуживает": Кнутов прокомментировал инцидент с упавшей ракетой
Украина выпускает дроны Ан-196 "Лютый" с дальностью полета свыше тысячи километров. Эти дроны производятся на территории Польши и каждый день они убивают мирных граждан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Польша и Украина заявляют, что в ночь на 30 июля в 100 километрах от украинской границы на польской территории якобы упала российская авиационная ракета Х-101. Причём украинский пилот якобы до последнего пытался сбить эту ракету, но развернулся за 20 секунд до границы с Польшей, чтобы его самого не сбил польский F-16.
Продолжая тему инцидента с ракетой в Польше, Кнутов обратил внимание на то, что дроны "Лютый" производятся на территории Польши.
"Украина выпускает дроны Ан-196 "Лютый" с дальностью полета свыше тысячи километров. Эти дроны производятся на территории Польши. Каждый день они убивают мирных граждан. Не просто падают и оставляют воронки, а уничтожают гражданские объекты, склады, автобусы с детьми", — пояснил эксперт.
По мнению Кнутова, Варшава получила то, что заслуживает. "Так что Польша получила то, что заслуживает. И эта ракета должна была прилететь на заводы, которые эти дроны производят", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что производство дронов на польской территории делает её законной целью. "Эта ракета должна была прилететь на заводы, которые эти дроны производят", — констатировал собеседник издания.
Если у врага произойдет обрушение фронта, а ВСУ не успеют оборудовать новый фронт по Днепру или по Збручу, ВС РФ могут продвинуться очень далеко, пока будут приниматься условия капитуляции. Подробнее о важных аспектах СВО — в материале "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.