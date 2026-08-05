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ВСУ атаковали Крым: погиб мирный житель и еще один ранен

ВСУ атаковали Крым: погиб мирный житель и еще один ранен - 05.08.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали Крым: погиб мирный житель и еще один ранен

Украинская армия атаковала мирных жителей российского Крыма - есть жертвы. Об этом 5 августа сообщил глава республики Сергей Аксёнов

2026-08-05T13:47

2026-08-05T13:47

2026-08-05T13:47

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"К сожалению, в результате ночной атаки на республику погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшему. Вся необходимая помощь будет оказана", - сообщил Аксёнов в своём Телеграм-канале.Он призвал крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.Тем временем главы российских регионов сообщили о человеческих жертвах среди мирного населения в результате атак ВСУ на регионы. Таковые отмечены, в частности, в Курской области.Актуальное интервью Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией ЗапорожьяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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