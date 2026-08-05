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Путин объявил о серии кадровых решений в руководстве ВС РФ

Путин объявил о серии кадровых решений в руководстве ВС РФ - 05.08.2026 Украина.ру

Путин объявил о серии кадровых решений в руководстве ВС РФ

Президент России Владимир Путин объявил о серии кадровых решений в руководстве Вооружённых Сил РФ. Об этом сообщает 5 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-05T13:21

2026-08-05T13:21

2026-08-05T13:28

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🟥 Все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в едином контуре управления. На должность руководителя назначен Валерий Солодчук;🟥 Командующим группировкой войск "Центр", задействованной в зоне СВО, назначен Андрей Иванаев;🟥 Группировку войск "Восток" возглавит Булгарев;🟥 Командующим войсками беспилотных систем Вооружённых сил РФ назначен Денис Лямин.Тем временем ВСУ выбиты из Зарницы, атакованы мирные жители регионов России. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, владимир путин, украина.ру, минобороны, вооруженные силы украины, минобороны рф, кадровые перестановки