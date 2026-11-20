ЕС введёт запрет на визы спортсменам из России в новый пакет санкций — Туск
09:41 20.11.2026 (обновлено: 09:43 20.11.2026)
© ФотоПремьер-министр Польши Дональд Туск
© Фото
Позорная история "войны" ряда европейских стран против спортсменов из России получила своё логическое оформление — запрет на визы для них войдёт в проект 22-го пакета санкций ЕС. О содержании некоторых пунктов документа журналистам вечером 19 ноября сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск
Как отмечает РИА Новости, Туск заявил, что на данный момент не уполномочен раскрывать другие детали проекта.
"Еврокомиссия уже подготовила проект очередного пакета санкций. И да, в проекте также будет предложение о запрете выдачи виз российским спортсменам", — сказал польский премьер-министр.
Общаясь с журналистами после завершения саммита АТЭС, президент Владимир Путин заявил, что Россия смогла достойно преодолеть испытания, связанные с введёнными против неё санкциями. А отказ Финляндии и Норвегии выдавать визы российским спортсменам противоречит заявлениям руководства этих стран о необходимости вести с Москвой прямой диалог.
В середине ноября власти Финляндии и Норвегии ввели ограничения на въезд для всех российских спортсменов, включая выступающих в нейтральном статусе. Эстония также подтвердила недопуск к соревнованиям на своей территории атлетов из России.
18 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что проект 22-го пакета антироссийских санкций будет представлен на следующей неделе.
Больше информации на эту тему - в публикации Норвегия выдворит всех российских и белорусских спортсменов.
13 ноября, 18:40Звонок в Кремль и запреты для русских спортсменов ради Киева: противоречия Финляндии и НорвегииСначала лидеры скандинавских стран инициируют диалог с Москвой, а затем эти государства лишают российских атлетов права на участие в международных соревнованиях на своей территории. Как это вяжется между собой? Вполне логично
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на