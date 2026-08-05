Путин объявил о серии кадровых решений в руководстве ВС РФ
13:21 05.08.2026 (обновлено: 13:28 05.08.2026)
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства обороны
Президент России Владимир Путин объявил о серии кадровых решений в руководстве Вооружённых Сил РФ. Об этом сообщает 5 августа телеграм-канал Украина.ру
🟥 Все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в едином контуре управления. На должность руководителя назначен Валерий Солодчук;
🟥 Командующим группировкой войск "Центр", задействованной в зоне СВО, назначен Андрей Иванаев;
🟥 Группировку войск "Восток" возглавит Булгарев;
🟥 Командующим войсками беспилотных систем Вооружённых сил РФ назначен Денис Лямин.
🟥 Командующим группировкой войск "Центр", задействованной в зоне СВО, назначен Андрей Иванаев;
🟥 Группировку войск "Восток" возглавит Булгарев;
🟥 Командующим войсками беспилотных систем Вооружённых сил РФ назначен Денис Лямин.
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