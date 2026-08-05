https://ukraina.ru/20260805/ratsionalnost-protiv-pragmatiki-ukraina-istoschaetsya-v-interesakh-ssha-1082194668.html

"Рациональность" против прагматики. Украина истощается в интересах США

"Рациональность" против прагматики. Украина истощается в интересах США - 05.08.2026 Украина.ру

"Рациональность" против прагматики. Украина истощается в интересах США

Очередной отставной подполковник армии США, Дэниэл Дэвис, внезапно заявил, что Зеленский утратил способность рационально вести войну. Подобные прозрения не красят ни армию США, ни её отставных подполковников, ибо это заявление предполагает, что некогда Зеленский обладал способностью рационально вести войну

2026-08-05T13:40

2026-08-05T13:40

2026-08-05T13:40

вооруженные силы украины

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Думаю, Зеленского как личность в данном контексте обсуждать бессмысленно – весь военный опыт этого "полководца" заключается в игнорировании попыток украинского государства призвать его под знамёна. От мобилизации Зеленский успешно бегал, пока не стал верховным главнокомандующим ВСУ. С позиции личных интересов Зеленского это, безусловно, рациональное действие, но к велению войны оно относится весьма опосредованно.Если же мы сосредоточимся на президенте Украины как к функции, то ни один из тех, кому войной (начиная с гражданской) пришлось заниматься, не обладал способностями к её рациональному ведению. Янукович вовсе устранился от выполнения своих конституционных обязанностей по подавлению государственного переворота – под предлогом нежелания проливать кровь. Это его нежелание пролить кровь путчистов привело к миллионным жертвам правления путчистов, и это ещё не конец.Временно исполнявший обязанности президента Турчинов* известен тем, что пытался организовать вооружённое сопротивление ВСУ российской армии в 2014 году в Крыму, а также начал гражданскую войну в Донбассе. Поруководить боевыми действиями он не успел, так как 7 июня 2014 года передал президентские полномочия избранному 28 мая на досрочных выборах президентом Петру Порошенко*.Порошенко проиграл два раунда гражданской войны в Донбассе, заключив Минские соглашения (сентября 2014 года и февраля 2015 года). Как провокация Украиной под руководством Порошенко боевых действий в январе 2015 года, так и саботирование им выполнения Минских соглашений трудно назвать рациональным поведением, поскольку рано или поздно оно обрекало Киев на открытое военное столкновение с Россией.Собственно, дело к войне привёл и отказался закончить боевые действия Стамбульскими соглашениями уже Зеленский, действия которого были столь же иррациональны, как и действия его предшественников. Все перечисленные президенты Украины имели возможность в рамках одного решения предотвратить или (после их начала) прекратить боевые действия. Они могли не допустить перерастания внутреннего гражданского конфликта во внешний конфликт с ядерной сверхдержавой, в котором у Украины просто нет шансов, они неоднократно упустили возможность пожертвовав малой частью сохранить украинскую государственность, что должно было являться для них главной задачей (по должности).Вместо этого они так или иначе (вольно или невольно) вели дело к столкновению с Россией. Но для Украины даже внутренний не вооружённый конфликт, не говоря уже о прямом военном столкновении с Россией, находится далеко за пределами рационального. Рациональное поведение для Украины – налаживание тесного экономического взаимодействия с Россией во внешней политике, декларирование себя как второго русского государства (с некоторыми региональными особенностями и потенциальной возможностью через десятилетия возникновения новой нации) во внутренней политике, всемерная поддержка русской культуры как паровоза для развития собственной в культурной политике, полный нейтралитет, максимальное сокращение армии и обеспечение собственной безопасности за счёт равновесия сил Запада и России, каковое равновесие (при разумной политике Киева) было бы невыгодно нарушать ни Москве, ни Вашингтону, ни Брюсселю – в военной политике.Только убедительная демонстрация своей экономической и транзитной нужности и выгодности, военно-политической безопасности, национально-культурной умеренности давало Украине время на укрепление своих внутренних позиций, в том числе за счёт постепенного перехода политической и экономической власти в руки поколений, родившихся в независимом государстве и с рождения воспринимавших его как данность и абсолютную ценность. Опыт послереволюционных независимостей отдельных регионов Российской империи, ликвидированных перед началом Второй мировой войны и по её итогам, свидетельствует, что для устойчивого восприятия населением независимости как ценности, а не чего-то переходящего, с момента её провозглашения должно пройти не менее 30 лет. По истечении третьего десятилетия процесс становится всё труднее обратить вспять, а по истечении пятого десятилетия ликвидация независимости становится и вовсе крайне трудной, пожалуй, даже невозможной из-за своей нерентабельности.Таким образом, сам факт стремления значительной части украинских политических сил к конфронтации с Россией, в том числе военной, носит иррациональный характер. Рационален он мог быть только с точки зрения американской прагматики. Американцам действительно была выгодна война Украины против России, так как оба государства Вашингтоном рассматривались как осколки Российской империи (СССР), их потенциал создавался против США – и его использование для взаимной аннигиляции не могло не радовать американцев.Это значит, что войну Украины против России мог рационально вести любой американский президент, начиная с Обамы – что они и пытались делать. Но ни один украинский президент не мог быть рационален, если вместо укрепления взаимовыгодных отношений с Россией сползал в войну с ней. Более того, если президент Украины, придя к власти, заставал войну с Россией, уже начатую его предшественником, его прямой рациональной задачей, диктуемой государственными интересами Украины, было бы немедленное установление мира любой ценой.Напомню, что Запад изначально не предполагал, что Украина сможет продержаться против России сколько-нибудь долго: три недели на занятие всей её территории – это западная, в первую очередь американская, оценка в начале СВО, неоднократно публично озвученная. Запад потому и не смог сразу оказать Киеву массированную помощь тяжёлыми вооружениями, что не предполагал, что они понадобятся. Западные стратеги делали ставку на то, что Россия займёт всю Украину, перенапряжёт ресурсы для её полноценной реинтеграции, а западные санкции, введённые "за агрессию", добьют российскую экономику. Когда выяснилось, что санкции ничего не дают, а война на Украине – это надолго, Западу пришлось срочно проводить ревизию своих запасов и уточнять возможности передачи вооружений по количеству, по классам и по времени, необходимому для осуществления поставок.При этом стратегический план Запада видоизменился тактически, но не стратегически. Стратегической целью осталось избегание прямой конфронтации Запада с Россией и победа за счёт разрушения российской экономики и подрыва социальной стабильности. Ни США, ни Европа не скрывали, что не рассчитывают на победу на поле боя, а ведут войну на истощение.Вот и вся рациональность – Украина истощалась в интересах США, чтобы способствовать истощению России. Когда американские военные или политики сегодня говорят, что Зеленский утратил возможность рационально вести войну или что Украина истощила свои возможности для ведения боевых действий, они имеют в виду именно эту рациональность – в рамках тезиса: "Всё полезное для Запада, полезно для Украины". Раз Украина стала для Запада бесполезна, в рамках этой "рациональности" она бесполезна и для себя: "Украина не нужна, родной. Она только "топливо" (деньги) жрёт".Самое интересное, что украинские элиты и значительная часть населения с таким подходом согласны. Какой-то изуверский путь они выбрали для ликвидации собственной независимости, а ведь можно было просто из СССР не выходить – всем было бы гораздо лучше.* внесён в РФ в террористов и экстремистовТочка невозврата. США убивают мировую торговлю

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20260803/obmannyy-mir-pochemu-tramp-i-zelenskiy-pochti-sinkhronno-zakhoteli-miritsya-1082119437.html

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вооруженные силы украины, виктор янукович, владимир зеленский, украина, россия, запад, марина порошенко, мнения, весь ищенко