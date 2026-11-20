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"Возможности США все более ограничены": эксперты о встрече Путина, Трампа и Си

"Возможности США все более ограничены": эксперты о встрече Путина, Трампа и Си - 20.11.2026 Украина.ру

"Возможности США все более ограничены": эксперты о встрече Путина, Трампа и Си

19 ноября в китайском Шэньчжэне прошла трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. Как сказал Владимир Путин,"никто вообще не ожидал, что все пройдет настолько хорошо".

2026-11-20T08:31

2026-11-20T08:31

2026-11-20T08:31

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владимир путин

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По итогам встречи лидеры приняли совместную декларацию, призванную снизить уровень эскалации в мире. Кроме того, три крупнейшие ядерные державы и постоянные члены СБ ООН выразили приверженность реформировать Организацию, чтобы она смогла более эффективно отвечать на вызовы современности.Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран. И важное: Россия, Китай и США будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.После встречи, которая продолжалась полтора часа, Дональд Трамп отправился в аэропорт, а Владимир Путин дал пресс-конференцию.Большинство вопросов так или иначе касались урегулирования российско-украинского конфликта. Прежде всего, Путин отметил, что Россия готова идти на компромиссы для прекращения боевых действий, а вот Украина — нет. Последние атаки на Крымский мост — яркое тому подтверждение. На них Россия ответит уже в ближайшее время и более чувствительным для Киева образом.Также президент отметил, что переговорные контакты в трёхстороннем формате, начатые в Абу-Даби, будут продолжены и к ним могут быть приобщены европейцы. Им поступило предложение приехать в Москву для сверки позиций. Но и лидеры ЕС не демонстрируют готовность к миру, бравируя воинственными высказываниями в адрес России.В целом Путин отметил готовность и желание Дональда Трампа положить конец конфликту, и именно такие встречи, как в Шэньчжэне, сближают позиции сторон.Более подробно на эту тему оперативно высказались эксперты на своих страницах в соцсетях.Политолог Борис Первушин:В Шэньчжэне Россия, США и Китай согласовали общую декларацию. Это уже результат, но его содержание значительно скромнее разговоров о разделе мира: три державы обозначили вопросы, по которым готовы взаимодействовать, сохранив разногласия о конкретных решениях.Самый важный пункт — подтверждение того, что в ядерной войне не может быть победителей, и готовность обсуждать снижение ядерных рисков. На фоне нынешней международной обстановки такая формулировка впечатляет. Она задает общую политическую рамку и для дальнейших переговоров, и для публичной риторики.При этом Си Цзиньпин говорил о полном запрете и уничтожении ядерного оружия. Подтвержденного согласия Москвы и Вашингтона двигаться к этой цели нет. Уже здесь видно, насколько разные представления могут соседствовать внутри общего разговора о безопасности. Но сам факт.С реформой ООН и стабильными поставками энергоресурсов ситуация похожая. Поддержать необходимость перемен проще, чем определить, кто получит новые полномочия и чем поступятся нынешние участники.Согласиться с важностью энергоснабжения легче, чем договориться об ограничениях, которые стороны готовы принять ради его стабильности.Украина в декларации не упоминается. Значит, предъявлять итоги встречи как уже найденное украинское урегулирование оснований нет. Обсуждение глобальных вопросов не заменило соглашения по конкретному конфликту. И отдельные заявления участников теперь нужно оценивать по тому, подтверждаются ли они другой стороной.Для России важна и сама политическая ситуация: Путин обсуждает общую повестку с президентом США и председателем КНР. Такая встреча плохо совместима с представлением, будто Москву можно исключить из выработки международных решений. Но символическое признание российского положения еще предстоит превратить в практические договоренности.Итог стоит оценивать именно в этих пределах. Появилась общая отправная точка для работы. Ее ценность будет определяться тем, удастся ли согласовать действия там, где интересы трех стран расходятся. Повторять приемлемые для всех принципы можно долго.Но один пункт декларации особенно хорошо показывает, на чем трем соперникам уже сейчас проще объединиться. Речь об осуждении злоупотреблений международными судами.Политолог Александр Караваев:Формат "ключевых встреч" эпохи стали и индустриального передела мира, спустя восемьдесят лет, в цифро-полимерную эру не работает. Возможно, масштаб нынешних конфликтов не тот.Державы уже не могут принимать "окончательных" решений, не потому, что они не могут технически это сделать (хотя возможностей таковых у них объективно на порядок меньше).Просто складывающейся системе не нужны "окончательные решения", "новые кодексы, правила". Нынешние реалии другие, их ещё требуется правильно описать: слишком много взаимозависимых игроков (государств, корпораций, отдельных субъектов власти) на локальном и более крупном уровне, которых невозможно проигнорировать, если они не готовы встроиться в "новый порядок".Политолог Малек Дудаков:Трёхсторонний саммит после форума АТЭС завершился подписанием декларации о глобальной деэскалации. Символизм мероприятия в виде встречи лидеров сверхдержав был очень важен. Как и возможность Китая показать, что на его площадке теперь можно обсуждать мировые проблемы.Китайская сторона смогла добиться основных уступок от администрации Трампа. В вопросе Тайваня позиция Белого дома остаётся неизменной, независимость острова признаваться не будет. Вероятно, продолжится и политика блокирования новых военных траншей Тайваню на сумму в десятки миллиардов долларов. Свободных вооружений у Штатов всё равно нет.Увеличение поставок энергоносителей на мировые рынки может означать более лояльный подход США к экспорту нефти из России, в том числе в Китай. При этом и Трамп тоже может заявить, что он уезжает с саммита не с пустыми руками. Раз он запустил дискуссию о денуклеаризации для снижения рисков ядерного конфликта. Даже если она сейчас, очевидно, ни к чему не приведёт.Для Трампа в целом важен сам факт организации такого саммита, это попытка укрепить свои позиции в мире после коллапса республиканцев на выборах в США. В свою очередь, Китай, очевидно, пользуется слабостью американского президента, из Трампа будут выбивать как можно больше уступок в следующие два года. По тарифам, Тайваню, чипам и всему прочему.Сам Трамп, очевидно, понимает после полутора лет своей второй каденции, что его возможности — как и Америки в целом — всё более ограничены. Поражение в торговых войнах и в рамках авантюры в Иране тому наглядный пример. Поэтому и приходится вести более реалистичный диалог с Россией и Китаем. Оставляя за бортом ястребов среди союзников США, будь то в Европе или Азии.Американист Алексей Наумов:У нас, политических аналитиков, есть большой соблазн объяснять взаимоотношения государств через призму ресурсов, баланса сил, соотношения потенциалов. Между тем они действительно крайне важны — они определяют границы возможного. Но если бы, кроме них, ничего не существовало, политики были бы лишь бухгалтерами, оценивающими бесконечные таблицы.Зазор между возможным и реально происходящим как раз и оставляет простор для ключевого ингредиента: политической воли. Именно политическая воля способна превратить разногласия или в договоренность, или в войну. Именно поэтому, на самом деле, так важна встреча в Шэньчжэне: когда у вас по сути формируется большая тройка реально ключевых членов Совета Безопасности ООН, буквально задающих контуры мировой повестки.Си Цзиньпин уже предложил сделать такие встречи регулярными: и если с его стороны и со стороны Путина проблем с этим не будет, то бурные ветры американской политики могут привести США к отказу от партнёрства.По сути сегодня появился новый формат с большим потенциалом — а насколько успешно он будет реализован, зависит уже от той самой политической воли.

https://ukraina.ru/20261119/evropa-diversant-i-igra-po-novym-pravilam-itogi-sammita-v-shenchzhene-1084611647.html

https://ukraina.ru/20261119/shenchzhenskaya-deklaratsiya-putina-trampa-i-si-startovyy-kompromiss-1084612567.html

https://ukraina.ru/20261119/pavel-danilin-sammit-putina-trampa-i-si-razrushil-plany-izolyatsii-rossii-i-dal-nadezhdu-na-mir-po-1084598927.html

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эксклюзив, сша, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, оон, атэс, ес