https://ukraina.ru/20261120/pasechnik-rasskazal-o-zhertvakh-nochnogo-naleta-vsu-na-luganskiy-poselok-1084619946.html

Пасечник рассказал о жертвах ночного налета ВСУ на луганский поселок

Пасечник рассказал о жертвах ночного налета ВСУ на луганский поселок - 20.11.2026 Украина.ру

Пасечник рассказал о жертвах ночного налета ВСУ на луганский поселок

Три человека погибли и еще шестеро получили ранения в результате ночной атаки украинских беспилотников на луганский поселок Юбилейный, посетовал на платформе "Макс" глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник

2026-11-20T09:55

2026-11-20T09:55

2026-11-20T09:55

россия

лнр

краснодарский край

леонид пасечник

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

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По его словам, мобильные огневые группы сбили большую часть воздушных целей, но несколько дронов все же смогли прорваться. Удары пришлись по жилым многоэтажным домам, где в этот момент спали люди. В одном из зданий из-за попадания обрушились бетонные перекрытия между подъездами.Пасечник уточнил, что, по предварительным данным, жертвами атаки стали три человека. Среди шести пострадавших числится девочка 2018 года рождения.Всего минувшей ночью российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила и уничтожила над территорией РФ 310 украинских беспилотников, отчитались в Минобороны России. Дроны сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, над десятью областями — Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской и Волгоградской, а также над акваториями Черного и Азовского морей.О зверствах противника - в материале Почти полторы тысячи целей: ВС РФ отразили самую массовую атаку дронов ВСУ.

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лнр

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, лнр, краснодарский край, леонид пасечник, вооруженные силы украины, сво, спецоперация