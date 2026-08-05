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Покушение на гендиректора "Уралдронзавода": погиб водитель

Покушение на гендиректора "Уралдронзавода": погиб водитель - 05.08.2026 Украина.ру

Покушение на гендиректора "Уралдронзавода": погиб водитель

Водитель-охранник гендиректора "Уралдронзавода" погиб в результате взрыва машины вечером 4 августа под Екатеринбургом. Об этом 5 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в оперативных службах

2026-08-05T15:48

2026-08-05T15:48

2026-08-05T16:20

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Погиб водитель гендиректора компании-создателя дрона "Упырь" Владимира Ткачука, пострадавшего в результате взрыва машины "Мерседес" в Свердловской области.По информации издания, пострадавшим может являться директор предприятия, производящего FPV-дрон "Упырь" Владимир Ткачук. Он отметил, что следователями возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом."Предположительно, взрыв раздался прямо за его спиной", – сообщил собеседник информагентства. Другой источник также подтвердил информацию о гибели водителя Ткачука."Водитель и по совместительству охранник Владимира Ткачука погиб при попытке покушения на него под Екатеринбургом", — сказал он.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, екатеринбург, криминал, происшествия, покушение, дроны, бпла, бывший ссср, впк, россия