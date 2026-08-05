Путин объявил о серии кадровых решений в руководстве ВС РФ - 05.08.2026 Украина.ру
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Путин объявил о серии кадровых решений в руководстве ВС РФ
Путин объявил о серии кадровых решений в руководстве ВС РФ - 05.08.2026 Украина.ру
Путин объявил о серии кадровых решений в руководстве ВС РФ
Президент России Владимир Путин объявил о серии кадровых решений в руководстве Вооружённых Сил РФ. Об этом сообщает 5 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-05T13:21
2026-08-05T13:28
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🟥 Все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в едином контуре управления. На должность руководителя назначен Валерий Солодчук;🟥 Командующим группировкой войск "Центр", задействованной в зоне СВО, назначен Андрей Иванаев;🟥 Группировку войск "Восток" возглавит Булгарев;🟥 Командующим войсками беспилотных систем Вооружённых сил РФ назначен Денис Лямин.Тем временем ВСУ выбиты из Зарницы, атакованы мирные жители регионов России. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, владимир путин, украина.ру, минобороны, вооруженные силы украины, минобороны рф, кадровые перестановки
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Украина.ру, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Минобороны РФ, кадровые перестановки

Путин объявил о серии кадровых решений в руководстве ВС РФ

13:21 05.08.2026 (обновлено: 13:28 05.08.2026)
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства обороны
Президент Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . POOL
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Президент России Владимир Путин объявил о серии кадровых решений в руководстве Вооружённых Сил РФ. Об этом сообщает 5 августа телеграм-канал Украина.ру
🟥 Все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в едином контуре управления. На должность руководителя назначен Валерий Солодчук;

🟥 Командующим группировкой войск "Центр", задействованной в зоне СВО, назначен Андрей Иванаев;

🟥 Группировку войск "Восток" возглавит Булгарев;

🟥 Командующим войсками беспилотных систем Вооружённых сил РФ назначен Денис Лямин.
Тем временем ВСУ выбиты из Зарницы, атакованы мирные жители регионов России. Новости СВО
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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