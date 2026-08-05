Российские и западные бывшие чиновники обсудили СВО в Вене - 05.08.2026 Украина.ру
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Российские и западные бывшие чиновники обсудили СВО в Вене
Российские и западные бывшие чиновники обсудили СВО в Вене - 05.08.2026 Украина.ру
Российские и западные бывшие чиновники обсудили СВО в Вене
Отставные высокопоставленные чиновники из России, Британии, Франции и Германии в июле обсуждали в столице Австрии перспективы урегулирования украинской проблемы. Об этом 5 августа сообщило агентство Bloomberg
2026-08-05T15:21
2026-08-05T15:22
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В обсуждении решения украинской проблемы участвовали бывший британский советник по национальной безопасности Тим Барроу, бывший госсекретарь ФРГ Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Инициатором встречи выступил "Центр гуманитарного диалога".Министерство иностранных дел Германии заявило, что "не располагает информацией об упомянутых обсуждениях". МИД других государств отказались предоставлять комментарии на тему венских переговоров."Нередко бывшие чиновники и аналитические центры участвуют в неформальных дипломатических переговорах на расстоянии от правительств, чтобы изучить потенциальные пути решения сложных международных проблем. Такие встречи чаще всего являются частными инициативами, не имеют официального мандата и проводятся на уровне экспертных дискуссий. Эти так называемые встречи второго уровня направлены на обмен идеями, которые впоследствии могут быть переданы в правительственные структуры", - сказано в публикации.Там также упомянуто об аналогичной встрече в Баку. "Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в июле в столице Баку состоялась встреча бывших немецких и российских чиновников для обсуждения путей прекращения войны, - отметили в Bloomberg. - Эта встреча состоялась по инициативе Центра гуманитарного диалога (HD), швейцарского аналитического центра, который, по словам одного из источников, позиционирует себя как "пионер в области деликатного, беспристрастного и независимого урегулирования конфликтов". Эдерер и Вимонт, участвовавшие во встрече в Вене, входят в совет директоров этой организации.
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новости, вена, россия, великобритания, bloomberg, германия, баку, ильхам алиев, мид, новости переговоров, переговоры по украине 2026, австрия, бывший ссср, украина, дипломатия
Новости, Вена, Россия, Великобритания, bloomberg, Германия, Баку, Ильхам Алиев, МИД, новости переговоров, Переговоры по Украине 2026, Австрия, бывший СССР, Украина, дипломатия

Российские и западные бывшие чиновники обсудили СВО в Вене

15:21 05.08.2026 (обновлено: 15:22 05.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкГорода мира. Вена
Города мира. Вена - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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Отставные высокопоставленные чиновники из России, Британии, Франции и Германии в июле обсуждали в столице Австрии перспективы урегулирования украинской проблемы. Об этом 5 августа сообщило агентство Bloomberg
В обсуждении решения украинской проблемы участвовали бывший британский советник по национальной безопасности Тим Барроу, бывший госсекретарь ФРГ Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Инициатором встречи выступил "Центр гуманитарного диалога".
Министерство иностранных дел Германии заявило, что "не располагает информацией об упомянутых обсуждениях". МИД других государств отказались предоставлять комментарии на тему венских переговоров.
"Нередко бывшие чиновники и аналитические центры участвуют в неформальных дипломатических переговорах на расстоянии от правительств, чтобы изучить потенциальные пути решения сложных международных проблем. Такие встречи чаще всего являются частными инициативами, не имеют официального мандата и проводятся на уровне экспертных дискуссий. Эти так называемые встречи второго уровня направлены на обмен идеями, которые впоследствии могут быть переданы в правительственные структуры", - сказано в публикации.
Там также упомянуто об аналогичной встрече в Баку.
"Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в июле в столице Баку состоялась встреча бывших немецких и российских чиновников для обсуждения путей прекращения войны, - отметили в Bloomberg. - Эта встреча состоялась по инициативе Центра гуманитарного диалога (HD), швейцарского аналитического центра, который, по словам одного из источников, позиционирует себя как "пионер в области деликатного, беспристрастного и независимого урегулирования конфликтов".
Эдерер и Вимонт, участвовавшие во встрече в Вене, входят в совет директоров этой организации.
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