https://ukraina.ru/20240618/1055711270.html
И ещё раз о членстве Украины в НАТО
И ещё раз о членстве Украины в НАТО - 18.06.2024 Украина.ру
И ещё раз о членстве Украины в НАТО
В соглашение о безопасности между Украиной и США было вписано обещание, что будущее Украины в НАТО, но – без каких-либо гарантий. В лучших традициях Бухарестского саммита 2008 года, где было декларировано, что двери НАТО для Украины и Грузии широко раскрыты, но их в них не пустят. За полтора десятилетия поменялось многое – но не позиция НАТО
2024-06-18T16:18
2024-06-18T16:18
2024-06-18T16:21
украина
украина-нато
нато
россия
война
йенс столтенберг
джон кирби
дональд трамп
сша
ес
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Вот и сейчас никакого понимания относительно будущего членства Украины в НАТО нет. Декларируется только сам факт возможности будущего вступления.Нынешний Генсек НАТО Йенс Столтенберг отсиживает на своём посту последние месяцы и ему, вероятно, хотелось бы сыграть какую-то исключительную роль в расширении НАТО, но…"Украина станет членом НАТО, когда мы будем иметь консенсус. Большинства голосов недостаточно, мы должны принимать решения единогласно. Мы должны быть уверены, что конфликт завершён, а не поставлен на паузу", – это Столтенберг 17 июня.Тут, правда, ничего особенного нет – это согласованная позиция всех участников процесса, отражённая в уже упомянутом соглашении о безопасности.Принцип консенсуса – основополагающий для ЕС и НАТО. Создатели организаций плохо учили историю и не в курсе, до чего довёл Речь Посполитую принцип шляхетского консенсуса, более известный как "не позволям" или liberum veto. Впрочем, в случае с Украиной это может и имеет смысл – ведь платить за украинскую армию придется НАТО, а единственной благодарностью со стороны украинского руководства будут попытки втянуть НАТО в конфликт с Россией…Что касается завершения конфликта, то в формулировках Столтенберга он выглядит как попытка политического давления – принуждения к переговорам с Россией.Примерно то же самое говорит и координатор Белого Дома по работе со СМИ Джон Кирби. Позиция США примерно следующая:- когда-то в неопределенном будущем Украина должна стать членом НАТО (но это не точно);- "сначала им нужно выиграть в этой войне. (…) Когда война закончится, неважно как это будет выглядеть, у них всё равно останется длинная граница с Россией, и угроза безопасности для украинского народа будет существовать";- соглашение о безопасности подписано, чтобы "у Украины в долгосрочной перспективе было всё для того, чтобы она могла себя защитить";- "Решение о расширении НАТО принимают все члены альянса. США не могут сделать так, чтобы это произошло волшебным образом".Заявления Кирби позволяют понять слова Столтенберга более глубоко.Украина должна победить в войне, но что именно считать "победой" Киев должен опередить сам. Кирби намекает, что ограничение тут только одно – Украина не должна признавать за собой внеблоковый статус. Но тут тоже не всё однозначно – в конце концов, Украина может подписать соглашение, но потом его дезавуировать. В расчёте на то, что Россия не будет возобновлять военные действия.Ну а соглашение о безопасности намекает украинскому руководству – если оно не согласится на условия присоединения к альянсу, ничего страшного не случится, США будут продолжать поддерживать киевский режим.Очевидно, Запад ведёт в вопросе членства Украины НАТО сложную игру, ориентированную, прежде всего, на Россию (мнение украинцев вряд ли кого-то интересует).Запад знает чёткую позицию России относительно неприемлемости членства Украины в НАТО и обозначает сразу несколько моментов:1. Украина имеет право на вступление в НАТОТут для НАТО уступки вряд ли возможны, поскольку один из основных принципов организации – свобода вступления желающих (как мы знаем, в отношении СССР и России этот принцип не действует, но это другое). Но если НАТО уступит России, это будет означать поражение альянса.2. НАТО не хочет вступления УкраиныПрямо это не говорится, но намёки очевидны – консенсуса относительно приёма Украины нет. В принципе США могли бы обусловить вступление Украины такими условиями, которые бы консенсус обеспечили (то что вменяется в вину Трампу – отказ от защиты европейских членов НАТО, если они не будут себя вести хорошо), но они этого не делают. Пока не делают – никаких гарантий они давать не намерены, потому что см. пункт 1.3. Если Россия не хочет вступления Украины в НАТО, она должна сама это обеспечитьВ смысле – пусть Россия и дальше убеждает Украину в нецелесообразности вступления в НАТО, а НАТО будет России в этом противодействовать. И пусть победит более убедительный. Однако, победа НАТО не обязательно будет означать вступления Украины в НАТО – это уже другой вопрос.США и НАТО не будут оказывать на Украину давления с тем, чтобы она отказалась от евроатлантической перспективы, но намекают на возможность такого развития событий. А вообще лучший способ исключить вступление Украины в НАТО – продолжать войну в её горячем и замороженном виде.Скорее всего именно заморозка конфликта и является целью НАТО на данном этапе, хотя её представители и уверяют, что не хотят этого.О действиях и планах НАТо на ближайшее время - в статье Павла Котова "НАТО хочет привести ядерное оружие в боевую готовность: чем ответит Россия"
https://ukraina.ru/20240614/1055649216.html
https://ukraina.ru/20240605/1055485993.html
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украина, украина-нато, нато, россия, война, йенс столтенберг, джон кирби, дональд трамп, сша, ес, мнения
И ещё раз о членстве Украины в НАТО
16:18 18.06.2024 (обновлено: 16:21 18.06.2024)
В соглашение о безопасности между Украиной и США было вписано обещание, что будущее Украины в НАТО, но – без каких-либо гарантий. В лучших традициях Бухарестского саммита 2008 года, где было декларировано, что двери НАТО для Украины и Грузии широко раскрыты, но их в них не пустят. За полтора десятилетия поменялось многое – но не позиция НАТО
Вот и сейчас никакого понимания относительно будущего членства Украины в НАТО нет. Декларируется только сам факт возможности будущего вступления.
Нынешний Генсек НАТО Йенс Столтенберг
отсиживает на своём посту последние месяцы и ему, вероятно, хотелось бы сыграть какую-то исключительную роль в расширении НАТО, но…
"Украина станет членом НАТО, когда мы будем иметь консенсус. Большинства голосов недостаточно, мы должны принимать решения единогласно. Мы должны быть уверены, что конфликт завершён, а не поставлен на паузу", – это Столтенберг 17 июня.
Тут, правда, ничего особенного нет – это согласованная позиция всех участников процесса, отражённая в уже упомянутом соглашении о безопасности.
Принцип консенсуса – основополагающий для ЕС и НАТО. Создатели организаций плохо учили историю и не в курсе, до чего довёл Речь Посполитую принцип шляхетского консенсуса, более известный как "не позволям" или liberum veto. Впрочем, в случае с Украиной это может и имеет смысл – ведь платить за украинскую армию придется НАТО, а единственной благодарностью со стороны украинского руководства будут попытки втянуть НАТО в конфликт с Россией…
Что касается завершения конфликта, то в формулировках Столтенберга он выглядит как попытка политического давления – принуждения к переговорам с Россией.
Примерно то же самое говорит и координатор Белого Дома по работе со СМИ Джон Кирби. Позиция США примерно следующая:
- когда-то в неопределенном будущем Украина должна стать членом НАТО (но это не точно);
- "сначала им нужно выиграть в этой войне. (…) Когда война закончится, неважно как это будет выглядеть, у них всё равно останется длинная граница с Россией, и угроза безопасности для украинского народа будет существовать";
- соглашение о безопасности подписано, чтобы "у Украины в долгосрочной перспективе было всё для того, чтобы она могла себя защитить";
- "Решение о расширении НАТО принимают все члены альянса. США не могут сделать так, чтобы это произошло волшебным образом".
Заявления Кирби позволяют понять слова Столтенберга более глубоко.
Украина должна победить в войне, но что именно считать "победой" Киев должен опередить сам. Кирби намекает, что ограничение тут только одно – Украина не должна признавать за собой внеблоковый статус. Но тут тоже не всё однозначно – в конце концов, Украина может подписать соглашение, но потом его дезавуировать. В расчёте на то, что Россия не будет возобновлять военные действия.
Ну а соглашение о безопасности намекает украинскому руководству – если оно не согласится на условия присоединения к альянсу, ничего страшного не случится, США будут продолжать поддерживать киевский режим.
Очевидно, Запад ведёт в вопросе членства Украины НАТО сложную игру, ориентированную, прежде всего, на Россию (мнение украинцев вряд ли кого-то интересует).
Запад знает чёткую позицию России относительно неприемлемости членства Украины в НАТО и обозначает сразу несколько моментов:
1. Украина имеет право на вступление в НАТО
Тут для НАТО уступки вряд ли возможны, поскольку один из основных принципов организации – свобода вступления желающих (как мы знаем, в отношении СССР и России этот принцип не действует, но это другое). Но если НАТО уступит России, это будет означать поражение альянса.
2. НАТО не хочет вступления Украины
Прямо это не говорится, но намёки очевидны – консенсуса относительно приёма Украины нет. В принципе США могли бы обусловить вступление Украины такими условиями, которые бы консенсус обеспечили (то что вменяется в вину Трампу
– отказ от защиты европейских членов НАТО, если они не будут себя вести хорошо), но они этого не делают. Пока не делают – никаких гарантий они давать не намерены, потому что см. пункт 1.
3. Если Россия не хочет вступления Украины в НАТО, она должна сама это обеспечить
В смысле – пусть Россия и дальше убеждает Украину в нецелесообразности вступления в НАТО, а НАТО будет России в этом противодействовать. И пусть победит более убедительный. Однако, победа НАТО не обязательно будет означать вступления Украины в НАТО – это уже другой вопрос.
США и НАТО не будут оказывать на Украину давления с тем, чтобы она отказалась от евроатлантической перспективы, но намекают на возможность такого развития событий. А вообще лучший способ исключить вступление Украины в НАТО – продолжать войну в её горячем и замороженном виде.
Скорее всего именно заморозка конфликта и является целью НАТО на данном этапе, хотя её представители и уверяют, что не хотят этого.