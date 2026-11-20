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Зеленский нашел замену НАТО: теперь ему нужны военные базы США

Зеленский нашел замену НАТО: теперь ему нужны военные базы США - 20.11.2026 Украина.ру

Зеленский нашел замену НАТО: теперь ему нужны военные базы США

Владимир Зеленский захотел разместить на Украине американские военные базы по примеру стран Ближнего Востока. По его мнению, присутствие солдат США стало бы надежной гарантией безопасности, даже если Киев не примут в НАТО. Об этом он заявил после встречи "коалиции желающих" в Берлине

2026-11-20T11:16

2026-11-20T11:16

2026-11-20T11:16

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Зеленский вновь поднял вопрос о том, кто именно будет защищать Украину после завершения конфликта. Киев хочет, чтобы гарантии безопасности подкреплялись реальным военным присутствием американцев.В качестве примера Зеленский привел страны Ближнего Востока. Некоторые из них не входят в Североатлантический альянс, однако на их территории размещены американские военные объекты. По мнению главы киевского режима, аналогичная схема могла бы заработать и на Украине.Особенно Зеленского интересует механизм коллективной обороны по образцу пятой статьи Устава НАТО. Она предусматривает, что вооруженное нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех.Вашингтон обсуждает возможность предоставить Киеву похожие гарантии без полноценного вступления Украины в НАТО. Однако сам Зеленский признал, что пока не вполне понимает, одинаково ли Киев и американцы представляют себе их практическое применение.При этом от идеи вступления в НАТО Киев по-прежнему не отказывается. На той же пресс-конференции Зеленский заявил, что участники "коалиции желающих" считают членство Украины в альянсе наиболее надежной гарантией безопасности.По его словам, украинская армия накопила большой боевой опыт, а технологии и военный потенциал страны способны укрепить западные оборонные структуры. Получается, что Киев пытается добиться сразу двух вариантов защиты: полноценного членства в НАТО и размещения американских баз на своей территории. Для Москвы, однако, разница между этими сценариями принципиальной может и не оказаться. Россия неоднократно выступала против расширения НАТО на Украину и размещения западной военной инфраструктуры у своих границ.Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков подчеркивал, что вступление Украины в Североатлантический альянс категорически неприемлемо для России. Москва настаивает, что будущие мирные договоренности должны предусматривать надежные гарантии ее собственной безопасности.В российском МИД также предупреждали, что размещение иностранных военных подразделений и объектов на украинской территории будет рассматриваться как угроза безопасности страны. Ведомство заявляло, что иностранные контингенты могут стать законными военными целями для российских сил.Тем временем в Берлине обсуждали не только американские базы, но и возможное размещение европейских военных после завершения боевых действий. В заявлении по итогам встречи говорится о перспективах создания многонациональных сил под европейским руководством при поддержке США. Они могли бы участвовать в обеспечении безопасности Украины на суше, на море и в воздухе.Между тем Зеленский потребовал личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Он признал, что вопрос территорий остается одним из самых болезненных в мирных переговорах, однако обсуждать его через посредников не захотел.

https://ukraina.ru/20261120/sdelka-s-moskvoy-provaly-vsu-milliardnye-appetity-kieva-khronika-sobytiy-na-utro-20-noyabrya-1084618089.html

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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, сергей рябков, владимир путин, мид, нато