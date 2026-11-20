https://ukraina.ru/20261120/zelenskiy-otsenil-perspektivy-dialoga-s-frantsiey-posle-vyborov-1084620567.html
Зеленский оценил перспективы диалога с Францией после выборов
Зеленский оценил перспективы диалога с Францией после выборов - 20.11.2026 Украина.ру
Зеленский оценил перспективы диалога с Францией после выборов
Киев готов продолжать диалог с Парижем при любом исходе французских выборов, даже если к власти придут Марин Ле Пен или Жан-Люк Меланшон, заявил Владимир Зеленский в интервью изданию Politico
2026-11-20T10:31
2026-11-20T10:31
2026-11-20T10:31
новости
франция
киев
париж
марин ле пен
владимир зеленский
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083373797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3cae18a54cefa240ddbdef6db40b654.jpg
Он подчеркнул, что украинская сторона примет любой выбор граждан Франции, поскольку Европейский союз объединяет 27 стран, а не строится вокруг одного государства. При этом Ле Пен регулярно критикует военные поставки Киеву и ранее подчеркивала, что бюджет Франции больше не позволяет финансировать Украину. По информации того же Politico, неназванный украинский чиновник назвал главными угрозами в отношениях с Парижем судьбу будущих траншей от Евросоюза и выполнение обязательств в рамках так называемой коалиции желающих. Собеседник издания пояснил, что по объемам прямой финансовой поддержки Франция никогда не входила даже в первую десятку доноров, однако изменение ее позиции способно разрушить общеевропейский консенсус и стать серьезным испытанием для единства ЕС. Подробнее - в материале "Денег больше нет": Ле Пен предупредила посла Украины о прекращении финансовой помощи на сайте Украина.ру.
франция
киев
париж
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083373797_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08e1e62b2eb7f84f3f0edddb1559b5da.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, киев, париж, марин ле пен, владимир зеленский, ес, украина.ру
Новости, Франция, Киев, Париж, Марин Ле Пен, Владимир Зеленский, ЕС, Украина.ру
Зеленский оценил перспективы диалога с Францией после выборов
Киев готов продолжать диалог с Парижем при любом исходе французских выборов, даже если к власти придут Марин Ле Пен или Жан-Люк Меланшон, заявил Владимир Зеленский в интервью изданию Politico
Он подчеркнул, что украинская сторона примет любой выбор граждан Франции, поскольку Европейский союз объединяет 27 стран, а не строится вокруг одного государства.
При этом Ле Пен регулярно критикует военные поставки Киеву и ранее подчеркивала, что бюджет Франции больше не позволяет финансировать Украину.
По информации того же Politico, неназванный украинский чиновник назвал главными угрозами в отношениях с Парижем судьбу будущих траншей от Евросоюза и выполнение обязательств в рамках так называемой коалиции желающих. Собеседник издания пояснил, что по объемам прямой финансовой поддержки Франция никогда не входила даже в первую десятку доноров, однако изменение ее позиции способно разрушить общеевропейский консенсус и стать серьезным испытанием для единства ЕС.