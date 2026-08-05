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Израиль отверг план по Сектору Газа - Нетаньяху
Израиль отверг план по Сектору Газа - Нетаньяху - 05.08.2026 Украина.ру
Израиль отверг план по Сектору Газа - Нетаньяху
Израиль не принял поддерживаемый США план по урегулированию конфликта с палестинцами в Секторе Газа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает французская Le Figaro со ссылкой на AFP
2026-08-05T15:57
2026-08-05T15:57
2026-08-05T15:57
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Израиль не принял предложенный США план по Газе даже после получения заверений о том, что вывод израильских войск с палестинской территории произойдет только после полного разоружения ХАМАС.В опубликованном ночью комментарии Нетаньяху сказал, что команда президента США Дональда Трампа "верила, что сможет добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы". "Мы рассматриваем эту возможность. Они прислали нам проект, который мы не приняли: это не наш проект. Мы дали им свои комментарии", - заявил глава правительства Израиля.До этого, в пятницу палестинское движение ХАМАС объявило о принятии соглашения, представленного Трампом. Согласно опубликованной "Советом мира" версии, соглашение включало прекращение военных операций обеих сторон в Газе и разоружение палестинского исламистского движения, а также постепенный вывод израильских войск.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, израиль, сша, сектор газа, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, совет мира, украина.ру, ближний восток
Новости, Израиль, США, сектор Газа, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, Совет мира, Украина.ру, Ближний Восток
Израиль отверг план по Сектору Газа - Нетаньяху
Израиль не принял поддерживаемый США план по урегулированию конфликта с палестинцами в Секторе Газа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает французская Le Figaro со ссылкой на AFP
Израиль не принял предложенный США план по Газе даже после получения заверений о том, что вывод израильских войск с палестинской территории произойдет только после полного разоружения ХАМАС.
В опубликованном ночью комментарии Нетаньяху сказал, что команда президента США Дональда Трампа "верила, что сможет добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы".
"Мы рассматриваем эту возможность. Они прислали нам проект, который мы не приняли: это не наш проект. Мы дали им свои комментарии", - заявил глава правительства Израиля.
До этого, в пятницу палестинское движение ХАМАС объявило о принятии соглашения, представленного Трампом. Согласно опубликованной "Советом мира" версии, соглашение включало прекращение военных операций обеих сторон в Газе и разоружение палестинского исламистского движения, а также постепенный вывод израильских войск.
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