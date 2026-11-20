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ЕС введёт запрет на визы спортсменам из России в новый пакет санкций — Туск

ЕС введёт запрет на визы спортсменам из России в новый пакет санкций — Туск - 20.11.2026 Украина.ру

ЕС введёт запрет на визы спортсменам из России в новый пакет санкций — Туск

Позорная история "войны" ряда европейских стран против спортсменов из России получила своё логическое оформление — запрет на визы для них войдёт в проект 22-го пакета санкций ЕС. О содержании некоторых пунктов документа журналистам вечером 19 ноября сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск

2026-11-20T09:41

2026-11-20T09:41

2026-11-20T09:43

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Как отмечает РИА Новости, Туск заявил, что на данный момент не уполномочен раскрывать другие детали проекта."Еврокомиссия уже подготовила проект очередного пакета санкций. И да, в проекте также будет предложение о запрете выдачи виз российским спортсменам", — сказал польский премьер-министр.Общаясь с журналистами после завершения саммита АТЭС, президент Владимир Путин заявил, что Россия смогла достойно преодолеть испытания, связанные с введёнными против неё санкциями. А отказ Финляндии и Норвегии выдавать визы российским спортсменам противоречит заявлениям руководства этих стран о необходимости вести с Москвой прямой диалог.В середине ноября власти Финляндии и Норвегии ввели ограничения на въезд для всех российских спортсменов, включая выступающих в нейтральном статусе. Эстония также подтвердила недопуск к соревнованиям на своей территории атлетов из России.18 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что проект 22-го пакета антироссийских санкций будет представлен на следующей неделе.Больше информации на эту тему - в публикации Норвегия выдворит всех российских и белорусских спортсменов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261113/zvonok-v-kreml-i-zaprety-dlya-russkikh-sportsmenov-radi-kieva-protivorechiya-finlyandii-i-norvegii-1084488112.html

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