Они так хотят: отменить русофобию на Украине не получится
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкПанихида памяти по погибшим членам экипажа самолета Ил-76 во Львове
Украины как государственного проекта 1991 года уже не существует, считает украинский философ Сергей Дацюк. Впрочем, это и так все уже понимают, хотя и не все в украинских элитах хотят признавать – но это значения уже не имеет
Дацюк пояснил, что Украины, прежде всего, уже нет демографически, власть на это просто не обращает внимания. Украина также разрушена "идентичностно" – одна идентичность ушла, а новой нет. Националисты уже не представляют большинства, как в начале войны. Но в целом некое единение есть, и оно заключается в том, что "мы не можем простить самой войны", заявил Дацюк в беседе с журналистом Александром Шелестом*.
Кому именно не следует "прощать войну" — не тем ли самым националистам, ее накликавшим? Нет, судя по всему, речь о России. Войну простить можно, но на это понадобятся десятки лет, сказал философ. Он продолжил – но пока можно констатировать, что война разрушила Украину не только демографически и "идентичностно", но и конституционно, поскольку перестали выполнять Конституцию.
"В какой-то момент вы видите, что Конституции фактически нет. А если нет Конституции, то это уже активисты определяют, что хорошо, что плохо. Причем определяют в смысле прямой, непосредственной культурной отмены: ты это не признаешь? Репрессировать!" — описал он ситуацию.
Но ведь все это мы наблюдали с самого начала Майдана, да и раньше. Сколько людей сидят за неприятие бандеровщины, сколько исчезли бесследно?
Зато на Украине теперь невозможно просто взять и отменить притеснения русскоязычных (как этого требует глава МИД РФ Сергей Лавров), некому отменять, сейчас "русофобия, притеснение русскоязычных – это уже не действия государства, это действия общества, причем – большинства".
Но нет центра, который мог бы что-то сделать. Вообще на Украине государство только обеспечивает войну, а ведет войну не государство, а воюет некое "среднее звено", атамания. Война идет вопреки государству, в РФ – все наоборот. Поэтому "мы (Украина и РФ – Ред.) принципиально не понимаем друг друга", полагает украинский философ.
По его словам, опыт других стран показывает, что война может длиться куда дольше 12 лет. Все, что сегодня можно сделать, — не предотвратить мировую войну, но только лишь попытаться, чтобы она не стала ядерной.
Впрочем, Дацюк уверен, что "есть вещи пострашнее ядерной войны – это засыпание цивилизации". По его мнению, ядерную войну могут и будут вести пассионарии, и где-то все равно останутся очаги, из которых начнется рост новой цивилизации – "все пойдет вперед".
А вот тотальная деградация без ядерной войны страшнее, считает украинский философ.
По его словам, нынешняя "украинская элита – идиоты, к ним обращаться бессмысленно, они ничего не решают, они во внешнем управлении… и вообще не понимают, что происходит, они же, по большому счету, уверены, что их враг — Россия".
А тем, кто реально пытается управлять Украиной, — европейским элитам — им не хватает сил для управления стратегией и перспективами, полагает эксперт. По его словам, в этой войне нет никакого смысла, "его не было с самого начала, нет сейчас и не будет после ее окончания – нам очень сложно будет понять эту войну".
Но уже сейчас людям необходимо одуматься, измениться самим и изменить свое отношение к происходящему – иначе все будет катиться дальше и докатится до ядерной войны, заявил Дацюк, добавив, что "выживет тот, кто изменится", а кто не захочет – тому уже ничто не поможет.
Но как человеку надо изменяться, в чём – на эти вопросы современная украинская философия, какой мы ее видим, ответа не дает. Да и не только украинская.
У русской философии другой подход? Как сказать. Политический аналитик и философ Павел Щелин отметил, что и Россия, увы, "вкусила яд западного модерна по полной программе".
Вчера, 12:00Павел Данилин: Саммит Путина, Трампа и Си разрушил планы изоляции России и дал надежду на мир по УкраинеПопытки Запада изолировать Россию провалились, а провокации Киева и Британии вокруг Крымского моста не смогли сорвать диалог трех держав мира в Китае. О чем на самом деле договорились за закрытыми дверями лидеры и когда ждать реальных сдвигов по санкциям и Украине?
Он в беседе с ректором частного образовательного учреждения "Новая Русская Школа Психологии", главным редактором интернет-журнала "Русская психология" Ниной Рубштейн высказал мнение, что необходимо восстановить у современного человека историческое мышление.
Пока, по его словам, ситуация такова: "Наш человек действует как конь в вакууме, то есть он пришел из ниоткуда и уходит в никуда…".
Щелин подчеркнул, что "это мало того что антифилософски и антиисторично, но это еще и очень разрушительно для человека как такового – мы оказываемся в очень странном положении, есть… человек, вокруг него происходят хаотические события, и ощущение, что это все в первый раз".
По мнению аналитика, такую ситуацию, когда индивид "оказывается отсечен от прошлого и от будущего", необходимо исправлять, тем более что такую картину можно видеть и на уровне больших сообществ, таких, как государство – "это проблема разрыва цельности, проблема отсутствия единой рамки, а без этой рамки просто невозможно поставить себе систему координат – а чего я, собственно, хочу… чего я должен хотеть, что достойно, а что недостойно?".
Все эти вопросы просто "подвисают в воздухе", сказал Щелин, добавив, что для принятия решений необходимо "определиться, в какой рамке ты что-то решаешь". Говорили о психологии, но все это применимо к обществу в целом – и здесь стоит вопрос, а где эти рамки…
*Иностранный агент
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