https://ukraina.ru/20240618/1055711270.html

И ещё раз о членстве Украины в НАТО

И ещё раз о членстве Украины в НАТО - 18.06.2024 Украина.ру

И ещё раз о членстве Украины в НАТО

В соглашение о безопасности между Украиной и США было вписано обещание, что будущее Украины в НАТО, но – без каких-либо гарантий. В лучших традициях Бухарестского саммита 2008 года, где было декларировано, что двери НАТО для Украины и Грузии широко раскрыты, но их в них не пустят. За полтора десятилетия поменялось многое – но не позиция НАТО

2024-06-18T16:18

2024-06-18T16:18

2024-06-18T16:21

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Вот и сейчас никакого понимания относительно будущего членства Украины в НАТО нет. Декларируется только сам факт возможности будущего вступления.Нынешний Генсек НАТО Йенс Столтенберг отсиживает на своём посту последние месяцы и ему, вероятно, хотелось бы сыграть какую-то исключительную роль в расширении НАТО, но…"Украина станет членом НАТО, когда мы будем иметь консенсус. Большинства голосов недостаточно, мы должны принимать решения единогласно. Мы должны быть уверены, что конфликт завершён, а не поставлен на паузу", – это Столтенберг 17 июня.Тут, правда, ничего особенного нет – это согласованная позиция всех участников процесса, отражённая в уже упомянутом соглашении о безопасности.Принцип консенсуса – основополагающий для ЕС и НАТО. Создатели организаций плохо учили историю и не в курсе, до чего довёл Речь Посполитую принцип шляхетского консенсуса, более известный как "не позволям" или liberum veto. Впрочем, в случае с Украиной это может и имеет смысл – ведь платить за украинскую армию придется НАТО, а единственной благодарностью со стороны украинского руководства будут попытки втянуть НАТО в конфликт с Россией…Что касается завершения конфликта, то в формулировках Столтенберга он выглядит как попытка политического давления – принуждения к переговорам с Россией.Примерно то же самое говорит и координатор Белого Дома по работе со СМИ Джон Кирби. Позиция США примерно следующая:- когда-то в неопределенном будущем Украина должна стать членом НАТО (но это не точно);- "сначала им нужно выиграть в этой войне. (…) Когда война закончится, неважно как это будет выглядеть, у них всё равно останется длинная граница с Россией, и угроза безопасности для украинского народа будет существовать";- соглашение о безопасности подписано, чтобы "у Украины в долгосрочной перспективе было всё для того, чтобы она могла себя защитить";- "Решение о расширении НАТО принимают все члены альянса. США не могут сделать так, чтобы это произошло волшебным образом".Заявления Кирби позволяют понять слова Столтенберга более глубоко.Украина должна победить в войне, но что именно считать "победой" Киев должен опередить сам. Кирби намекает, что ограничение тут только одно – Украина не должна признавать за собой внеблоковый статус. Но тут тоже не всё однозначно – в конце концов, Украина может подписать соглашение, но потом его дезавуировать. В расчёте на то, что Россия не будет возобновлять военные действия.Ну а соглашение о безопасности намекает украинскому руководству – если оно не согласится на условия присоединения к альянсу, ничего страшного не случится, США будут продолжать поддерживать киевский режим.Очевидно, Запад ведёт в вопросе членства Украины НАТО сложную игру, ориентированную, прежде всего, на Россию (мнение украинцев вряд ли кого-то интересует).Запад знает чёткую позицию России относительно неприемлемости членства Украины в НАТО и обозначает сразу несколько моментов:1. Украина имеет право на вступление в НАТОТут для НАТО уступки вряд ли возможны, поскольку один из основных принципов организации – свобода вступления желающих (как мы знаем, в отношении СССР и России этот принцип не действует, но это другое). Но если НАТО уступит России, это будет означать поражение альянса.2. НАТО не хочет вступления УкраиныПрямо это не говорится, но намёки очевидны – консенсуса относительно приёма Украины нет. В принципе США могли бы обусловить вступление Украины такими условиями, которые бы консенсус обеспечили (то что вменяется в вину Трампу – отказ от защиты европейских членов НАТО, если они не будут себя вести хорошо), но они этого не делают. Пока не делают – никаких гарантий они давать не намерены, потому что см. пункт 1.3. Если Россия не хочет вступления Украины в НАТО, она должна сама это обеспечитьВ смысле – пусть Россия и дальше убеждает Украину в нецелесообразности вступления в НАТО, а НАТО будет России в этом противодействовать. И пусть победит более убедительный. Однако, победа НАТО не обязательно будет означать вступления Украины в НАТО – это уже другой вопрос.США и НАТО не будут оказывать на Украину давления с тем, чтобы она отказалась от евроатлантической перспективы, но намекают на возможность такого развития событий. А вообще лучший способ исключить вступление Украины в НАТО – продолжать войну в её горячем и замороженном виде.Скорее всего именно заморозка конфликта и является целью НАТО на данном этапе, хотя её представители и уверяют, что не хотят этого.О действиях и планах НАТо на ближайшее время - в статье Павла Котова "НАТО хочет привести ядерное оружие в боевую готовность: чем ответит Россия"

https://ukraina.ru/20240614/1055649216.html

https://ukraina.ru/20240605/1055485993.html

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