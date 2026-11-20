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"Хочу говорить лично": Зеленский потребовал встречи с Путиным

"Хочу говорить лично": Зеленский потребовал встречи с Путиным - 20.11.2026 Украина.ру

"Хочу говорить лично": Зеленский потребовал встречи с Путиным

Владимир Зеленский согласился обсуждать территориальный вопрос только лично с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава киевского режима заявил на пресс-конференции после саммита так называемой "коалиции желающих" в Берлине

2026-11-20T10:35

2026-11-20T10:35

2026-11-20T10:35

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Он признал, что вопрос территорий остается одним из самых болезненных в мирных переговорах, однако обсуждать его через посредников не захотел. При этом украинский лидер вновь дал понять, что Киев не собирается соглашаться на территориальные уступки. По его словам, если бы украинское руководство было готово отказаться от этих земель, оно могло бы сделать это еще в 2022 году. Однако тогда, как утверждает политик, украинцы выбрали сопротивление и теперь намерены придерживаться прежней позиции.Зеленский также признал, что ситуация остается тяжелой, а впереди страну может ждать еще одна непростая зима. Тем не менее менять подход к территориальному вопросу он пока не намерен.Любопытно, что требование личных переговоров с Путиным прозвучало не впервые. В Кремле уже неоднократно предлагали Зеленскому приехать в Москву, гарантируя его безопасность на время визита. Однако глава киевского режима таким приглашением не воспользовался.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее объяснял, что встреча двух лидеров должна стать завершающим этапом переговоров, когда основные договоренности уже будут подготовлены делегациями. Москва считает бессмысленным проводить саммит ради самого саммита, если сторонам пока нечего подписывать.На этом фоне особенно примечательно прозвучало обращение американского президента Дональда Трампа к участникам берлинской встречи. Он, только что завершивший переговоры с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае, решил лично вмешаться в обсуждение украинского урегулирования.Как сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленные источники, Трамп позвонил своему спецпосланнику Джареду Кушнеру, находившемуся на саммите вместе со Стивом Уиткоффом. Американский лидер попросил включить громкую связь, после чего обратился сразу к Зеленскому и европейским руководителям.По данным издания, Трамп заявил, что Путин действительно заинтересован в завершении конфликта. Поэтому участникам встречи он посоветовал активнее двигаться к соглашению с Москвой.Более того, глава Белого дома предложил европейским государствам задуматься, сколько денег они продолжают тратить на поддержку Киева. По его словам, вместо бесконечных расходов на Украину эти средства можно было бы направить на нужды собственных граждан.Американские переговорщики, впрочем, оценили берлинские консультации положительно. Уиткофф назвал разговор продуктивным и откровенным, а Кушнер подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать усилия по достижению мирного соглашения.Отдельно обсуждались будущие гарантии безопасности для Украины. По словам Кушнера, одним из возможных вариантов может стать механизм, напоминающий пятую статью Устава НАТО, которая предусматривает коллективную оборону союзников. При этом окончательных договоренностей по этому вопросу пока нет.Для европейцев американский представитель приготовил и отдельное предложение: прежде чем претендовать на полноценное участие в переговорах с Москвой, им стоило бы определиться с единым переговорщиком. Пока же страны ЕС продолжают согласовывать общую позицию, одновременно обещая Киеву дальнейшую военную и финансовую поддержку.Россия, в свою очередь, настаивает на долгосрочном урегулировании, которое должно учитывать ее интересы безопасности и территориальные требования. В Кремле неоднократно подчеркивали, что временное прекращение огня без решения ключевых вопросов не приведет к прочному миру.Ранее было названо новое необычное место, где Зеленский готов разговаривать с Путиным. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что глава киевского режима пойдет на встречу с президентом РФ в любом месте, кроме российской столицы.

https://ukraina.ru/20261120/sdelka-s-moskvoy-provaly-vsu-milliardnye-appetity-kieva-khronika-sobytiy-na-utro-20-noyabrya-1084618089.html

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новости, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, андрей мельник, оон