ВСУ атаковали Крым: погиб мирный житель и еще один ранен - 05.08.2026 Украина.ру
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ВСУ атаковали Крым: погиб мирный житель и еще один ранен
ВСУ атаковали Крым: погиб мирный житель и еще один ранен - 05.08.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали Крым: погиб мирный житель и еще один ранен
Украинская армия атаковала мирных жителей российского Крыма - есть жертвы. Об этом 5 августа сообщил глава республики Сергей Аксёнов
2026-08-05T13:47
2026-08-05T13:47
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"К сожалению, в результате ночной атаки на республику погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшему. Вся необходимая помощь будет оказана", - сообщил Аксёнов в своём Телеграм-канале.Он призвал крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.Тем временем главы российских регионов сообщили о человеческих жертвах среди мирного населения в результате атак ВСУ на регионы. Таковые отмечены, в частности, в Курской области.Актуальное интервью Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией ЗапорожьяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, крым, украина, россия, сергей аксенов, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Крым, Украина, Россия, Сергей Аксенов, Вооруженные силы Украины

ВСУ атаковали Крым: погиб мирный житель и еще один ранен

13:47 05.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украинская армия атаковала мирных жителей российского Крыма - есть жертвы. Об этом 5 августа сообщил глава республики Сергей Аксёнов
"К сожалению, в результате ночной атаки на республику погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшему. Вся необходимая помощь будет оказана", - сообщил Аксёнов в своём Телеграм-канале.
Он призвал крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.
Тем временем главы российских регионов сообщили о человеческих жертвах среди мирного населения в результате атак ВСУ на регионы. Таковые отмечены, в частности, в Курской области.
Актуальное интервью Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией Запорожья
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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