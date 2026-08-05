https://ukraina.ru/20260805/ekonomika-ukrainy-i-voyna-katastrofa-v-portakh-probki-na-granitse-i-uzhasnoe-sovetskoe-nasledie-1082148554.html

Экономика Украины и война: катастрофа в портах, пробки на границе и ужасное советское наследие

Экономика Украины и война: катастрофа в портах, пробки на границе и ужасное советское наследие - 05.08.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: катастрофа в портах, пробки на границе и ужасное советское наследие

Украину накрывает портовый кризис: "Укрзализныця" перестала возить грузы в "Большую Одессу", а на западной границе образовались заторы из вагонов-зерновозов

2026-08-05T05:02

2026-08-05T05:02

2026-08-05T05:02

эксклюзив

кабмин

вкс

ес

сергей корецкий

украина

россия

европа

владимир зеленский

тарас качка

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Пока Кабмин работает над мерами поддержки аграриям, экспертное сообщество даёт безрадостные прогнозы для отрасли. И всё это под традиционные мантры о недостаточной помощи со стороны Европы и плохом советском электроэнергетическом наследии.Портовый обвалПроблемы с экспортом, о которых мы уже писали, из гипотетических быстро становятся прикладными. И этом нет ничего удивительного. Во-первых, всё описанное было логичным. Во-вторых, схожие проблемы у Украины были в 2022 году, когда Россия отрезала её от выхода в мировой океан.Итак, фиксируем.Расходы на логистику выросли в 2 раза: с 30–40 долларов за тонну в портах "Большой Одессы" до 70–85 долларов за тонну при экспорте через Евросоюз. Констанца как ближайший черноморский порт обходится дешевле (60–70 долларов за тонну), а на дальних направлениях можно получить 70–85 долларов за тонну. На Дунае только баржевая перевозка из Измаила или Рени в Констанцу подорожала примерно с 11–12 долларов до 28–30 долларов за тонну. По отдельным дальнейшим морским направлениям фрахт вырос ещё на 7–14 долларов за тонну.Всё это "съедает" маржу аграриев, поскольку они не могут повлиять на формирующиеся на биржах цены на зерновые и масличные. При цене пшеницы в Констанце около 210 долларов за тонну после вычета 60–70 долларов логистических затрат производителю остается примерно 140–150 долларов за тонну экспортируемого зерна. А это уже меньше себестоимости производства, которая, к слову, продолжает расти вместе с ценами на ГСМ, которые толкают вверх перекрытые Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы вместе с сокращающимся отбором из хранилищ и проседающим экспортом нефти из США.Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Павел Коваль прогнозирует, что в ближайшие 6–12 месяцев производители рискуют недополучить 2–4 миллиарда долларов, а до 60% зерновых хозяйств работать в убыток. В стране при длительной блокировке экспорта может накопиться от 27 до 32 миллионов тонн зерновых и масличных.От 25 до 35% сельскозяйственных предприятий со специализацией на зерновых через 3–6 месяцев столкнутся с дефицитом денег, что приведёт к банкротству части из них, а также сокращению расходов на сев, удобрения и СЗР. Только у четверти украинских сельскозяйственных компаний есть запас ликвидности для года работы в условиях отсутствия экспорта, а 35–45% компаний могут прожить без экспорта один сезон. И то лишь при условии предоставлениям им кредитов, гарантий и прочих мер поддержки.Проще говоря, с рынка "вынесут" мелкие хозяйства, а крупные агрохолдинги уцелеют, выкупив впоследствии земли у разорившихся частников, в силу большего запаса прочности и возможности договориться с банками об отсрочках/рассрочках. Поэтому — даже если блокада будет снята/прорвана — следующий урожай будет хуже предыдущего.При этом пик кризиса ещё впереди: осенью начнётся уборка кукурузы, которая даст вал зерна, а также сев озимых, выплата аренды, погашение кредитов и прочие расходы. А если осенью ещё и возобновятся удары по электроэнергетике, встанет резонный вопрос о целесообразности уборки кукурузы: если её нечем сушить и некуда вывозить, какой смысл её убирать?К слову, в конце июля на западной границе Украины стоял 201 вагон-зерновоз, что в три раза больше, чем месяцем ранее, в УЗ перестала возить грузы в порты "Большой Одессы".Власти пока готовят продление льготного кредитования, государственные гарантии и смягчение банковских требований для аграриев из-за усложнения морского экспорта. Также готовятся программы льготного кредитования под залог зерна.Главная проблема для аграриев состоит в том, что непонятно как долго будет длиться блокада украинских портов со стороны России. Средств поражения у ВКС достаточно, заряд злости и раздражения накоплен, а идти на попятную Зеленский не намерен, поскольку надеется, что Россия исчерпает запас прочности раньше, чем вал проблем накроет Украину.Плохое советское наследиеПремьер-министр Сергей Корецкий сообщает, что Украина получила 2 миллиарда евро для подготовки к отопительному сезону, но нужно ещё 650 миллионов.При этом Корецкий называет советскую энергетическую инфраструктуру малоэффективной, указывая на возможность теперь построить современную распределённую генерацию, которая более "устойчива, эффективна и способствует сокращению выбросов парниковых газов".Собственно, в этой характеристике советского наследия и целях раскрывается некомпетентность Корецкого.Во-первых, советская энергетическая инфраструктура сверхэффективна. Она досталась Украине — особенно её постмайданной версии — совершенно бесплатно и работала десятилетиями на износ в условиях хищнического к ней отношения и хронического недофинансирования. Обеспечивала украинскую промышленность недорогой электроэнергией, которая позволяла украинским же олигархам не просто зарабатывать, но и сколачивать целые мини-монополии в рамках мирового рынка — ферросплавы тому пример. Она выдержала 4 года ударов со стороны ВКС России, показав запредельную живучесть. Неизвестно, как бы пережили такой "стресс-тест" энергосистемы отдельных стран Евросоюза: Испания в прошлом году погрузилась во тьму из-за перекоса в сторону "зелёной" энергетики, утащив за собой Португалию.Во-вторых, непонятно, что Корецкий вкладывает в термин "эффективность", но между эффективностью и сокращением выбросов парниковых газов придётся выбрать что-то одно. Советские инженеры считали эффективность в стоимости кВт*ч вырабатываемой электроэнергии, которая обеспечивала потребности промышленных и бытовых потребителей. Естественно, эмиссия парниковых газов тогда никого — ни в СССР, ни в странах каплагеря — никого не интересовала. Теперь же придётся выбирать между стоимостью электроэнергии и выполнением целей, определённых для Украины евробюрократами. Корецкий выбор сделал, и этот выбор не в пользу Украины.К слову, о последствиях выбора, материализованных в тарифах.На Украине открыты 829 тысяч исполнительных производств по факту неуплаты коммунальных услуг, а за первое полугодие 2026 года исполнительная служба открыла свыше 108 тысяч новых исполнительных производств.Чаще всего украинцы накапливают задолженность за теплоснабжение — на такие долги приходится 43% всех новых производств. Еще 18% составляют долги за водоснабжение, 12% — за жилищное обслуживание, 11% — за газоснабжение, а 9% — за электроэнергию. Наибольшую часть новых должников составляют украинцы в возрасте от 46 до 60 лет — 35% от всех новых исполнительных производств. Почти четверть приходится на людей старше 60 лет, еще 24% — на граждан в возрасте 36–45 лет. А больше всего неплательщиков в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.Примечательно, что фигурантами половины новых исполнительных производств стали женщины (60 тысяч производств) — среди них наверняка в избытке одиноких пенсионерок и матерей-одиночек, что укладывается в общую тенденцию превращения Украины в страну с доминирующим женским населением.И в завершение электроэнергетической темы. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко посетовал на медлительность европейцев в части поставок оборудования для Украины: деньги на его закупку выделили в марте, а тендеры провели лишь в июне со сроком исполнения в 1 год. Как следствие, из-за этого Украина не готова к зимним атакам. К слову, с 2022 года счёт переданным генераторам, когенерационным установками прочему оборудованию пошёл на десятки тысяч единиц — только в этом году Украине отгрузили 4 тысячи единиц оборудования. Но, как видно, Европа всё равно мало помогает.Бизнес терпит убыткиВ июле 2026 года из-за продолжительных воздушных тревог украинские ТЦ не работали 19,9% рабочего времени, что стало максимальным месячным значением за всё время с начала СВО. В июне 2026 года данный показатель составлял 17,8%, а в июле 2025 года — 10,9%. Возросло количество тревог, а также их продолжительность. В неосвобождённой части ДНР 89,5% времени с 10 до 21 часов приходились на воздушные тревоги, в Запорожской и Сумской областях по 73%, в Харьковской — 59,8%, а в Черниговской — 34,1%, а в Одесской — 20,5%. В целом в масштабах всей страны в июле ТЦ не работали 5,4 рабочих дня. Этот показатель хорошо иллюстрирует возросшие возможности и увеличившиеся количество средств поражения, применяемых ВКС России на территории Украины.А по данным исследования аналитического центра Advanter Group, шесть из десяти представителей малого и среднего бизнеса (58,7%) сократили объемы деятельности за первые пять месяцев 2026 года, а почти каждое третье предприятие (28,8%) оказалось на грани закрытия.Около 85% опрошенных предпринимателей сообщили о росте операционных расходов в среднем на 19,1%. 62,4% опрошенных пожаловались на рост коммунальных услуг, 63,4% на подорожание логистики и транспорта, а 60,4% на рост ФОТ. А стремительное сокращение прибыли — 61% опрошенных пожаловались на снижение рентабельности — уже вогнало в зону убыточности 13,5% ИП.Прочие новостиЗапуск системы "еАкциз" — аналог российского ЕГАИС — придётся повторно переносить из-за неготовности Министерства цифровой трансформации.Издание "Интерфакс-Украина" подсчитала, что Украина не выполнила обязательств перед Евросоюзом в рамках программ Ukraine Facility и Ukraine Support Loan, из-за чего недополучила 7,35 миллиарда евро. Осознают ли журналисты, что им удалось оценить стоимость остатков украинского суверенитета в денежном эквиваленте или нет, не суть важно. Но именно во столько ЕС оценил ужесточение внешнего управления за Украиной. К слову, бывший вице-премьер по европейской интеграции Тарас Качка, подписавшийся под сдачей суверенитета в рамках меморандума Качка-Косс, по всей видимости, отправится послом Украины в ЕС. Там ему предстоит объяснять, что Техас грабят техасцы, а европейцам предстоит немного подождать.Румынская энергетическая компания Nuclearelectrica приступила к закупкам э/э из Украины при содействии молдавского поставщика Energocom. Всё дело в обмелении Дуная и невозможности охлаждать энергоблоки АЭС "Черновода".В июле киевская власть насчитала 124 удара со стороны России по морским портам, судам и причалам на подконтрольной Украине территории.1 августа в Харькове в результате атаки на автоматизированный логистический центр корпорации RNК-Утро и дистрибуционный центр "КнигоЛенда" сгорели 8 миллионов книг, в том числе и школьных учебников. Данная новость показывает запредельные издержки логистической войны и необходимость максимального рассредоточения складов.Сотовый оператор "Киевстар" рассматривает возможность участия в создании национальной инфраструктуры искусственного интеллекта в Украине, в том числе путём вложений в ЦОДы и дата-центры. Видимо, именно их сейчас крайне не хватает Украине.Reuters сообщает о сокращении в июле 2026 года экспорта сырой нефти из США до 3,66 миллиона баррелей в стуки, что стало наименьшим показателем за последние 8 месяцев, называя в качестве причины временное перемирие между США и Ираном. Поставки нефти в Европу сократились с 2,5 в июне до 1,7 миллиона баррелей в сутки в июле. Как следствие, цены на топливо вновь стали расти, шаг за шагом двигаясь в направлении 100 гривен за литр.Экономика Украины и война: морская блокада и надежда на Азербайджан

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https://ukraina.ru/20260715/ekonomika-ukrainy-i-voyna-perestanovka-v-kabmine-i-emissiya-grivny-1081490374.html

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эксклюзив, кабмин, вкс, ес, сергей корецкий, украина, россия, европа, владимир зеленский, тарас качка, экономика