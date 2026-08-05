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Израиль отверг план по Сектору Газа - Нетаньяху

Израиль отверг план по Сектору Газа - Нетаньяху - 05.08.2026 Украина.ру

Израиль отверг план по Сектору Газа - Нетаньяху

Израиль не принял поддерживаемый США план по урегулированию конфликта с палестинцами в Секторе Газа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает французская Le Figaro со ссылкой на AFP

2026-08-05T15:57

2026-08-05T15:57

2026-08-05T15:57

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Израиль не принял предложенный США план по Газе даже после получения заверений о том, что вывод израильских войск с палестинской территории произойдет только после полного разоружения ХАМАС.В опубликованном ночью комментарии Нетаньяху сказал, что команда президента США Дональда Трампа "верила, что сможет добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы". "Мы рассматриваем эту возможность. Они прислали нам проект, который мы не приняли: это не наш проект. Мы дали им свои комментарии", - заявил глава правительства Израиля.До этого, в пятницу палестинское движение ХАМАС объявило о принятии соглашения, представленного Трампом. Согласно опубликованной "Советом мира" версии, соглашение включало прекращение военных операций обеих сторон в Газе и разоружение палестинского исламистского движения, а также постепенный вывод израильских войск.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, израиль, сша, сектор газа, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, совет мира, украина.ру, ближний восток