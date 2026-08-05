https://ukraina.ru/20260805/agenty-so-spisochkami-zachem-evropeyskie-chinovniki-na-samom-dele-ezdyat-v-kiev-1082159378.html

Агенты со "списочками". Зачем европейские чиновники на самом деле ездят в Киев

Агенты со "списочками". Зачем европейские чиновники на самом деле ездят в Киев - 05.08.2026 Украина.ру

Агенты со "списочками". Зачем европейские чиновники на самом деле ездят в Киев

В июле в одиннадцатый раз Киев посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Да-да, одиннадцать личных визит. И это мы ещё не считали бесконечных встреч с Зеленским на разнообразных саммитах

2026-08-05T05:46

2026-08-05T05:46

2026-08-05T05:46

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британия

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В Киев Урсула привезла "новые деньги на производство дронов" и 4 миллиарда из обещанных 90, а также получила "орден Европы" и подписала очередную декларацию.Исправно посещал Украину и американский сенатор Линдси Грэм*. Десятый его приезд в Киев стал роковым: Грэм вернулся из Киева еле живым. Был похоронен в закрытом гробу.А до этого долго призывал дать больше оружия Украине. Радовался войне до последнего украинца. И даже проговорился: "Русские погибают, это наша лучшая инвестиция".Зачем 10 раз ездить в Киев? Выражать поддержку и похлопывать по плечу Зеленского (с которым расстался неделю назад).Часто ездил в Киев министр обороны Великобритании Джон Хили: за те два года, что занимал пост, умудрился побывать на Украине трижды. Тот самый, который собирался воевать с Россией."Мы готовы сражаться, если потребуется, это послание Москве", – воинственно заявлял Хили, поглядывая на ржавые британские подлодки.Именно с этих подлодок Британия может, теоретически, отправить куда-нибудь ракету с ядерным боезарядом. Но вот незадача: коды от этих ракет находятся в США. Поэтому министр обороны Британии может угрожать, чем хочет и как хочет, и не нести за это никакой ответственности. Джон Хили это, конечно же, прекрасно знал.Джон вообще постоянно потрясал кулаками и рассказывал, как Британия опять будет "владычицей морей". Разумеется, всё это произносилось, чтобы оправдать грандиозные цели: тратить на оборону 3% ВВП. Такими же были и цели Линдси Грэма.А ещё Хили требовал "ввести на Украину войска немедленно" и хвастался, что будет первым британским министром обороны, который направит войска на Украину.Джон Хили уже покинул пост министра обороны. Он так и не ввёл войска на Украину.Множество других политиков Запада бесконечно встречаются с киевскими "партнёрами". Особенно усердствуют британские. Борис Джонсон посещал Киев тоже раз 10, наверное. Уже сбились со счета.Что они там все делают?Во-первых, конечно же, встречаются с "подопечными", агентами британской разведки, которыми на Украине кто только не является – начиная с Зеленского. Это гораздо проще, чем вызывать всю украинскую бригаду в Европу.Джон Хили и Борис Джонсон наверняка проводили общее собрание агентов МИ-6 на Украине. Да, так теперь выглядят агенты МИ-6: в вышиванках, старательно говорят на украинском, получают от "пана Джона" и "пана Бориса" задачи и конверты с деньгами.Кстати, Михаил Драпатый, новый главком ВСУ, – это тот самый украинский офицер, который принял, стоя на коленях, "переходящий меч королевы" от посла Британии в 2021 году. Как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня подготовки.Зачем королева Британии послала лучшему выпускнику оборонного института Украины свой почётный меч? Ответ на этот вопрос знают Драпатый и посол Симмонс.Драпатый – уроженец Хмельницкой области, Запада Украины. Там есть традиция в некоторых случаях становиться на колени. Католицизм плюс исторически так сложилось: эти места долгое время были под властью "польского пана", где чуть что – нужно было опускаться на колени.Но не только исторические традиции объясняют поведение Драпатого. Складывается впечатление, что Драпатый встал на колени перед человеком, которого давно знал и кто был его непосредственным руководителем.Послом Британии была, кстати, интереснейшая Мелинда Симмонс. Занимала пост посла Британии в Киеве с августа 2019 до июля 2023, то есть почти с момента избрания Зеленского и до момента провала "контрнаступа". Которым руководил генерал Залужный, ныне посол Украины в Британии.Вот перед кем встал на колени Драпатый. Или это была встреча двух агентов? Получается, так теперь выглядит "агент 007": смесь Виктории Нуланд с Мадлен Олбрайт.Мелинда родилась 60 лет тому назад в еврейской семье в Ист-Энде в Лондоне, является членом реформистской синагоги. Стала дамой-командором в 2023 году за заслуги в области внешней политики (очевидно, за работу на Украине).Теперь Мелинда руководит Польшей. В смысле, теперь она посол Британии в Польше.Известный украинский политолог Константин Бондаренко отмечает, что Джон Хили с Урсулой Фон дер Ляйен отдавали украинскому руководству "свои списочки". На счета фирм из списка должны поступить деньги, которые якобы отправлены на помощь Украине.Украина – огромная прачечная для "уважаемых партнёров". На Украину идут кредиты западных стран, они возвращаются в виде оплаты за вооружение и технологии – куда? По адресам, указанным Джоном, Урсулой и другими партнёрами.Тем же занимался на Украине и лоббист ВПК США Линдси Грэм. У сенатора был свой фонд, куда с Украины поступали крупные средства – через латышские банки.Грэм очень любил ездить в Киев. Но закончилось это для него чрезвычайно неприятно. Остальные тоже рискуют.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20260801/but-senatora-grema-mogli-otravit-ukraintsy-posle-ego-vizita-v-kiev-1082066320.html

https://ukraina.ru/20260804/1082130583.html

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Елена Мурзина

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Елена Мурзина

украина, киев, британия, эксклюзив, линдси грэм, михаил драпатый, владимир зеленский, вооруженные силы украины, еврокомиссия, впк