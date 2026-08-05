https://ukraina.ru/20260805/miroshnik-rezhim-zelenskogo-zakrepil-za-soboy-imidzh-gosudarstva-terrorista-1082199140.html

Родион Мирошник: Режим Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста

Родион Мирошник: Режим Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста - 05.08.2026 Украина.ру

Родион Мирошник: Режим Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что киевский режим закрепил за собой статус государства-террориста, нарушая международное право. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости

2026-08-05T13:20

2026-08-05T13:20

2026-08-05T13:27

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"В результате распиаренной кампании украинский режим Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста, получил рост ненависти в свой адрес со стороны населения России, продемонстрировал всему миру свою готовность к любому беспределу, в первую очередь в виде игнорирования норм международного права", — заявил Мирошник в беседе с журналистами РИА Новости.ВСУ продолжают бить по мирному населению России. В понедельник, 3 августа под ударом беспилотников оказался пляж в селе Архипо-Осиповка под ГеленджикомВ результате удара погибли семь человек, среди них четверо детей. Пострадали 47 человек, из них 21 госпитализирован, 19 находятся на амбулаторном лечении, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Состояние четверых госпитализированных врачи оценивают как тяжёлое. Подробнее об этом — в материале Татьяны Стоянович "Убить детей, а потом перемирие. Адская логика Украины и удары по российским пляжам" на сайте Украина.ру.Ранее сообщалось, что Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов два аэропорта, ещё три работали "по согласованию".

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