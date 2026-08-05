Агенты со "списочками". Зачем европейские чиновники на самом деле ездят в Киев - 05.08.2026 Украина.ру
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Агенты со "списочками". Зачем европейские чиновники на самом деле ездят в Киев
Агенты со "списочками". Зачем европейские чиновники на самом деле ездят в Киев - 05.08.2026 Украина.ру
Агенты со "списочками". Зачем европейские чиновники на самом деле ездят в Киев
В июле в одиннадцатый раз Киев посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Да-да, одиннадцать личных визит. И это мы ещё не считали бесконечных встреч с Зеленским на разнообразных саммитах
2026-08-05T05:46
2026-08-05T05:46
украина
киев
британия
эксклюзив
линдси грэм
михаил драпатый
владимир зеленский
вооруженные силы украины
еврокомиссия
впк
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В Киев Урсула привезла "новые деньги на производство дронов" и 4 миллиарда из обещанных 90, а также получила "орден Европы" и подписала очередную декларацию.Исправно посещал Украину и американский сенатор Линдси Грэм*. Десятый его приезд в Киев стал роковым: Грэм вернулся из Киева еле живым. Был похоронен в закрытом гробу.А до этого долго призывал дать больше оружия Украине. Радовался войне до последнего украинца. И даже проговорился: "Русские погибают, это наша лучшая инвестиция".Зачем 10 раз ездить в Киев? Выражать поддержку и похлопывать по плечу Зеленского (с которым расстался неделю назад).Часто ездил в Киев министр обороны Великобритании Джон Хили: за те два года, что занимал пост, умудрился побывать на Украине трижды. Тот самый, который собирался воевать с Россией."Мы готовы сражаться, если потребуется, это послание Москве", – воинственно заявлял Хили, поглядывая на ржавые британские подлодки.Именно с этих подлодок Британия может, теоретически, отправить куда-нибудь ракету с ядерным боезарядом. Но вот незадача: коды от этих ракет находятся в США. Поэтому министр обороны Британии может угрожать, чем хочет и как хочет, и не нести за это никакой ответственности. Джон Хили это, конечно же, прекрасно знал.Джон вообще постоянно потрясал кулаками и рассказывал, как Британия опять будет "владычицей морей". Разумеется, всё это произносилось, чтобы оправдать грандиозные цели: тратить на оборону 3% ВВП. Такими же были и цели Линдси Грэма.А ещё Хили требовал "ввести на Украину войска немедленно" и хвастался, что будет первым британским министром обороны, который направит войска на Украину.Джон Хили уже покинул пост министра обороны. Он так и не ввёл войска на Украину.Множество других политиков Запада бесконечно встречаются с киевскими "партнёрами". Особенно усердствуют британские. Борис Джонсон посещал Киев тоже раз 10, наверное. Уже сбились со счета.Что они там все делают?Во-первых, конечно же, встречаются с "подопечными", агентами британской разведки, которыми на Украине кто только не является – начиная с Зеленского. Это гораздо проще, чем вызывать всю украинскую бригаду в Европу.Джон Хили и Борис Джонсон наверняка проводили общее собрание агентов МИ-6 на Украине. Да, так теперь выглядят агенты МИ-6: в вышиванках, старательно говорят на украинском, получают от "пана Джона" и "пана Бориса" задачи и конверты с деньгами.Кстати, Михаил Драпатый, новый главком ВСУ, – это тот самый украинский офицер, который принял, стоя на коленях, "переходящий меч королевы" от посла Британии в 2021 году. Как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня подготовки.Зачем королева Британии послала лучшему выпускнику оборонного института Украины свой почётный меч? Ответ на этот вопрос знают Драпатый и посол Симмонс.Драпатый – уроженец Хмельницкой области, Запада Украины. Там есть традиция в некоторых случаях становиться на колени. Католицизм плюс исторически так сложилось: эти места долгое время были под властью "польского пана", где чуть что – нужно было опускаться на колени.Но не только исторические традиции объясняют поведение Драпатого. Складывается впечатление, что Драпатый встал на колени перед человеком, которого давно знал и кто был его непосредственным руководителем.Послом Британии была, кстати, интереснейшая Мелинда Симмонс. Занимала пост посла Британии в Киеве с августа 2019 до июля 2023, то есть почти с момента избрания Зеленского и до момента провала "контрнаступа". Которым руководил генерал Залужный, ныне посол Украины в Британии.Вот перед кем встал на колени Драпатый. Или это была встреча двух агентов? Получается, так теперь выглядит "агент 007": смесь Виктории Нуланд с Мадлен Олбрайт.Мелинда родилась 60 лет тому назад в еврейской семье в Ист-Энде в Лондоне, является членом реформистской синагоги. Стала дамой-командором в 2023 году за заслуги в области внешней политики (очевидно, за работу на Украине).Теперь Мелинда руководит Польшей. В смысле, теперь она посол Британии в Польше.Известный украинский политолог Константин Бондаренко отмечает, что Джон Хили с Урсулой Фон дер Ляйен отдавали украинскому руководству "свои списочки". На счета фирм из списка должны поступить деньги, которые якобы отправлены на помощь Украине.Украина – огромная прачечная для "уважаемых партнёров". На Украину идут кредиты западных стран, они возвращаются в виде оплаты за вооружение и технологии – куда? По адресам, указанным Джоном, Урсулой и другими партнёрами.Тем же занимался на Украине и лоббист ВПК США Линдси Грэм. У сенатора был свой фонд, куда с Украины поступали крупные средства – через латышские банки.Грэм очень любил ездить в Киев. Но закончилось это для него чрезвычайно неприятно. Остальные тоже рискуют.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20260801/but-senatora-grema-mogli-otravit-ukraintsy-posle-ego-vizita-v-kiev-1082066320.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, киев, британия, эксклюзив, линдси грэм, михаил драпатый, владимир зеленский, вооруженные силы украины, еврокомиссия, впк
Украина, Киев, Британия, Эксклюзив, Линдси Грэм, Михаил Драпатый, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, ВПК

Агенты со "списочками". Зачем европейские чиновники на самом деле ездят в Киев

05:46 05.08.2026
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / Alina Smutko
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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В июле в одиннадцатый раз Киев посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Да-да, одиннадцать личных визит. И это мы ещё не считали бесконечных встреч с Зеленским на разнообразных саммитах
В Киев Урсула привезла "новые деньги на производство дронов" и 4 миллиарда из обещанных 90, а также получила "орден Европы" и подписала очередную декларацию.
Исправно посещал Украину и американский сенатор Линдси Грэм*. Десятый его приезд в Киев стал роковым: Грэм вернулся из Киева еле живым. Был похоронен в закрытом гробу.
А до этого долго призывал дать больше оружия Украине. Радовался войне до последнего украинца. И даже проговорился: "Русские погибают, это наша лучшая инвестиция".
Зачем 10 раз ездить в Киев? Выражать поддержку и похлопывать по плечу Зеленского (с которым расстался неделю назад).
Часто ездил в Киев министр обороны Великобритании Джон Хили: за те два года, что занимал пост, умудрился побывать на Украине трижды. Тот самый, который собирался воевать с Россией.
"Мы готовы сражаться, если потребуется, это послание Москве", – воинственно заявлял Хили, поглядывая на ржавые британские подлодки.
Именно с этих подлодок Британия может, теоретически, отправить куда-нибудь ракету с ядерным боезарядом. Но вот незадача: коды от этих ракет находятся в США. Поэтому министр обороны Британии может угрожать, чем хочет и как хочет, и не нести за это никакой ответственности. Джон Хили это, конечно же, прекрасно знал.
Линдси Грэм на производстве дронов-перехватчиков в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
1 августа, 18:37
Бут: сенатора Грэма* могли отравить украинцы после его визита в КиевАмериканского сенатора Линдси Грэма* могли отравить намеренно после его поездки на Украину. Об этом KP.RU заявил предприниматель Виктор Бут, комментируя недавний визит Владимира Зеленского в США
Джон вообще постоянно потрясал кулаками и рассказывал, как Британия опять будет "владычицей морей". Разумеется, всё это произносилось, чтобы оправдать грандиозные цели: тратить на оборону 3% ВВП. Такими же были и цели Линдси Грэма.
А ещё Хили требовал "ввести на Украину войска немедленно" и хвастался, что будет первым британским министром обороны, который направит войска на Украину.
Джон Хили уже покинул пост министра обороны. Он так и не ввёл войска на Украину.
Множество других политиков Запада бесконечно встречаются с киевскими "партнёрами". Особенно усердствуют британские. Борис Джонсон посещал Киев тоже раз 10, наверное. Уже сбились со счета.
Что они там все делают?
© Пресс-служба президента УкраиныДжонсон Зеленский
Джонсон Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Во-первых, конечно же, встречаются с "подопечными", агентами британской разведки, которыми на Украине кто только не является – начиная с Зеленского. Это гораздо проще, чем вызывать всю украинскую бригаду в Европу.
Джон Хили и Борис Джонсон наверняка проводили общее собрание агентов МИ-6 на Украине. Да, так теперь выглядят агенты МИ-6: в вышиванках, старательно говорят на украинском, получают от "пана Джона" и "пана Бориса" задачи и конверты с деньгами.
Кстати, Михаил Драпатый, новый главком ВСУ, – это тот самый украинский офицер, который принял, стоя на коленях, "переходящий меч королевы" от посла Британии в 2021 году. Как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня подготовки.
Зачем королева Британии послала лучшему выпускнику оборонного института Украины свой почётный меч? Ответ на этот вопрос знают Драпатый и посол Симмонс.
© Фото : topwar.ru
- РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : topwar.ru
Драпатый – уроженец Хмельницкой области, Запада Украины. Там есть традиция в некоторых случаях становиться на колени. Католицизм плюс исторически так сложилось: эти места долгое время были под властью "польского пана", где чуть что – нужно было опускаться на колени.
Но не только исторические традиции объясняют поведение Драпатого. Складывается впечатление, что Драпатый встал на колени перед человеком, которого давно знал и кто был его непосредственным руководителем.
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Вчера, 02:27
Киев усилил террористические удары после назначения Драпатого главкомом ВСУ — МирошникКиев усилил террористические удары по гражданским объектам и мирным гражданам после вступления Михаила Драпатого в должность главкома ВСУ. Об этом говорится в заявлении посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, в ночь на 4 августа опубликованного СМИ
Послом Британии была, кстати, интереснейшая Мелинда Симмонс. Занимала пост посла Британии в Киеве с августа 2019 до июля 2023, то есть почти с момента избрания Зеленского и до момента провала "контрнаступа". Которым руководил генерал Залужный, ныне посол Украины в Британии.
Вот перед кем встал на колени Драпатый. Или это была встреча двух агентов? Получается, так теперь выглядит "агент 007": смесь Виктории Нуланд с Мадлен Олбрайт.
Мелинда родилась 60 лет тому назад в еврейской семье в Ист-Энде в Лондоне, является членом реформистской синагоги. Стала дамой-командором в 2023 году за заслуги в области внешней политики (очевидно, за работу на Украине).
Теперь Мелинда руководит Польшей. В смысле, теперь она посол Британии в Польше.
© commons.wikimedia.org / UK Government
- РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© commons.wikimedia.org / UK Government
Известный украинский политолог Константин Бондаренко отмечает, что Джон Хили с Урсулой Фон дер Ляйен отдавали украинскому руководству "свои списочки". На счета фирм из списка должны поступить деньги, которые якобы отправлены на помощь Украине.
Украина – огромная прачечная для "уважаемых партнёров". На Украину идут кредиты западных стран, они возвращаются в виде оплаты за вооружение и технологии – куда? По адресам, указанным Джоном, Урсулой и другими партнёрами.
Тем же занимался на Украине и лоббист ВПК США Линдси Грэм. У сенатора был свой фонд, куда с Украины поступали крупные средства – через латышские банки.
Грэм очень любил ездить в Киев. Но закончилось это для него чрезвычайно неприятно. Остальные тоже рискуют.
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
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УкраинаКиевБританияЭксклюзивЛиндси ГрэмМихаил ДрапатыйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕврокомиссияВПК
 
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