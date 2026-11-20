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Зеленский оценил перспективы диалога с Францией после выборов

Зеленский оценил перспективы диалога с Францией после выборов - 20.11.2026 Украина.ру

Зеленский оценил перспективы диалога с Францией после выборов

Киев готов продолжать диалог с Парижем при любом исходе французских выборов, даже если к власти придут Марин Ле Пен или Жан-Люк Меланшон, заявил Владимир Зеленский в интервью изданию Politico

2026-11-20T10:31

2026-11-20T10:31

2026-11-20T10:31

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Он подчеркнул, что украинская сторона примет любой выбор граждан Франции, поскольку Европейский союз объединяет 27 стран, а не строится вокруг одного государства. При этом Ле Пен регулярно критикует военные поставки Киеву и ранее подчеркивала, что бюджет Франции больше не позволяет финансировать Украину. По информации того же Politico, неназванный украинский чиновник назвал главными угрозами в отношениях с Парижем судьбу будущих траншей от Евросоюза и выполнение обязательств в рамках так называемой коалиции желающих. Собеседник издания пояснил, что по объемам прямой финансовой поддержки Франция никогда не входила даже в первую десятку доноров, однако изменение ее позиции способно разрушить общеевропейский консенсус и стать серьезным испытанием для единства ЕС. Подробнее - в материале "Денег больше нет": Ле Пен предупредила посла Украины о прекращении финансовой помощи на сайте Украина.ру.

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новости, франция, киев, париж, марин ле пен, владимир зеленский, ес, украина.ру