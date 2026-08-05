Родион Мирошник: Режим Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста - 05.08.2026 Украина.ру
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Родион Мирошник: Режим Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста
Родион Мирошник: Режим Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста - 05.08.2026 Украина.ру
Родион Мирошник: Режим Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что киевский режим закрепил за собой статус государства-террориста, нарушая международное право. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости
2026-08-05T13:20
2026-08-05T13:27
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"В результате распиаренной кампании украинский режим Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста, получил рост ненависти в свой адрес со стороны населения России, продемонстрировал всему миру свою готовность к любому беспределу, в первую очередь в виде игнорирования норм международного права", — заявил Мирошник в беседе с журналистами РИА Новости.ВСУ продолжают бить по мирному населению России. В понедельник, 3 августа под ударом беспилотников оказался пляж в селе Архипо-Осиповка под ГеленджикомВ результате удара погибли семь человек, среди них четверо детей. Пострадали 47 человек, из них 21 госпитализирован, 19 находятся на амбулаторном лечении, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Состояние четверых госпитализированных врачи оценивают как тяжёлое. Подробнее об этом — в материале Татьяны Стоянович "Убить детей, а потом перемирие. Адская логика Украины и удары по российским пляжам" на сайте Украина.ру.Ранее сообщалось, что Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов два аэропорта, ещё три работали "по согласованию".
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новости, россия, геленджик, краснодарский край, мирошник, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, главные новости, главное, террорист, терроризм
Новости, Россия, Геленджик, краснодарский край, Мирошник, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Главные новости, главное, террорист, терроризм

Родион Мирошник: Режим Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста

13:20 05.08.2026 (обновлено: 13:27 05.08.2026)
 
© Фото : Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкБелгород подвергся атаке беспилотников
Белгород подвергся атаке беспилотников - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что киевский режим закрепил за собой статус государства-террориста, нарушая международное право. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости
"В результате распиаренной кампании украинский режим Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста, получил рост ненависти в свой адрес со стороны населения России, продемонстрировал всему миру свою готовность к любому беспределу, в первую очередь в виде игнорирования норм международного права", — заявил Мирошник в беседе с журналистами РИА Новости.
ВСУ продолжают бить по мирному населению России. В понедельник, 3 августа под ударом беспилотников оказался пляж в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком
В результате удара погибли семь человек, среди них четверо детей. Пострадали 47 человек, из них 21 госпитализирован, 19 находятся на амбулаторном лечении, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Состояние четверых госпитализированных врачи оценивают как тяжёлое. Подробнее об этом — в материале Татьяны Стоянович "Убить детей, а потом перемирие. Адская логика Украины и удары по российским пляжам" на сайте Украина.ру.
Ранее сообщалось, что Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов два аэропорта, ещё три работали "по согласованию".
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